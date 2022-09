Ueli Maurer Vom belächelten Parteipräsidenten zum erfolgreichsten Politiker der Schweiz: So verlief Ueli Maurers Karriere Seit 2009 regierte Ueli Maurer im Bundesrat. Jetzt tritt der 71-jährige Finanzminister per Ende Jahr zurück. Was hat der SVP-Magistrat erreicht? Was ist ihm misslungen? Eine Bilanz. Kari Kälin Jetzt kommentieren 30.09.2022, 13.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er kokettierte gegenüber Medien damit, bis 2027, ja sogar bis 2031, als 81-Jähriger, in der Landesregierung zu bleiben. Auf jeden Fall, versicherte Maurer wiederholt, wolle er Ende einer Legislatur abtreten. Nun hat er seinen Rücktritt auf Ende Jahr angekündigt. Was hat Ueli Maurer erreicht? Was ist ihm weniger gelungen? Ein Rückblick auf seine wichtigsten Stationen.

Um die Nullerjahre, da kannte man Ueli Maurer als Dauergast im SRF-Satireformat «Viktors Spätprogramm». Komiker Viktor Giacobbo stellte ihn als semivertrottelten Ausführungsgehilfen von SVP-Übervater Christoph Blocher dar. Maurers Kinder wurden in der Schule ausgelacht. SP-Präsident Peter Bodenmann belächelte Maurer als Hampelmann. Ein Gratisblatt publizierte eine Bastelanleitung: «Wir schnipseln einen Politiker, der sich zurechtbiegen lässt.»

Parodie über die Schweizer Armee und Bundesrat Ueli Maurer aus dem Jahr 2013.

Doch der angeblich zurechtbiegbare Politiker ist hierzulande einer der Erfolgreichsten seiner Zunft. Mauer wurde zuerst Gemeinderat in Hinwil, später Zürcher Kantonsrat und 1991 Nationalrat. Die Wahl in den Zürcher Regierungsrat und den Ständerat verpasste er jedoch. Als Präsident der SVP Schweiz (1996 bis 2008) steigerte er den Wähleranteil von 14,9 auf 28,9 Prozent im Jahr 2007. Unter seiner Ägide wurden 600 neue Ortssektionen gegründet.

Maurer etablierte die Volkspartei auch in der Westschweiz. Er eignete sich die Fähigkeit an, den Kern eines Themas auf zwei, drei eingängige, verständliche Sätze herunterzubrechen. Im Dezember 2008 hievte ihn das Eidgenössische Parlament mit einer Stimme Vorsprung auf Sprengkandidat Hansjörg Walter in den Bundesrat. Zuerst wurde er Verteidigungsminister, Anfang 2016 wechselte er in das Finanzdepartement. Im Dezember wird er 71-jährig.

Ueli Maurer nimmt nach der Wahl in den Bundesrat den Schlüssel von seinem Vorgänger Samuel Schmid entgegen. Bild: Peter Schneider / Keystone (Bern, 29. Dezember 2008)

US-Präsident Donald Trump empfängt Ueli Maurer im Weissen Haus in Washington. Bild: Manuel Balce Ceneta/AP (Washington, 16. Mai 2019)

Als Finanzminister präsentierte der Mann mit eidgenössischem Buchhalterdiplom reihenweise positive Rechnungsabschlüsse. Im Mai 2019 wurde als erster Bundespräsident überhaupt von einem US-Präsidenten empfangen. Maurer erhoffte sich vom Treffen mit Donald Trump Schub für ein Freihandelsabkommen. Entscheidend vorwärtsgekommen sind die Bemühungen darum aber auch während der Amtszeit des abgewählten Republikaners nicht.

Viel Lob erntete Maurer für das Covid-Kreditprogramm, bei dem der Bund für die Darlehen bürgt, welche die Banken rasch und ohne Zins vergeben. «Wir lösen ihre Probleme – ist doch klar», sagte Ueli Maurer.

Ueli Maurer setzte sich als Verteidigungsminister vergebens für ein Ja zum Kauf des Gripen-Kampfjets ein. Bild: Lukas Lehmann/Keystone (Bern, 11. Februar 2014)

Im Frühling 2014 stoppte das Volk an der Urne den Kauf von 22 schwedischen Kampfjets Gripen. Die Abstimmung stand unter einem schlechten Stern. Der damalige FDP-Präsident Philipp Müller kanzelte den Gripen als Papierflieger ab. Die Typenwahl überzeugte den Souverän nicht. Im Frühjahr 2017 scheiterte an der Urne die Unternehmenssteuerreform III, welche die Schweiz auf internationalen Druck ausarbeite und die Ueli Maurer als Finanzminister zu verantworten hatte.

2019 hiess das Volk eine Neuauflage gut, bei der das Parlament die Steuer- mit einer AHV-Reform verknotete. Zuletzt scheiterten die Vorlagen zur Stempel- und Verrechnungssteuer. Maurer kritisiert auch das ausgabenfreudige Parlament, warnte vor sich verdüsternden Perspektiven für den Bundeshaushalt.

Bundesrat Ueli Maurer läuft zur Medienkonferenz, an der er seinen Rücktritt ankündet. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Einerseits: Ja. Sonst wäre er nicht so lange im Amt geblieben. Auch politische Gegner attestieren, dass man gut mit ihm reden könne. Andererseits: Halbwegs ja. Manchmal drückte der Parteipräsident durch. Er ritzte gerne mal am Kollegialitätsprinzip. So verhehlte er kaum, dass er hinter der Masseneinwanderungs-Initiative der SVP steht.

