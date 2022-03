Ukraine-Krieg: Filippo Leutenegger nimmt Flüchtlinge auf

Ukraine-Krieg Der Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger überlässt seine Wohnung sechs Flüchtlingen aus der Ukraine Der vormalige Moderator der «Arena» zeigt sich grosszügig: Er ist in eine 1-Zimmer-Wohnung umgezogen, damit sechs ukrainische Flüchtlinge in seiner 4-Zimmer-Wohnung Platz finden. Francesco Benini Jetzt kommentieren 25.03.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Filippo Leutenegger (rechts) mit ukrainischen Flüchtlingen. zvg

Es sind bewegte Zeiten für den Zürcher FDP-Stadtrat Filippo Leutenegger. Vor einer Woche steckte er sich zum zweiten Mal mit dem Coronavirus an. Er hustete und hatte eine belegte Stimme – schlimmere Symptome blieben ihm aber erspart.

Nun ist Leutenegger aus seiner 4-Zimmer-Wohnung im Zürcher Stadtkreis 8 ausgezogen. Er hat sie sechs Flüchtlingen aus der Ukraine überlassen.

Flüchtlingsfamilie aus Charkow

Der vormalige «Arena»-Moderator kaufte vor Jahren eine stillgelegte Fensterfabrik und einige angrenzende Häuser. Jetzt ist ein ukrainisches Paar mit drei Kindern in Leuteneggers Wohnung eingezogen. Auch ein Grossvater ist dabei.

Die Familie stammt aus Charkow im Osten des Landes. Mit 1,5 Millionen Einwohnern ist dies nach Kiew die zweitgrösste Stadt der Ukraine. Der russische Präsident Putin lässt Charkow seit einem Monat bombardieren. Die russischen Truppen haben die Stadt aber nicht einnehmen können.

Die ostukrainische Stadt Charkow ist besonders schwer vom Krieg betroffen. Felipe Dana / AP

Die Wohnung des Grossvaters sei dem Erdboden gleichgemacht worden, sagt Filippo Leutenegger. Wie es um die Wohnung der Familie stehe, wisse man nicht.

Der FDP-Stadtrat ist in eine 1-Zimmer-Wohnung umgezogen, die in der gleichen Siedlung liegt. Er begründet die grosszügige Unterstützung der Flüchtlinge so:

«Man kann nicht von Solidarität reden und selber nichts tun.»

Das ukrainische Paar hat zwei Buben, 14 und 9 Jahre alt, sowie ein zweijähriges Mädchen.

Die Familie fuhr im Auto in die Schweiz. Vier Tage waren sie im Asylzentrum im Zürich untergebracht. «Sie sind sehr dankbar, dass sie nun in einer Wohnung leben können.» Am Donnerstag ging Leutenegger einkaufen. Für alle habe er frische Bettwäsche gekauft, erzählt er.

Leutenegger ist unlängst im Amt bestätigt worden

Nun bemüht sich Leutenegger um einen Schulplatz für die beiden Jungen. Allzu schwierig dürfte das nicht sein – denn der 69-jährige Freisinnige ist der Stadtzürcher Schulvorsteher. «Die Schulen in Zürich sind ziemlich belastet – aber das kriegen wir hin», meint er. Die schwierigere Aufgabe sei es wohl, eine Parkkarte für das Auto der ukrainischen Familie aufzutreiben.

Vor sechs Wochen wurde Leutenegger von den Stadtzürcher Wahlberechtigten als Mitglied der Exekutive bestätigt. Er möchte Stadtrat bleiben bis ins Alter von 73. In seiner mondänen Wohnung führte er gelegentlich Medienkonferenzen durch. Nun sollen sich hier die sechs Flüchtlinge aus Charkow sicher fühlen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen