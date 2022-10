Übersicht Gasverbrauch steigt, Holz erneut teurer – das Wichtigste zur Energiekrise in laufend aktualisierten Grafiken Der Schweiz droht in diesem Winter eine Strom- und Gaslücke. Wir zeigen, auf welche Werte es ankommt und wo diese derzeit stehen. Mark Walther und Stefan Trachsel 1 Kommentar Aktualisiert 04.10.2022, 09.30 Uhr

Die Wasserkraft hat mit rund 60 Prozent den grössten Anteil an der Energieversorgung in der Schweiz. Ein wichtiges Element sind die Stauseen. Sie füllen sich im Frühling und Sommer mit Schmelz- und Regenwasser, das im Winter zu Strom turbiniert werden kann. Sie sind unsere Versicherung für die kalte Jahreszeit.

Aktueller Stand: In der vergangenen Woche ist der Füllstand der Schweizer Speicherseen erstmals in diesem Herbst gesunken. Das geschieht meist gegen Ende September, wenn das Wetter kühler wird, passiert nun aber eine Woche früher als im langjährigen Durchschnitt.

Der Füllstand aller Stauseen liegt bei rund 82 Prozent und damit tiefer als im Schnitt der vergangenen 20 Jahre. Das hat mit dem schneearmen vergangenen Winter mit wenig Schmelzwasservorkommen zu tun. Ausserdem fiel im Sommer kaum Regen.

So stark verändert sich der Füllstand pro Woche:

Mangels eigener Gasspeicher muss sich die Schweizer Gasbranche Erdgas im Ausland sichern. Alle Augen sind deshalb auf die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland und Frankreich gerichtet.

Aktueller Stand: Die deutschen Gasspeicher sind zu mehr als 90 Prozent gefüllt. Das Ziel der Bundesregierung - zu 85 Prozent gefüllte Speicher am 1. Oktober - wurde rund einen Monat früher erreicht. Das nächste Ziel lautet 95 Prozent bis zum 1. November. Diese Gasmenge entspräche ungefähr dem deutschen Verbrauch der Monate Januar und Februar 2022. Die französischen Speicher haben die 95-Prozent-Marke bereits Mitte September erreicht.

Die Schweiz kauft nicht direkt Gas in Russland. Dennoch hängt sie genauso von den Gaslieferungen der Kriegsnation ab wie der Rest Europas. Denn wenn es in Europa zu wenig Gas gibt, dann sind auch die Lieferungen in die Schweiz gefährdet.

Aktueller Stand: In der vergangenen Woche hat der Gasimport in die EU nach längerem Sinkflug wieder zugenommen. Mehr Gas kam aus Norwegen und in Form von Flüssigerdgas aus aller Welt. Der mutmassliche Sabotageakt an den Röhren der Nord-Stream-Pipelines hat die Gasimporte aus Russland nicht unmittelbar beeinflusst – seit Anfang September liefert Russland sowieso kein Gas durch die Pipeline.

Die Atomkraftwerke in Frankreich sind eine wichtige Energiequelle für die Schweiz, besonders im Winter. Ausgerechnet jetzt aber wird eine Vielzahl der französischen Reaktoren repariert oder steckt in Revision. Die französische Regierung kündigte indes an, im kommenden Winter würden alle Kernreaktoren wieder ans Netz gehen.

Aktueller Stand: Die französischen AKW liefern derzeit so wenig Strom wie seit Jahren nicht mehr.

So viel Energie verbraucht die Schweiz

Aktuelle Daten zum Gasverbrauch werden im Winter entscheidend sein im Kampf gegen eine Mangellage. Der Bund verfügt bislang nicht über diese Daten.

Der Gasverbrauch lässt sich aber indirekt bestimmen. Weil die Schweiz fast kein Gas speichern kann, ist es im Grunde eine einfache Gleichung: Was importiert wird, muss wieder exportiert oder verbraucht werden. Die Differenz von Import und Export ergibt somit annäherungsweise den Verbrauch. (Mehr dazu lesen Sie in unserem Artikel über den Gasverbrauch.)

Aktueller Stand: Mit den Aufkommen von kühlerem Wetter Mitte September hat der Gasverbrauch zugenommen. Er liegt aber nach wie vor unter dem Durchschnitt der letzten Jahre.

