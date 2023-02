Übersicht Wo sich eine Solaranlage auf dem Eigenheim lohnt: So sieht es in Ihrer Gemeinde aus Eine neue Studie der ETH Zürich und der Uni Bern spricht von einem «Flickenteppich» in der Schweizer Solarpolitik. Tatsache ist: Ob sich eine Solaranlage lohnt, ist stark vom Wohnort abhängig. Benjamin Rosch, Mark Walther 1 Kommentar 02.02.2023, 10.13 Uhr

Grosses Potenzial, selten ausgereizt: Der Solarausbau auf Schweizer Hausdächern könnte rascher vonstatten gehen, besagt eine Studie der ETH. 49981706,fotolia

6,5 Kilometer Distanz trennen Rümlang und Kloten. Man muss kein Meteorologe sein, um zu erkennen: Mit hoher Wahrscheinlichkeit scheint die Sonne in beiden Zürcher Gemeinden ähnlich oft in die Vorgärten. Und dennoch entscheiden diese 6,5 Kilometer über Sinn und Unsinn der Photovoltaik – zumindest in finanzieller Hinsicht. Wer beispielsweise in Rümlang eine Solaranlage mit einer Leistung von 12 Kilowatt aufs Dach seines Einfamilienhäuschens schraubt, verbucht nach 30 Jahren eine Rendite von 7000 Franken. In Kloten hingegen würde sich eine vergleichbare Anlage auch nach dieser langen Zeit nicht rechnen.

Beispiele wie dieses liefern die ETH Zürich und die Uni Bern mit einer neuen Studie zum Schweizer Solarstrom, welche das Bundesamt für Energie in Auftrag gegeben hat. Die Universitäten haben die finanziellen Rahmenbedingungen für Solarstrom für jede einzelne Gemeinde untersucht. Die Autoren rund um Professor Tobias Schmidt gehen hart ins Gericht mit der Schweizer Energiepolitik: Sie sprechen von einem föderalistischen «Flickenteppich», der einen dringend benötigten Solarausbau ausbremse.

Die Studie berücksichtigt dafür für jede Gemeinde neben den Anschaffungskosten und den staatlichen Förderungen die Leistung der Anlage, die Höhe der Vergütung für den eingespeisten Solarstrom, die Stromkosten, die durch den Eigenverbrauch des Solarstroms gespart werden, sowie den Steuersatz. Eine Anlage gilt dann als profitabel, wenn sie nach 30 Jahren einen Gewinn von mehr als drei Prozent abwirft. Das ist bei Einfamilienhäusern nur in etwa der Hälfte der Schweizer Gemeinden der Fall.

Deutlich besser sieht es der Studie zufolge bei Mehrfamilienhäusern aus. «In fast allen Städten und Gemeinden rentiert die Installation einer Anlage», heisst es dazu. Der Effekt verstärke sich in Kombination mit einer Wärmepumpe.

Entscheidend für die grossen regionalen Unterschiede seien demzufolge nicht etwa staatliche Subventionen oder Steuerabzüge, sondern wie viel das lokale Energieunternehmen den Privaten beim Einspeisen von Strom zahlt. Die Unterschiede dafür klaffen weit auseinander: Manche Stromversorger zahlen den Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern bis zu 22 Rappen pro überschüssige Kilowattstunde Strom. Andere speisen ihre Kunden und Kundinnen mit 5 Rappen ab.

Keine Wahl für die Eigentümer

Den Betreibern der Minikraftwerke bleibt keine Wahl. Sie müssen sich an das örtliche Energieunternehmen wenden. Deren Handlungsspielraum bei der Preisgestaltung ist per Gesetz sehr gross. Schmidt ergänzt: «Vielfach ist es zudem so, dass die Vergütung von Strom immer wieder ändert.» Diese Unsicherheit sei Gift für mögliche Investitionen.

Schmidt nimmt aber auch die Politik in die Pflicht: «Insgesamt finden sich in den Kantonen und Gemeinden nur wenige Beispiele von wirklich ehrgeizigen Massnahmen zur Förderung des Photovoltaik-Zubaus», heisst es im Fazit der Studie. Nur wenige Kantone würden ihren politischen Spielraum nutzen, um Haushalten und Investoren Anreize zur Installation von PV-Anlagen zu bieten.

Politische Diskussion in der Schlussphase

Schmidts Timing könnte kaum besser sein: Aktuell brütet die Umwelt- und Energiekommission des Nationalrats über eine entsprechende Gesetzesänderung. Vergangenen November hat sich bereits die Schwesterkommission im Ständerat für Einheitstarife bei der Stromvergütung ausgesprochen. Die Nationalratskommission spricht sich ebenfalls für eine Minimalvergütung aus, die sich an den günstigsten Anlagen orientiert. Ein Zufall ist der Publikationstermin der Studie indes nicht: Schmidt selber war zu Kommissionssitzungen eingeladen. In der Frühlingssession dürfte der endgültige Entscheid fallen.

Widerstand gegen die Preisharmonisierung ist programmiert: Der Verband der Stromversorgungsunternehmer (VSU) wehrt sich gegen geplante Minimalgrenzen bei der Rückvergütung. Der Hintergrund ist klar: Nicht nur die Stromproduzenten sind an ihre lokalen Versorger gebunden. Diese sind auch verpflichtet, den überschüssigen Strom abzukaufen. VSU-Sprecherin Claudia Egli schreibt entsprechend: «Die Stromproduktion aus Photovoltaik wird massiv zunehmen. All diesen Strom müssen nach heutiger Regelung die Verteilnetzbetreiber abnehmen und vergüten, sofern die Produzenten keinen anderen Abnehmer haben.»

Dennoch spricht sich der VSU für eine schweizweite Vereinheitlichung der Rückvergütung aus – allerdings müsse diese marktbasiert sein.

1 Kommentar Boris Macek vor 23 Minuten Es gibt allerdings noch mehr Faktoren als nur die Rückvergütung. So liefert eine Anlage im Südtessin oder Engadin im Winter doppelt so viel Strom wie eine gleich grosse Anlage im Mittelland. Auch gibt es Standorte, wo im Winter monatelang gar keine Sonne scheint und solche, welche perfekt geeignet sind. Aber ja, die Rückvergütung sollte auf jeden Fall steigen. Alle Kommentare anzeigen