Der später abgewählte SP-Fraktionschef Andy Tschümperlin wollte 2013 unter lautem medialen Getöse Maurers Wahl zum Bundespräsidenten vereiteln, fand aber für sein Unterfangen auch parteiintern nicht den nötigen Support. Allerdings: Maurer wurde mit einem sehr schlechten Resultat zum Primus inter pares erhoben.

In der Pandemie entpuppte sich Maurer als Massnahmenkritiker. Jüngst zog sich Maurer an einem SVP-Anlass ein Leibchen der Freiheitstrychler über, die ohrenbetäubend gegen die Coronapolitik des Bundesrates rebellieren. Damit nicht genug: In einer Rede kritisierte er, auch der Bundesrat habe Freude an der Macht gewonnen, und die Coronakrise sei auch eine Führungskrise.

Ueli Maurer im T-Shirt der Freiheitstrychler. Bild: Keystone / Twitter Megafon Reitschule Bern

Vor allem zu seiner Zeit als SVP-Präsident verkörperter er den harten «Zürcher Stil». Die Ausländerfrage oder das Thema «Sozialschmarotzer» wurden ausgiebig bewirtschaftet. Mit den politischen Gegnern, aber auch Abweichlern in den eigenen Reihen, ging die SVP unzimperlich um. Mit gezielten Provokationen katapultierte sich Maurer regelmässig in die Schlagzeilen. Unter seiner Ägide tapezierte die Partei das Land mit umstrittenen Plakaten voll wie den braunen Händen, die nach einem Schweizer Pass greifen. Oder dem schwarzen Schaf, das aus dem Land gekickt wird.

Nach den Querelen um die Abwahl von Christoph Blocher verstörte er mit einer Blinddarm-Metaphorik in Bezug auf die damaligen SVP-Magistraten Samuel Schmid und Eveline Widmer Schlumpf. In einem Interview mit der «Neuen Luzerner Zeitung» sagte er :

«Ich will sie nicht mit einem Blinddarm vergleichen. Aber in der Funktion und der Rolle, die sie derzeit in der Partei spielen, ist das Bild richtig. Viele unserer Mitglieder haben das Gefühl, jetzt reize und schmerze der ‹Blinddarm›, man müsse ihn entfernen.»

Gegenüber der «Weltwoche» gab Maurer im Jahr 2003 seine kommunikative Strategie preis: «Wer nicht scharf formuliert, hat bei den Medien keine Chancen. Wenn ich von steigender Kriminalität rede, gähnen die Journalisten. Rede ich dagegen von verstärkter Ausländerkriminalität, hören sie plötzlich zu. Viele Parlamentarier, sagte die frühere SP-Präsidentin Christian Brunner, hätten Maurer zu Beginn seiner Zeit als SVP-Präsident verachtet. Sie aber schätze ihn als intelligenten und bescheidenen Menschen, der sich nicht in den Vordergrund dränge: «Er treibt Projekte sehr zielgerichtet an, hat Humor und ist sehr umgänglich.»

Zumindest ein ambivalentes Verhältnis. Zum einen verhalfen sie ihm zu hoher Resonanz. In einem positiven Licht erschien er aber – vor allem zu seiner Zeit als Parteipräsident – selten. Als Roger Schawinski ihn 1999 in einer Gesprächsrunde auf Tele 24 als Parteipräsident von «Blochers Gnaden» titulierte, verliess er das Studio.

Als sich ein SRF-Kameramann vor einer Debatte über den Gripen an Maurers Fersen heftete, betitelt er diesen als «Affen». 2015 wurde Maurer glanzvoll als Bundesrat bestätigt.

Als der SVP-Mann bei seiner Basis auftauchte, beschied er einem SRF-Journalisten, er habe «kei Luscht» auf ein Interview.

Maurer kokettiert damit, in seinem Leben kaum je eine Tagesschau gesehen zu haben. Auch Zeitungen schaue er nie an, verriet er vor gut fünf Jahren in der Radiosendung «Persönlich» – es sei denn, sie haben «Flughöhe». Alles, was über ihn selber geschrieben werde, lege er zur Seite. Ein Pater habe ihm in einem Kurs dazu geraten, weil man andernfalls beginne, sich zu verändern.

Ueli Maurer wuchs auf einem Bauernhof in Hinwil im Zürcher Oberland auf. Seine Eltern verfügten über ein schmales Budget, Maurer und seine Geschwister liefen mit ausgelatschten Schuhen und mehrfach geflickten Kleidern herum. Aber, sagte Maurer in der Radiosendung «Persönlich», es sei eine gute Zeit gewesen. Als hervorragender Schüler verfasste er für weniger talentierte Buben Liebesbriefe.

Maurer hat ist verheiratet mit Anne-Claude, einer Sozialpädagogin. Er lernte sie in Seattle kennen, wo sie als Au-pair arbeitete. Das Paar hat sechs Kinder. Maurer mag klassische Musik, ist ein begeisterter Sportler (unter anderem Velofahren und Langlauf), sonntags spielte er mit den Kindern mit Holzkühen, wie er der Weltwoche in einem viel zitierten Porträt («Solange ich Neger sage, bleibt die Kamera bei mir») verriet.

Ueli Maurer als Waffenläufer, 1996 am Frauenfelder Waffenlaufcordon. Bild: Keystone / Str

Er absolvierte eine kaufmännische Lehre. Mit 23 Jahren avancierte er zum Geschäftsführer der landwirtschaftlichen Genossenschaft Volg. Von 1994 bis 2008 wirkte er als Geschäftsführer des Zürcher Bauernverbands. In der Armee kommandierte er Radfahrer, er schaffte es bis zum Major. Im Dezember 2008 wurde er als Bundesrat gewählt.

Ueli Maurer wird nach seiner Wahl in den Bundesrat in Hinwil frenetisch empfangen. Bild: Steffen Schmidt / Keystone (18. Dezember 2008)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen