Volunteers for Humanity «Solange Hilfsgüter ins Land gelangen können, geben wir nicht auf»: Aargauer Verein plant bereits die nächste Lieferung

Der Verein der ehemaligen Aargauerin des Jahres Marit Neukomm hat 140 Paletten Hilfsgüter in Richtung Ukraine geschickt. Diese sind nun in Rumänien und teilweise auch in der Ukraine angekommen. Der Verein will weiter helfen.