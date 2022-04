Wie läuft eine Organspende ab? Eine Oberärztin liefert Antworten

Transplantationsgesetz Wer entscheidet, wann ich tot bin? Wie läuft eine Organspende ab? Und wann werden Angehörige informiert? Die Abstimmung über das Transplantationsgesetz hat nicht nur direkte Folgen für die praktische Tätigkeit der Ärztinnen und Ärzte. Auch Angehörige von sterbenden Menschen sind unmittelbar davon betroffen. Eine Expertin vom Inselspital Bern liefert Antworten auf die drängendsten Fragen rund um den Ablauf einer Organspende. Chiara Stäheli, Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

«Hat eine Person zeitlebens ihren Willen festgehalten, entlastet dies die Angehörigen enorm», sagt Sabine Camenisch, Oberärztin für Intensivmedizin im Inselspital Bern. Bild: Keystone

Sabine Camenisch, Oberärztin für Intensivmedizin im Inselspital Bern. Bild: Insel Gruppe

Organe können nur gespendet werden, wenn sich die sterbende Person im Krankenhaus befindet. Sind sich alle behandelnden und hinzugezogenen Ärztinnen und Pfleger einig, dass eine Heilung des Patienten unmöglich und mit einem tödlichen Verlauf zu rechnen ist, sprechen sie von einer «infausten Prognose».

Laut Sabine Camenisch, Oberärztin für Intensivmedizin im Inselspital Bern und Leiterin des Organspendenetzwerks Schweiz Mitte, werde «eine solche Prognose getroffen, wenn absehbar ist, dass die geistigen und körperlichen Schäden zu gross sind, um das Leben weiterführen zu können». Nur bei einer infausten Prognose wird eine Organspende überhaupt in Betracht gezogen.

Angehörigengespräche finden so bald als möglich statt. Insbesondere, wenn sich die Patientin in einem kritischen Zustand befindet. Die Angehörigen werden so auf ein mögliches Versterben vorbereitet. Spätestens aber, wenn dass Behandlungsteam einstimmig eine infauste Prognose gestellt hat, informiert es die Angehörigen über die Prognose. Im Gespräch kommuniziert die behandelnde Ärztin die Ausgangslage und schlägt vor, das Therapieziel anzupassen.

Erklären sich die Angehörigen einverstanden, richtet sich die Behandlung nicht länger nach einem kurativen, sondern nach einem palliativen Ansatz. Im Vordergrund der Behandlung steht nun nicht mehr die Heilung und Lebensrettung, sondern die bestmögliche Unterstützung und Schmerzlinderung bis zum Tod. «Zu diesem Zeitpunkt ist die Organspende weder für uns noch im Gespräch mit den Angehörigen ein Thema», sagt Sabine Camenisch.

Nach dem ersten Gespräch mit den Angehörigen klärt das Behandlungsteam ab, ob sich die sterbende Person aus medizinischer Sicht für eine Organspende eignen würde.

Grundlage dafür sind die aktuellen medizinischen Umstände und die medizinische Vorgeschichte. Kommt der Patient rein medizinisch betrachtet für eine Spende in Frage, klärt der behandelnde Arzt über die Transplantationskoordination ab, ob im Nationalen Organspenderegister von Swisstransplant ein Eintrag dieser Person zu finden ist, der eine Spendeneinwilligung oder -ablehnung vorgibt.

In jedem Fall folgt ein zweites Gespräch, in welchem die Angehörigen über die Möglichkeit der Organspende informiert werden und Fragen stellen können. Sie werden gebeten, bei der Entscheidung für oder gegen eine Spende den mutmasslichen Willen des Sterbenden zu berücksichtigen.

Bei den Angehörigengesprächen sind nebst dem Oberarzt der Intensivstation immer auch eine Vertretung der Pflege, der Seelsorge und der Transplantationskoordination anwesend. Geleitet wird das Gespräch vom Oberarzt, der von Swisstransplant in kommunikativen und psychologischen Fragen geschult wurde.

Der Fokus liegt dabei auf einem klaren, offenen und verständnisvollen Austausch. In den Gesprächen spiele die Erfahrung und die Menschlichkeit eine wichtige Rolle, sagt Intensivmedizinerin Camenisch: «Alle von uns führen wöchentlich solche herausfordernden Gespräche.»

«Nein», sagt Camenisch, «wir geben den Angehörigen so viel Zeit, wie sie brauchen, um herauszufinden, ob eine Organspende im Sinne des Sterbenden ist oder nicht. Das kann nicht Tage, aber manchmal mehrere Stunden dauern.»

Haben die Angehörigen die Entscheidung gefällt, muss sich das Ärzteteam an die gesetzlichen Fristen halten. Diese geben vor, wie lange die Transplantationskoordination Zeit hat für das Warten auf den Hirntod, die Untersuchung und Zuteilung der Organe sowie die Organisation der Explantation und des Transportes.

Die meisten Menschen in der Schweiz haben ihren Willen bezüglich Organspende nirgends hinterlegt. «Hat eine Person zeitlebens ihren Willen in einem Register, einer Organspendekarte oder einer Patientenverfügung festgehalten, entlastet dies die Angehörigen enorm», sagt Sabine Camenisch, die regelmässig Gespräche mit Betroffenen führt. Es sei ein grosser Anspruch, sich inmitten des Sterbeprozesses in den Sterbenden hineinzuversetzen und sich zu fragen, was die Person gewollt hätte:

«Die Angehörigen sind selber in einer Extremsituation und möchten diese möglichst bald beenden.»

Sobald der Hirntod von zwei qualifizierten und in der Hirntoddiagnostik erfahrenen Ärztinnen unabhängig voneinander bestätigt ist, gilt eine Person als tot. Gemeinsam machen die Ärzte eine klinische Untersuchung, in welcher sie die sicheren Zeichen des Todes nachweisen.

Konkret: Der Patient ist im Koma und atmet nicht mehr spontan. Das Gehirn reagiert nicht mehr auf Schmerzreize, Schluck- und Lidschutzreflex sind ausser Kraft. Auch die Pupillen reagieren nicht mehr auf Licht und sind bewegungsstarr.

Sind sich die beiden Ärzte einig, dass all diese Kriterien erfüllt und die Voraussetzungen für die Untersuchung (z.B. kein Medikamenteneinfluss, keine Unterkühlung) zweifelsfrei gegeben sind, stellen sie den Hirntod fest. Hat einer von ihnen Zweifel, werden Zusatzuntersuchungen gemacht.

Zu einem primären Hirntod kommt es typischerweise nach einer schweren Verletzung des Gehirns, etwa durch eine Hirnblutung oder einen Hirninfarkt. Das Gehirn schwillt an.

Weil es durch den Schädelknochen eingeengt ist, wird es nach unten gedrückt, bis irgendwann die Blutzufuhr abgeklemmt ist. Wenn eine auf diese Weise verstorbene Person ihre Organe spendet, spricht man von einer «Donation after Brain Death (DBD)», also einer Spende nach Hirntod.

Laut Sabine Camenisch ist es nicht immer einfach abzuschätzen, ob und wie schnell eine solch schwere Verletzung zum Hirntod führt. Es gibt Menschen, bei denen der Hirntod trotz schwerer Hirnschädigung nicht eintritt – etwa nach einem Herzkreislaufstillstand. Wenn die Prognose sehr schlecht ist und die Angehörigen sagen, so hätte die Person nicht leben wollen, kann der Entscheid fallen, die Herz-Kreislauf-Maschine abzustellen und die Person sterben zu lassen.

Wenn eine auf diese Weise verstorbene Person ihre Organe spendet, spricht man von einer «Donation after Circulary Death (DCD)», also einer Spende nach Kreislaufstillstand. Hier machen die Ärzte zuerst einen Herzultraschall, um den Kreislaufstillstand festzustellen. Fünf Minuten später wird analog der Hirntoddiagnostik der Tod festgestellt. Erst danach «ist höchste Effizienz nötig, damit die Organe so kurz wie möglich ohne Durchblutung sind und ihre Qualität behalten», sagt Camenisch.

Mit dem Hirntod fällt die Schaltzentrale des Körpers aus. Doch solange die Patientin an die Beatmungsmaschine angeschlossen ist und Medikamente erhält, können Kreislauf und Organe weiter funktionieren. Der Körper bleibt warm und wirkt schlafend. «Für unser Auge sieht das einfach nicht tot aus. Das macht das Konzept des Hirntodes für die Angehörigen so schwierig», sagt Camenisch.

Doch trotz dieser scheinbaren Widersprüchlichkeit erklärt die Oberärztin für Intensivmedizin. «Die Hirntoddiagnostik ist das Beste, was wir angesichts des Mysteriums Tod haben – in einem der besten Gesundheitssysteme der Welt.»

«Hirntote Personen haben keine Empfindungen, Gefühle und Gedanken mehr. Sie spüren weder Schmerzen, noch können sie Dinge wahrnehmen. Das ist die Definition des Hirntodes», stellt Camenisch klar.

Doch unabhängig vom Hirn können nach dem Tod gewisse Rückenmarksreflexe und Stressreaktionen noch funktionieren. «Diese werden mittels Narkose betäubt, um bei der Organentnahme konstante Bedingungen zu gewährleisten», sagt Camenisch.

Ein Beispiel: Ist der Blutdruck extrem hoch oder sehr tief, beeinflusst das die Organdurchblutung. Um solche Unregelmässigkeiten zu verhindern, wird der Körper narkotisiert.

Die Entnahme der Organe erfolgt durch ein grosses Team der Transplantationschirurgie, das in den bisherigen Prozess nicht involviert war. Sie führen die Operation durch. Durch die Transplantationskoordination werden die Organe verpackt, beschriftet und in das jeweilige Transplantationszentrum geschickt, in welchem bereits ein Empfänger wartet.

Ärztinnen, Anästhesisten, Assistenten: Das Bild zeigt ein Team während einer Nierenimplantation am Universitätsspital Basel. Bild: Keystone

Nach der Operation wird der Brustkorb und die Baucheröffnung des Leichnams wieder zugenäht. Die Angehörigen haben nun noch einmal die Möglichkeit, sich von der verstorbenen Person zu verabschieden.

Die Zuteilung der Organe erfolgt strikt nach einer Verordnung, die an das Transplantationsgesetz angelegt ist. Dieser Prozess läuft über die elektronische Datenbank von Swisstransplant. Anhand der im Gesetz festgelegten Kriterien berechnet das System bereits vor der Entnahme der Organe unter den Patienten auf der Warteliste die passenden Empfänger.

Damit eine Transplantation gelingt, müssen zahlreiche Kriterien erfüllt werden. So müssen etwa die Blut- und Gewebefaktoren von Spender und Empfängerin möglichst genau übereinstimmen. Höchste Priorität haben Menschen, deren Zustand unmittelbar lebensbedrohlich ist. Weitere Kriterien sind Wohnsitz, medizinischer Nutzen und die Wartezeit.

