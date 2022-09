Uiguren: So reagiert Schweizer Aussenpolitik auf den UN-Bericht

Uiguren «Es gibt jetzt keine Ausreden mehr»: So reagieren Schweizer Aussenpolitiker auf den erschütternden China-Bericht der UNO Die von der UNO festgestellten Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren in der Region Xinjiang sorgen auch in der Schweiz für Diskussionen. Umstritten ist, ob der Bundesrat die Sanktionen der EU gegenüber China übernehmen soll oder nicht. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 01.09.2022, 17.00 Uhr

Soll die Schweiz die Sanktionen der EU gegenüber China übernehmen? Bild: Sandra Ardizzone

In einem am Mittwochabend kurz vor Mitternacht veröffentlichten Bericht wirft die UNO China massive Menschenrechtsverletzungen vor. Im Fokus steht die muslimische Minderheit der Uiguren, die in der Region Xinjiang im Nordwesten Chinas leben. Sie sollen gemäss Bericht unter anderem in sogenannten «Bildungseinrichtungen» willkürlich inhaftiert worden und «unmenschlich» sowie «erniedrigend» behandelt worden sein.

Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, kommt im Bericht zum Schluss: «Das Ausmass der willkürlichen und diskriminierenden Inhaftierung von Angehörigen der Uiguren und anderen überwiegend muslimischen Gruppen (...) könnte internationale Verbrechen, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darstellen.» Damit ist zum ersten Mal in einem offiziellen Dokument festgehalten, dass die bereits bekannten, an China gerichteten Vorwürfe tatsächlich stimmen.

«Bundesrat muss endlich Sanktionen übernehmen»

Nationalrat Fabian Molina (SP/ZH). Bild: Keystone

Der lange zurückgehaltene Bericht sorgt auch unter Schweizer Aussenpolitikern für Diskussionen. So findet etwa SP-Nationalrat Fabian Molina, dass «der Bundesrat nun endlich die EU-Sanktionen gegenüber China übernehmen» müsse. «Da gibt es jetzt keine Ausreden mehr», sagt er auf Anfrage. Die Europäische Union hat die Sanktionen im Frühjahr 2021 beschlossen und im vergangenen Winter um ein Jahr verlängert. Konkret richten sie sich gegen das Büro für öffentliche Sicherheit von Xinjiang sowie Vertreter des Parteikomitees des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang. Deren Vermögen werden seither von allen EU-Ländern eingefroren, sie erhalten keine finanziellen Zuwendungen mehr und dürfen nicht in die EU einreisen.

Letztlich beinhalte der Bericht für alle UNO-Staaten «die Verpflichtung, auf diese Menschenrechtsverletzungen zu reagieren», so Molina. So stehe auch die Schweiz in der Verantwortung: «Der Bundesrat muss die Einfuhr von Produkten aus Zwangsarbeit verbieten und die Konzernverantwortung konsequent durchsetzen», so der Zürcher.

Schweiz soll Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen

Ständerat Andrea Caroni (FDP/AR). Bild: Keystone

Auch FDP-Ständerat Andrea Caroni wünscht sich, «dass der Bundesrat im Dialog mit China weiterhin seine Sorge und Unzufriedenheit bezüglich der Situation in Xinjiang zum Ausdruck bringt». Zudem sieht er den Bundesrat in der Pflicht, zu prüfen, inwiefern sich die Schweiz sogenannten thematischen Sanktionen anschliessen könnte. «Anhand dieser bundesrätlichen Einschätzung können wir dann beurteilen, ob wir solche Sanktionen auch gegenüber den Verantwortlichen in China ergreifen können und wollen», so der Aussenpolitiker aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Ähnlich sieht das Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter, die wie Molina und Caroni in der Aussenpolitischen Kommission sitzt: «Wir müssen jeden Austausch mit China nutzen, um klarzustellen, dass die Schweiz solche Menschenrechtsverletzungen nicht akzeptiert.» Es sei «sehr wichtig», dass die UNO die Vergehen aufgearbeitet und in Form eines Berichtes veröffentlicht habe, so die Baselbieterin.

