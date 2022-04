Verletzung des Amtsgeheimnis: Droht Roger Köppel der Ausschluss?

Uhren-Affäre Strafanzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung: Droht Roger Köppel sogar ein Kommissionsausschluss? Für eine brisante Story soll der SVP-Nationalrat vertrauliche Informationen aus dem Aussenministerium ausgeplaudert haben. Die Aussenpolitische Kommission geht gleich doppelt gegen ihr Mitglied vor. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 05.04.2022, 16.05 Uhr

Hat er seine Rollen vertauscht? Nationalrat und Publizist Roger Köppel. KEYSTONE

Hört man Franz Grüter zu, dann hat die Aussenpolitische Kommission am Dienstag einen Grundsatzentscheid getroffen: «Für die Arbeit einer Kommission ist es sehr wichtig, dass Informationen intern bleiben, damit sich ihre Mitglieder in den Sitzungen frei äussern können. Deswegen ist es ein klares Zeichen, dass diese Dinge vertraulich bleiben.»

Leider, sagte Grüter, komme es immer wieder einmal zu Lecks in der Kommission. «Das ist aber ein Fall, in dem die Kommissionsmehrheit entschieden hat: Wir möchten untersuchen, ob eine Amtsgeheimnisverletzung vorliegt.»

Grüters Äusserungen sind umso bemerkenswerter, als dass sie seinen SVP-Parteikollegen Roger Köppel betreffen. Der Nationalrat und «Weltwoche»-Chef hatte vor rund zwei Wochen in seinem Videoblog eine vertrauliche Aktennotiz des Aussendepartements (EDA) ausgeplaudert. Die Geschichte war brisant: Agenten des russischen Geheimdienstes hatten die Räume des Schweizer Luxusuhrenherstellers Audemars Piguet durchforstet und dabei Uhren im Wert von mehreren Millionen Franken beschlagnahmt. Köppel wusste davon, mutmasslich weil er Mitglied der Aussenpolitischen Kommission ist. Nun sieht er sich mit dem Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung konfrontiert.

Zweifach Ärger für Köppel

Zumindest in der APK steht Köppel im Gegenwind. Diese hat nämlich in ihrer Sitzung vom Dienstag gleich zwei Massnahmen beschlossen: Zum einen hat sie einen Brief aufgesetzt zuhanden des Büros der Nationalrats. Darin wird das Ratsbüro aufgefordert, Disziplinarmassnahmen gegen Köppel zu überprüfen.

Zweitens hat die Kommission entschieden, Strafanzeige gegen Köppel einzureichen. Dass eine Kommission so gezielt juristisch gegen ein Mitglied aus ihrer Mitte vorgeht, ist äusserst selten. Schon vor der Anzeige war die Bundesanwaltschaft aktiv geworden. Wie die Tamedia-Zeitungen berichtet hatten, prüfte sie bereits vor Eingang der Strafanzeige, ob ein strafrechtlich relevantes Vergehen vorliegt.

Parallel muss nun das Ratsbüro des Nationalrats entscheiden, ob und wie Köppel gemassregelt werden soll. Zwei Möglichkeiten stehen gemäss Parlamentsgesetz zur Diskussion. Einerseits kann das Ratsbüro einen Verweis aussprechen, andererseits könnte es Roger Köppel bis zu einer Dauer von sechs Monaten aus der Kommission ausschliessen. Entschieden ist nichts. Es gilt die Unschuldsvermutung.

