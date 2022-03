650 Ukraine-Flüchtlinge an einem Tag

Ukraine-Krieg Bundesasylzentren hadern mit der Registrierung der Neuankömmlinge Die Bundesasylzentren sind damit überfordert, ukrainischen Geflüchteten den neuen Schutzstatus zu vergeben. Die Warteschlangen sind lang. Nina Fargahi 13.03.2022, 19.46 Uhr

Anstehen für den Schutzstatus: Ukrainische Geflüchtete am Sonntagnachmittag vor dem Zürcher Bundesasylzentrum. Keystone

Kinder kreischen auf dem Spielplatz, die Sonne scheint, Hunde bellen. An der Zürcher Duttweilerstrasse ist viel los. Von weitem könnte es ein normaler Sonntagnachmittag in Zürich sein. Aber von Normalität kann keine Rede sein. Denn die Szene spielt sich vor dem Bundesasylzentrum in Zürich ab, der Spielplatz ist mit Absperrbänden abgeriegelt, die Kinder sind ukrainische Flüchtlinge und die bellenden Hunde sind ihre Haustiere, die in aller Eile noch ins Auto gepackt wurden.

Seit Samstag gilt in der Schweiz für ukrainische Flüchtlinge der Schutzstatus S. Dieser gewährt den Geflüchteten ein Aufenthaltsrecht, ohne dass sie ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen müssen. Der Status gilt vorerst für ein Jahr, kann aber verlängert werden, wenn der Krieg andauert.

Allein am Samstag wurden 650 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz registriert, seit Kriegsausbruch sind 3126 Personen aus der Ukraine in die Schweiz gekommen. Die ursprüngliche Schätzung des Bundes, dass pro Woche etwa 1000 Ukrainerinnen und Ukrainer in die Schweiz kommen würden, wird wahrscheinlich schon bald überschritten sein. Diese Angaben macht Christine Schraner Burgener, Chefin des Staatssekretariats für Migration (SEM), am Sonntag vor den Medien.

Der Schutzstatus: Ein Stück Sicherheit

Ebenfalls anwesend ist die Direktorin der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH), Miriam Behrens. Beide appellierten an bereits früher eingereiste und privat untergebrachte Ukrainer, mit der Registrierung für den Schutzstatus S einige Tage zu warten. Denn Staatsangehörige der Ukraine haben ein Aufenthaltsrecht von 90 Tagen. Es bestehe somit keine Notwendigkeit, sich schnell registrieren zu lassen. Warum sich die Ukrainerinnen und Ukrainer trotzdem so schnell wie möglich registrieren lassen möchten?

«Die Registrierung bedeutet für uns ein Stück Sicherheit», sagt eine junge Mutter von drei Kindern vor dem Bundesasylzentrum. Der Schutzstatus garantiert den Zugang zu Sozialleistungen, Gesundheitsversorgung, zum Arbeitsmarkt und auch zur Schule. Ermöglicht wird auch ein Nachzug von Familienangehörigen. Die Mutter wartet seit acht Stunden und schlägt vor, ein Ticketsystem einzurichten. Jede Person bekäme eine Nummer und könnte abschätzen, wie lange es noch dauert. «So könnten wir in der Zwischenzeit etwas anderes machen, statt in der Schlange zu stehen», sagt die Kiewerin, die mit ihrer Familie zwei Tage unterwegs war.

«Wir lernen tagtäglich dazu», sagt Schraner Burgener. Deshalb sei es ihr wichtig gewesen, sich selbst vor Ort ein Bild zu machen und mit den Leuten zu reden. Sie habe auch die Idee gehabt, zwei Reihen zu bilden vor dem Bundesasylzentrum. Eine Reihe für Personen, die schon ein Dach über dem Kopf haben, und eine zweite Reihe für solche, die noch dringend eine Unterkunft bräuchten. Umgesetzt wurde diese Idee am Sonntag noch nicht. Entsprechend unübersichtlich wirkt der Andrang vor dem Eingang des Bundesasylzentrums.

«Es tut uns leid, dass die Geflüchteten stundenlang warten müssen», sagte Schraner Burgener am Sonntag. Der Umgang mit dem Schutzstatus S sei «auch für das SEM völlig neu». Man versuche, die Prozesse zu optimieren, wo immer möglich. Nun soll auch eine Online-Anmeldung eingerichtet werden. Man wolle das System besser digitalisieren. Zudem brauche es mehr Geräte für die Fingerabdrücke, denn an dieser Stelle komme es immer wieder zu Stau und langen Wartezeiten.

Ampelsystem steht am Abend überall auf rot

Aber: Das SEM versichert, dass niemand draussen übernachten müsse. Es gebe genug Platz für alle. Rund 9000 Unterbringungsplätze könnten in den Bundesasylzentren und Armeeunterkünften zur Verfügung gestellt werden, gemäss Notfallplanung des Bundes. Hinzu kommen 45’000 Betten in privaten Unterkünften und 5’000 Betten in Hotels, Gasthäusern, Pfadiheimen und anderen Einrichtungen.

Allerdings sind die Registrierungskapazitäten in den Bundesasylzentren am Anschlag. So wurde am Samstag in aller Eile ein Ampelsystem geschaffen: Auf den Webseiten der Bundesasylzentren sehen die Ukrainerinnen und Ukrainer, welche Zentren gerade rot, also überlastet sind, und wo sich die Schlange in Grenzen hält. Im Zürcher Bundesasylzentrum wurde am Sonntag um halb zehn Uhr morgens bereits auf rot gestellt, am Abend waren alle Registrierungskapazitäten schweizweit überlastet. Also alle auf rot. Dem SEM fehlen am Wochenende offenbar die Mitarbeitenden. Am Montag um 8 Uhr morgens sollen die Betriebe allerdings wieder hochgefahren werden. Zumindest in Basel sollen die Mitarbeitenden dann auch wieder zurück sein von der Fasnacht, wie die Staatssekretärin sagte.