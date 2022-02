Ukraine-Konflikt Politiker, Verbands-Bosse, Unternehmer: Das sind die Schweizer Putin-Versteher Der autokratische Präsident Russlands schickt Truppen in die Ukraine – trotzdem hat er prominente Bewunderer. Francesco Benini, Andreas Maurer, Patrik Müller Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

René Fasel traf Putin ein erstes Mal bereits 1999 anlässlich eines Eishockeyspiels in Sotschi. AFP

Mit Putin verbindet René Fasel die Leidenschaft für das Eishockey, was ihm den Zugang zum russischen Präsidenten ermöglichte. Der Freiburger Fasel, bis 2021 Präsident der Internationalen Eishockey-Föderation, berät aktuell den russischen Hockeyverband und hat ein Mandat der Universität Sotschi.

Er sagt: «Die Verteufelung Putins durch den Westen ist ein Fehler.» Er sei sicher kein Mann, der den Krieg suche. «Aber er - oder besser gesagt Russland - wurde vom Westen mehr und mehr gedemütigt und in die Enge getrieben.» Die russische Mentalität sei es, in einer solchen Situation «die Krallen ausfahren». Der Westen habe einen zu einseitigen Blick auch auf die Ukraine-Krise.

Dass die Ukraine das Minsker Abkommen nicht ernstgenommen habe, werde kaum thematisiert. Fasel hält sich regelmässig in Russland auf und hat den Eindruck, weite Teile der Bevölkerung sähen Putin als «Beschützer». Die Sanktionen hält Fasel für kontraproduktiv: «Sie schaden einzig den einfachen Leuten. Und sie erschweren diplomatische Lösungen.»

SVP-Nationalrätin Yvette Estermann wuchs in der Tschechoslowakei auf. Das Land wurde gegängelt von der Sowjetunion – trotzdem steht die Luzernerin nun ganz auf der Seite Russlands. Sie spricht nicht von der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014, sondern von der «Wiedereingliederung». Es sei falsch gewesen vom Westen, nach der «Wiedereingliederung der Krim» Sanktionen gegen Russland zu verhängen.

Das Resultat sehe man nun. Die Aktionen des russischen Präsidenten Putin erachtet Estermann als «nachvollziehbar.» Eine Pufferzone zwischen dem Osten und dem Westen einzurichten, ergebe Sinn. Der Puffer sei die Ukraine, die Donbassregion. Die Nato sollte nicht mehr näher an die russische Grenze herankommen.

Langjährige Kontakte: Sepp Blatter 2015 bei einem Treffen mit Vladimir Putin 2015 in St. Petersburg. Getty Images

Der ehemalige Fifa-Präsident Sepp Blatter wurde von Putin trotz Sperre an die Fussball-WM 2018 nach Russland eingeladen. «Ich kenne Putin seit Jahren», sagt Blatter, «und stehe noch heute mit ihm im losen Kontakt». In der westlichen Öffentlichkeit werde ein verzerrtes Bild von Putin gezeichnet, ist Blatter überzeugt.

«Ich habe ihn als kollegialen und gebildeten Gastgeber kennengelernt.» Mit der Intervention in der Ukraine wolle er vor allem die russisch geprägten Gebiete im Osten des Landes stärken und seinem Land den Zugang zum Schwarzen Meer sichern. Blatter: «Das ist ein Ziel, dass weder die Zaren noch die kommunistischen Herrscher erreicht hatten.» Er glaube aber nicht, dass Putin die ganze Ukraine übernehmen wolle.

Viktor Vekselberg besitzt mehr als zehn Milliarden Franken und ist an Schweizer Firmen wie Sulzer und OC Oerlikon beteiligt. Er ist der Russe in der Schweiz mit der engsten Beziehung zu Putin. Die beiden treffen sich ein- bis zweimal pro Jahr an offiziellen Anlässen.

Auf den Pressefotos sieht das so aus: Putin und Vekselberg Schulter an Schulter im Kreml, Putin und Vekselberg an einem Konferenztisch, Putin und Vekselberg bei einem Museumsbesuch. Aus Vekselbergs Umfeld heisst es dazu, es gehe dabei nur um Business, nicht um Politik. Vekselberg ist der neuntreichste Russe. Da sei es normal, dass er sich mit dem Präsidenten austausche.

Schulter an Schulter: Wladimir Putin und Viktor Vekselberg 2017 im Kreml. Keystone

Klar ist aber auch: Ohne Putins Gunst kann ein Oligarch nicht ein derartiges Vermögen halten. Deshalb ist Vekselberg ins Visier der USA geraten. Seit der Krimkrise steht er auf einer US-Sanktionsliste. Zwei Milliarden Dollars sind dadurch eingefroren.

180 Millionen Franken davon blockiert die Bank Julius Bär. Vekselberg wehrte sich dagegen erfolglos bis vor Bundesgericht und verlor dadurch noch mehr Geld. Die Gebühren für derartige Verfahren sind horrend, weil sie nach dem Streitwert bemessen werden. Vekselberg muss für den Prozess mehr als zwei Millionen Franken bezahlen. Kleiner Trost: Einen Streit gegen die Postfinance gewann er kürzlich. Er erhält nun zumindest vorübergehend ein Postkonto.

Der Westschweizer Journalist Eric Hoesli gilt als einer der besten Russland-Kenner der Schweiz. Er ist Verwaltungsratspräsident der Zeitung «Le Temps» und hielt sich erst vor wenigen Tagen in Russland auf. «Die Bevölkerung kann sich nicht vorstellen, dass es Krieg mit der Ukraine gibt», sagt Hoesli, der wiederholt Reisen für Schweizer Politiker, Journalisten und Medienvertreter nach Moskau organisierte. Dies auch, um Verständnis zu schaffen, denn: «Der Westen hat Russland und auch Putin nicht begriffen.» Das liege mitunter daran, dass das historische Gedächtnis des Westens weniger weit zurückreiche als jenes Russlands.

«Russland wird von Europa und den USA marginalisiert, es hat nicht den Platz in der Geopolitik, der angemessen wäre»,

sagt Hoesli. Dabei wäre die Chance intakt gewesen, mit Putins Russland ein gutes Verhältnis aufzubauen, denn vor zwanzig Jahren habe dieser die EU sehr positiv gesehen. «Es ist zu einfach, Putin und den Russen die Schuld für die Eskalation zuzuschieben.» Es gebe auf beiden Seiten Missverständnisse und falsche Wahrnehmungen, das sei sehr gefährlich.

Russische Streitkräfte fallen in einen souveränen Staat ein – SVP-Nationalrat Roger Köppel nennt es «die Rückkehr der Realpolitik». Der Chefredaktor der «Weltwoche» offenbart seit längerem eine Schwäche für Autokraten, welche die demokratischen Institutionen, den Rechtsstaat, die Medienfreiheit abwracken. Nun stellt er einen abwegigen Vergleich an: Russland sei nach dem Fall der Mauer vom Westen gedemütigt worden wie das Deutsche Reich im Friedensvertrag von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg. «Putin versucht rückgängig zu machen, was ihm vom Westen an Demütigungen zugefügt worden ist.» Der russische Präsident sei den westlichen Politikern «strategisch überlegen.»

Für die Ukraine hat Köppel hingegen nur Hohn übrig: Ein disfunktionaler Staat sei das – und hiess das Land früher nicht Kleinrussland? Die Kriegshetzer, so ist Köppel überzeugt, sässen nicht im Kreml – sondern in den gut geheizten Redaktionsstuben des Westens.

Als Ständerat leitete er die parlamentarische Freundschaftsgruppe Schweiz - Russland. Filippo Lombardi reiste oft in den Osten und pflegte Kontakte zu russischen Politikern und Wirtschaftsvertretern. An den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 umarmte der Tessiner den russischen Präsidenten Putin und legte ihm einen Schal des Eishockey-Clubs Ambri-Piotta um den Hals. Als Lombardi dann wenig später erklärte, es sei verständlich, dass Russland versuche, die Krim zurückzuerobern, wurde er von Kollegen im Bundesparlament kritisiert.

Der Fraktionschef der CVP möge sich in seinen aussenpolitischen Einlassungen grössere Zurückhaltung auferlegen, hiess es. Heute ist Lombardi Stadtrat von Lugano. Fragt man ihn nach der Krise in der Ukraine, ist sein Redeschwall nicht zu stoppen. Er lässt sich aber nur mit einem Satz zitieren, den er als privater Bürger und nicht als Mitglied der Luganeser Exekutive äussere: «Der Westen hat mindestens so viele Fehler gemacht wie Russland.»

Wladimir Putin umarmt Filippo Lombardi 2014. House Of Switzerland

Er gilt als der letzte Kommunist im Bundesparlament. Der Neuenburger Nationalrat und Stadtrat von Le Locle ist Mitglied der Partei der Arbeit. Diese verschickte ein Communiqué unter dem Titel «Stoppt die gefährliche Kriegstreiberei!» Wobei der Kriegstreiber nicht Russland sei – nein, die USA fänden Vorwände, um Nato-Truppen an die Grenzen zu Russland zu schicken. Die USA behaupteten, es gebe eine russische Bedrohung der Ukraine. Das sei Ausdruck des «schwächelnden US-Imperialismus.»

Denis de la Reussille erklärt auf Anfrage, dass nicht er die Mitteilung der Partei der Arbeit verfasst habe. Was Russland in den vergangenen 48 Stunden getan habe, sei inakzeptabel. Aber die Ausdehnung der Nato sei ein Problem. «Es ist kompliziert.» Am besten wäre es, wenn die Menschen im Donbass darüber abstimmen könnten, ob die Region zu Russland oder zur Ukraine gehöre.

SVP-Nationalrat Franz Grüter ist seit kurzem Präsident der Aussenpolitischen Kommission. Er sagt: «Putin ist mit aller Kraft und Konsequenz dazu entschlossen, die Ukraine vom Beitritt zu einem westlichen Verteidigungsbündnis abzuhalten. Darum ist eine Deeskalation der Lage wahrscheinlich nur möglich, wenn der Westen Russland garantiert, dass die Ukraine nicht in die Nato aufgenommen wird. Eine Deeskalation der Lage dürfte vermutlich nur schwer zu erreichen sein ohne eine Lösung dieser Frage. Das ist eine nüchterne Einschätzung der Lage und keine Wertung oder Einflussnahme.»

Grüter wird für diese Einschätzung nun scharf kritisiert. Mitte-Präsident Gerhard Pfister twittert, Grüter übernehme die aussenpolitischen Forderungen Russlands. Die Ukraine solle selbst entscheiden dürfen, welchen Bündnissen sie angehören wolle. Wie die Schweiz.

