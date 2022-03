Ukraine-Krieg Bekommen Gastfamilien Geld für die Unterbringung von Geflüchteten? So unterschiedlich sind die Regeln in den Kantonen 1500 Franken bekommen die Kantone pro Monat vom Bund für jede geflüchtete Person. Wie viel davon sie an Private weitergeben, die Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen, ist nicht geregelt. In welchen Kantonen Gastfamilien leer ausgehen, zeigt die Umfrage von CH Media. Ann-Kathrin Amstutz 18.03.2022, 18.00 Uhr

Viele Geflüchtete aus der Ukraine sind bei Gastfamilien in der Schweiz untergekommen. Wie die Familien finanziell unterstützt werden, ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Bild: Pius Amrein

Bereits über 4000 Geflüchtete aus der Ukraine sind in der Schweiz bei Privaten untergekommen. Und es werden stündlich mehr. Dabei gibt es noch immer offene Fragen: Welche finanzielle Unterstützung bekommen die Gastfamilien von den Schweizer Behörden? Und wer ist für die Betreuung der Geflüchteten und der Gastfamilien zuständig?

Eine bundesweite Regelung gibt es dazu nicht. Genau dies würde sich aber die Schweizerische Flüchtlingshilfe wünschen, welche die Unterbringung bei Privaten vermittelt. Ob auch die Kantone eine offizielle Richtlinie wollen, wird aktuell von der Sozialdirektorenkonferenz abgeklärt.

Grundsätzlich haben Personen mit Schutzstatus S in der ganzen Schweiz Anrecht auf Sozialhilfe. Wie auch bei anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen erhalten die Kantone eine Globalpauschale vom Bund für Unterbringung und Betreuung. Diese liegt bei rund 1500 Franken pro Person und Monat.

Kantonale Regelungen unterscheiden sich stark

Die Kantone entscheiden selbst, ob sie einen Teil der Pauschale an Gastfamilien weitergeben. Entsprechend stark unterscheiden sich die kantonalen Regelungen. Das zeigt eine Umfrage von CH Media unter den Deutschschweizer Kantonen.

Im Kanton Aargau gibt es aktuell keine Regelung zur Entschädigung von Gastfamilien. Jedoch empfiehlt der Kanton den Gemeinden, den für die Unterbringung vorgesehenen Anteil der Pauschale an die Privaten weiterzugeben. Dies entspricht einem Betrag von 270 bis 280 Franken monatlich.

In den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Luzern ist keine direkte Entschädigung für die Gastfamilien vorgesehen. Der Kanton Luzern teilt aber mit, ein Teil der Mietkosten könne im Rahmen der Sozialhilfe übernommen werden, sofern die Geflüchteten sich für die Sozialhilfe anmelden und mit der Familie einen Untermietvertrag abschliessen.

Auch im Kanton Baselland erhalten Private keine finanzielle Gegenleistung für die Aufnahme von Geflüchteten. Sofern diese Sozialhilfe beziehen, kann jedoch eine Nebenkostenpauschale von 100 Franken pro Person und Monat ausgezahlt werden. Ansprechpartner für Gastfamilien sind die Gemeinden. Der Kanton prüft jedoch aktuell die Einrichtung eines Unterstützungsdienstes, um allfällige Konflikte zwischen Geflüchteten und Gastfamilien zu lösen.

Im Kanton St. Gallen sind die Gemeinden für die Entschädigung von Gastfamilien zuständig. Der Kanton empfiehlt, dass Private mit den Geflüchteten einen Untermietvertrag abschliessen, in der die Miete zu regeln sei. Wie hoch die Entschädigung ausfalle, sei Sache der Gemeinden und Verhandlungssache zwischen den beiden Parteien. Begleitet werden die Gastfamilien vom Trägerverein Integrationsprojekte St. Gallen und direkt von den Gemeinden.

Im Kanton Glarus geben die Geflüchteten den Anteil an der Sozialhilfe, der für das Wohnen reserviert ist, selbstständig an die Gastfamilie weiter. Pro Person und Monat sind das 200 Franken. Sofern die Familie nicht darauf angewiesen ist, kann sie freiwillig auf diesen Anteil verzichten. Für die Begleitung, Unterstützung und medizinische Versorgung der privat Untergebrachten ist die Asylbetreuung zuständig.

Der Kanton Obwalden wird einen Teil der Pauschale an die Gastfamilien weitergeben. Wie hoch der Betrag sein soll, ist aktuell in Abklärung. Was die Betreuung der privat untergekommenen Geflüchteten betrifft, ist der Kanton Obwalden im Kontakt mit einem Hilfswerk. Geplant sei, dass die Familien künftig vom Hilfswerk betreut würden, während sich der Kanton um die Geflüchteten kümmere, heisst es vom Kanton.

Auch in den Kantonen Nidwalden, Bern und Solothurn sind Richtlinien zur Entschädigung von Gastfamilien in Arbeit. Man sei im Gespräch mit der Sozialdirektorenkonferenz und der Flüchtlingshilfe, teilt der Kanton Solothurn mit. Deren nationale Empfehlungen werde man prüfen. Grundsätzlich versuche man, alles über die gewohnten Prozesse im Asylwesen zu bewältigen. Ebenso sei das Betreuungssystem für die Geflüchteten und die Gastfamilien im Aufbau.

Die Kantone Zürich und Thurgau geben aktuell keine Auskunft über die Entschädigung von Gastfamilien. Sie verweisen auf Medienkonferenzen am Samstag (Kanton Zürich) beziehungsweise am Montag (Kanton Thurgau).

Wie SRF berichtete, bezahlen die Kantone Zug, Basel-Stadt und Schaffhausen 250 Franken pro aufgenommene Person und Monat an die Gastfamilien. Uri, Genf und Appenzell Ausserrhoden dagegen gehören zu den Kantonen, die bisher keine Entschädigungen zahlen.