Stadtcasino Baden AG übernimmt Casino in Locarno

Übernahme Die Stadtcasino Baden AG expandiert in den Süden Bislang betreibt der Badener Konzern das Casino in Baden sowie eine Online-Spielwelt. Nun kommt ein weiterer Betrieb im Tessin dazu. 05.09.2022, 10.34 Uhr

Das Casino Admiral in Locarno. Imago

21 sogenannte Spielbanken gibt es in der Schweiz. Künftig sollen zwei davon der Stadtcasino Baden AG gehören. Sie übernimmt einen Mehrheitsanteil von 81 Prozent an der Casinò Locarno SA. Die bisherige Eigentümerin ACE Swiss Holding AG will sich auf den Standort Mendrisio sowie strategische Projekte konzentrieren.

Das Casino Locarno befindet sich zwischen dem Hafenbecken und der berühmten Piazza Grande. Es beherbergt unter anderem 160 Spielautomaten sowie Tische für Roulette, Black Jack und Poker. Auch zwei Cafés und ein Restaurant werden betrieben. Das Casino verfügt über eine B-Lizenz und wird diese im Rahmen der Neuvergabe der Spielbankenkonzessionen erneut beantragen.

Fast 20 Jahre am Standort Locarno

Die Transaktion muss von der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) noch genehmigt werden, wie die bisherige Eigentümerin in einer Medienmitteilung festhält. Seit fast 20 Jahren sei man am Standort Locarno mit zahlreichen Angestellten fest verankert, hält sie zudem fest. Auch der «Beitrag an den Wohlstand in der Region und im Kanton Tessin» wird hervorgehoben. Über 350 Millionen Franken sind nach eigenen Angaben seit der Eröffnung in die AHV, an den Kanton und in die Region geflossen.

Hintergrund für den Besitzerwechsel ist eine regulatorische Bestimmung, welche es der bisherigen Besitzerin verbietet, Technologie eines Schwesterkonzerns einzusetzen. Mit der Reduktion des Anteils auf weniger als 20 Prozent soll dies ermöglicht werden.

«Es freut uns sehr, einen Partner gefunden zu haben, der unsere Werte teilt, das Casino Locarno als neuer Mehrheitsaktionär in Zukunft prägen und sich bestmöglich für eine Neukonzessionierung einsetzen wird», wird Dominik Racic, Mitglied der Geschäftsleitung der ACE Swiss Holding AG, zitiert. Die bisherige Eigentümerin will sich verstärkt auf den Standort Mendrisio und bestehende Minderheitsbeteiligungen sowie Online-Projekte konzentrieren. (pin/pd)