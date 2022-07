Lugano-Konferenz: Selenskis Ukraine erhält Hausaufgaben

Lugano-Konferenz Der Westen stellt sich geeint hinter die Ukraine – knüpft das Geld für den Wiederaufbau aber an Bedingungen Erfolg für Bundesrat Cassis: 40 Länder haben die «Lugano-Declaration» verabschiedet. Darin wird Russland für den Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt. Zugleich geben die Konferenzteilnehmer den Ukrainern ein dickes Bündel Hausaufgaben mit auf den Heimweg. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 05.07.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erfolg für Bundespräsident Ignazio Cassis: 40 Staaten stellen sich hinter die Lugano-Declaration. Keystone

Am Dienstag, kurz vor 11 Uhr, ist es vollbracht: Bundespräsident Ignazio Cassis verkündet die Lugano-Declaration. Diese Einigung auf wichtige Prinzipien zum Wiederaufbau der Ukraine war das grosse Ziel der Ukraine-Recovery-Konferenz, an der am Montag und Dienstag Delegationen aus fast 40 Ländern und über ein Dutzend internationaler Organisationen teilgenommen haben. Noch bis am Dienstagmorgen wurde an Details gefeilt, damit alle Länder und jene Organisationen, bei denen Russland nicht Mitglied ist, dem Dokument zustimmen. Das gelang – ein Erfolg für Cassis und seine Diplomaten.

Dies umso mehr, als die Veranstaltung von Lugano keine Eintagsfliege bleiben wird. Am Montag hatte Grossbritannien erklärt, nächstes Jahr eine Folgekonferenz auszurichten. Und am Dienstag überraschte Deutschland mit der Ankündigung, die Konferenz 2024 zu übernehmen. Lugano, das zeigt sich nun, ist der von Cassis erhoffte «Kick-off» für die internationale Koordination der Aufbaubemühungen in der kriegsversehrten Ukraine.

Wie ein Katalog von Hausaufgaben

Die Schlussveranstaltung wurde in Lugano kurz vor Mittag mit einer Schweigeminute für die Opfer des Krieges eingeleitet. Darauf stellte Cassis die Erklärung vor. Sie verurteilt in aller Schärfe die russische Aggression und fordert den Rückzug sämtlicher russischer Truppen. Und die in Lugano vertretenen Staaten, darunter etwa die USA, Kanada oder die Türkei, sowie die Europäische Union verpflichten sich ausdrücklich, die Ukraine kurzfristig und langfristig beim Wiederaufbau zu unterstützen.

Die sieben Prinzipien, die diesem Wiederaufbau zugrunde liegen, lesen sich dann aber wie ein Katalog von Hausaufgaben für die Regierung in Kiew. So hat nach dem ersten Prinzip die Ukraine zwar die Führung beim Wiederaufbau inne, aber stets in Partnerschaft mit den internationalen Partnern und «auf der Grundlage einer soliden und kontinuierlichen Bedarfsanalyse». Es ist klar: Das Geld für den Wiederaufbau darf in dem von Korruption geplagten Land nicht in dubiosen Kanälen versickern.

Cassis und Schmihal setzen unterschiedliche Schwerpunkte

So geht es weiter. Das zweite Prinzip fordert die Weiterführung der schon vor dem Krieg eingeleiteten Reformen. Das dritte Transparenz: «Die Rechtsstaatlichkeit muss systematisch gestärkt und die Korruption ausgemerzt werden.» Das vierte Prinzip fordert demokratische Teilhabe für alle, auch für intern Vertriebene und zurückgekehrte Flüchtlinge, dazu kommunale Selbstbestimmung und Dezentralisierung.

Punkt fünf sieht vor, die nationale und internationale Zusammenarbeit zu stärken, auch mit privaten, zivilgesellschaftlichen und lokalen Organisationen. Prinzip sechs fordert Geschlechtergleichstellung und Inklusion: «Kein Teil der Gesellschaft sollte zurückgelassen werden.» Und das siebte Prinzip zielt auf Nachhaltigkeit: Der Wiederaufbau soll sich am Klimaabkommen von Paris orientieren.

Es sind anspruchsvolle Forderungen, denn in vielen Bereichen ist die Ukraine noch weit weg vom Ziel. Ignazio Cassis nutzte in den beiden Tagen denn jeden seiner Auftritte, um seine Botschaft anzubringen: «Der Wiederaufbau und die Reformen gehören zusammen.»

Eine Perspektive für die Bevölkerung

Denis Schmihal, der ukrainische Premierminister, der mit Cassis in Lugano als Gastgeber auftrat, stellte derweil lieber den Wiederaufbauplan seiner Regierung ins Zentrum. Gemäss deren Berechnungen sind 750 Milliarden Dollar nötig. Hunderte Milliarden will sie beschaffen, indem im Westen eingefrorene Vermögenswerte russischer Oligarchen konfisziert werden. Ob dies im Fall der Schweiz möglich ist, liess Cassis offen: Zurzeit sei es möglich, Gelder einzufrieren. Sie zu konfiszieren, sei eine andere Frage, die grundrechtliche Probleme aufwerfe.

Trotz der unterschiedlichen Tonalitäten der Gastgeber herrscht Einigkeit, dass mit der Aussicht auf einen Wiederaufbau die Bevölkerung in der Ukraine eine Perspektive erhalte. Die Konferenz sei ein erster Schritt auf einem langen Weg, sagte Cassis, ein wichtiger: «Alle Wege, auch die steinigen, beginnen mit dem ersten Schritt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen