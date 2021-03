Truppenversuch Schweizer Armee testet Unterhosen für Frauen Verteidigungsministerin Viola Amherd will die Armee für Frauen attraktiver machen – das fängt bei der Kleidung an. Nina Fargahi 30.03.2021, 05.00 Uhr

Die Armee-Bekleidung muss den Bedürfnissen der Frauen angepasst werden. Keystone

Wer kennt es nicht, wenn die Unterhose zwickt und zwackt? So erging es bislang den Frauen in der Schweizer Armee. Denn alle erhielten die gleiche Bekleidung, sprich: Männerunterhosen. Das soll sich nun ändern. Schliesslich will Bundesrätin Viola Amherd die Armee für Frauen attraktiver machen. Deshalb findet nun ein Truppenversuch statt, wo die neuen Unterhosen getestet werden. Das bestätigt Armasuisse, welche für die Beschaffung der Armee-Bekleidung zuständig ist. Schon 2018 hat man die ganze Kampfausrüstung erneuert. Gemäss dem Armasuisse-Sprecher Kaj-Gunnar Sievert werden im April «die beiden spezifischen Funktionsunterwäscheteile der Frauen – eine kurze Unterwäsche (Sommer) und eine lange Unterwäsche (Winter) – getestet.»