Mehr über die Daten Die Grafik zeigt die Gasmenge, die die Schweiz importiert, aber nicht wieder exportiert. Wir berechnen die tägliche Differenz zwischen Ein- und Ausfuhr und bilden für jeden Tag den Median der vergangenen sieben Tage. Das heisst: Die Hälfte der Werte liegt über, die andere Hälfte unter dem Median. Berücksichtigt sind die massgebenden Einspeisepunkte, die auf der Karte des Verbands Europäischer Fernleitungsnetzbetreiber für Gas (Entso-G) verzeichnet sind und über die das allermeiste Gas in die Schweiz fliesst. Das sind: Oltingue/Rodersdorf, Wallbach, Basel, Thayngen-Fallentor, Bizzarone, Griespass und Jura. Wobei für Jura für die letzten zweieinhalb Jahre keine Daten verfügbar sind. Es sind jeweils beide Fliessrichtungen berücksichtigt, sofern vorhanden. Es existieren weitere Einspeisestellen, für die keine Daten vorliegen. Die verfügbaren Daten können nachträglich angepasst werden und sind wegen eines Übermittlungsfehlers der Gasbranche leicht zu tief. Dennoch erlauben sie eine Schätzung des aktuellen Gasverbrauchs in der Schweiz.

Aktueller Stand: Im August haben Endkundinnen und -kunden gemäss Swissgrid ein Prozent weniger Strom verbraucht als im August des Vorjahrs. Der Verbrauch liegt damit innerhalb der üblichen Schwankungen. Ein Stromspareffekt lässt sich alleine aus dieser Zahl nicht ableiten. Der Endverbrauch betrug 4078 Gigawattstunden. Nicht in diesen Zahlen enthalten sind der Energieverbrauch von Kraftwerken und Speicherpumpen sowie Übertragungsverluste.

Der Stromverbrauch hängt wesentlich von Faktoren wie dem Wetter und dem Wirtschaftsgang ab. Sie können Sparbemühungen überlagern. Wie viel es braucht, um den Verbrauch markant zu senken, zeigte der erste Corona-Lockdown. Im April 2020 ging der Stromverbrauch laut der Swissgrid-Daten im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent zurück. Damals waren Läden, Restaurants, Vergnügungsangebote und andere Betriebe geschlossen.

Mehr über die Stromverbrauchsdaten Swissgrid veröffentlicht die Energiedaten frühestens am 15. Arbeitstag nach Monatsende. Die Daten erhält Swissgrid von den Unternehmen, die Kundinnen und Kunden direkt mit Strom versorgen. Die Werte können während sechs Monaten nachträglich korrigiert werden. Die Änderungen liegen gemäss Swissgrid üblicherweise im Promille-Bereich. Die Strom-Schweiz – der so genannte Regelblock – deckt sich nicht ganz mit den Landesgrenzen. Laut Swissgrid gehören Liechtenstein und kleinere Gebiete im Elsass (Frankreich) und rund um Schaffhausen (Deutschland) ebenfalls zum Regelblock. Gebiete um Laufenburg sind hingegen nicht enthalten. Die Abweichung zu den tatsächlichen Landesgrenzen betrage jedoch weniger als zwei Prozent.

Gas macht in der Schweiz rund 15 Prozent des gesamten Energieverbrauchs aus. Vor zehn Jahren waren es 12 Prozent. Gas wurde also tendenziell wichtiger in der Schweizer Energieversorgung. Den grössten Teil des Gases nutzt die Schweiz zum Heizen in Haushalten (43,5 Prozent) und in der Industrie (32,4 Prozent). Mit Gas wird primär in städtischen Regionen geheizt. Der Grund: Dort liegen Leitungen.

Die Schweiz exportiert im Sommer und Herbst Strom. Im Winter ist sie hingegen auf Importe angewiesen. Dieses Jahr war der Importüberschuss im Winter überdurchschnittlich hoch. Im Sommer dagegen wurde weniger exportiert als in den letzten Jahren.

Der Stromgrosshandel ist wenig transparent. Wie viel Strom die Schweizer Produzenten für das kommende Winterhalbjahr ins Ausland verkauft haben, weiss nicht einmal die oberste Schweizer Aufsichtsbehörde. Parlament und Bundesverwaltung wollen die Konzerne zu mehr Transparenz verpflichten.

Das sind die finanziellen Auswirkungen

Aktueller Stand: Die Strompreise für kurzfristig gehandelten Strom sind ein Vielfaches höher als letztes Jahr.

Der Strommarkt in Kürze Die lokalen Schweizer Energieversorger kaufen den Strom, den sie Privathaushalten liefern, meist Monate bis Jahre im Voraus, um Preisschwankungen auszugleichen. Diese langfristigen Geschäfte wickeln Produzenten und Abnehmer am Terminmarkt ab, der an der Energiebörse in Leipzig (EEX) stattfindet. Der kurzfristige Handel läuft über den Spotmarkt in Paris (Epex Spot). Der dort verkaufte Strom wird noch am selben oder am nächsten Tag geliefert. Jahrelang kaufte man am Spotmarkt günstig ein – mit dem Risiko von plötzlichen Preissprüngen, wie sie seit Herbst 2021 mehrmals auftraten. Unternehmen mit grossem Stromverbrauch haben in der Schweiz die Wahl, Strom vom lokalen Energieversorger zu beziehen oder sich selbst an dem Märkten einzudecken. Dazu gehören etwa Bergbahnen, Spitäler und Industriebetriebe. Wer sich einmal für den freien Markt entschieden hat, darf nicht mehr zum Grundversorger wechseln. Für Firmen, die einen grossen Anteil Strom kurzfristig einkaufen, stellen die Preissprünge am Spotmarkt ein grosses Problem dar. Stahl Gerlafingen etwa beschafft rund 60 Prozent des Stroms am Spotmarkt ein. Anfang September wurde bekannt, dass das Unternehmen Kurzarbeit beantragt hat.

Aktueller Stand: Stromtarife werden einmal im Jahr angepasst: Die meisten Schweizer Haushalte werden 2023 deutlich mehr für Strom bezahlen müssen: Im Schnitt wird der Strompreis für einen durchschnittlichen Haushalt (5-Zimmer-Wohnung, 4500 kWh Jahresverbrauch) um 27 Prozent steigen.

Aktueller Stand: Der Liter Bleifrei 95 kostete im September mit durchschnittlich 2.02 Franken etwas weniger als im August. Im Oktober sinken die Preise weiter. Gemäss einer regelmässigen Erhebung des Touring Clubs Schweiz (TCS) kostete der Liter Bleifrei 95 am 1. Oktober 1.89 Franken, der Liter Diesel 2.19 Franken.

Der Benzinpreis in Kürze Ob wir an der Zapfsäule mehr oder weniger bezahlen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der Rohölpreis ist einer davon. Einen Einfluss haben ausserdem Börsenspekulationen, der Schiffstransport und der Vertrieb im Inland. Der tiefe Pegel des Rheins hat die Transportkosten im Sommer 2022 in die Höhe getrieben. In der Schweiz herrscht weniger Transparenz über den Benzinpreis als in anderen Ländern. In Deutschland und Österreich sind Tankstellenbetreibende verpflichtet, ihre Preise zu melden. Die Preise sind dort in Echtzeit öffentlich einsehbar. In der Schweiz erhebt das Bundesamt für Statistik monatlich einen Durchschnittsbenzinpreis für das ganze Land für den Landesindex der Konsumentenpreise.

Während Heizöl im August im Durchschnitt günstiger geworden ist, haben die Preise für Holzpellets erneut zugelegt. Dieser Energieträger kostet so viel wie nie seit Januar 2021.

Wer in der Schweiz eine Photovoltaik-Anlage bestellt, wartet oft mehrere Monate, bis der Sonnenstrom fliesst. Lieferengpässe, Fachkräftemangel und die stark gestiegene Nachfrage sind die Gründe für die langen Wartezeiten.

Aktueller Stand: Im August wurden 2358 kleine und 57 grosse Photovoltaikanlagen für die Einmalvergütung angemeldet. Sie erbringen zusammen eine Leistung von 46,5 Megawatt. Das ist ein Plus von rund einem Drittel im Vergleich zu den Neuanmeldungen im August des Vorjahrs.

Kleine Anlagen können erst nach dem Bau für die Einmalvergütung angemeldet werden, grosse schon vorher.

Wir beziehen die Daten mehrheitlich automatisiert von den in den Grafiken angegebenen Quellen. Die Skripts für Datenbezug und -aufbereitung finden Sie auf der Entwicklerplattform Github.

