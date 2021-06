Darüber berichten die Sonntagszeitungen am 20. Juni 2021

Übersicht Sonntagszeitungen: Preiskampf am Himmel, nationale Litteringbusse, Eric Weber angeklagt Darüber schreiben die Sonntagszeitungen am 20.Juni 2021. 20.06.2021, 07.38 Uhr

Severin Bigler

Impf-Empfehlung für Jugendliche ab 12 Jahren?

Jugendliche von 12 bis 15 Jahren können sich bald gegen Corona impfen. Schon nächste Woche will der Bund die Corona-Impfung für Jugendliche frei geben. «Für solche mit Vorerkrankungen oder solche im Kontakt mit abwehrgeschwächten Risikopersonen ist eine Impfung sinnvoll», sagt Christoph Berger, Präsident der zuständigen Eidgenössischen Kommission für Impffragen, im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Es brauche aber kein Durchimpfungsziel für diese Altersgruppe, weil sie am wenigsten von den Covid-Folgen betroffen sei. Bezüglich der neuen Delta-Variante des Virus gibt Berger Entwarnung. Es bestehe «kein Grund zur Beunruhigung».