Tourismus Hoteliers sind für das CO2-Gesetz – fürchten die Kosten aber so sehr, dass sie Geld vom Bund möchten Der Hotelierverband unterstützt zwar am 13. Juni das CO2-Gesetz. Er fürchtet aber so teure Folgekosten, dass er vom Bund gleichzeitig Geld für die Sanierung von Hotels verlangt. Nach Corona habe man keine Reserven mehr für diese Ausgaben, sagt der Verband. Lucien Fluri 09.04.2021, 05.00 Uhr

Die Hotels leiden unter leeren Betten in der Coronazeit. Gelder für Sanierungen seien nachher nicht mehr vorhanden, sagt der Verband. Keystone

Die zwei Gesichter der Hoteliers Der Branchenverband der Hotels ist für das CO2-Gesetz, will dafür aber Geld. Das «Aber» ist ein grosses: Hotellerie Suisse, der Verband der Schweizer Hoteliers, unterstützt zwar das CO2-Gesetz, über das die Schweiz am 13. Juni abstimmt. Gar «mit voller Kraft» will sich der Verband dafür einsetzen. Schliesslich geht es dabei um «den Schutz von Klima, Natur und Landschaften». Und der Schweizer Tourismus lebt von Bergen und Seen, Schnee und Gletschern. «Intakte Landschaften und Naturgebiete sind ein wesentliches Verkaufsargument», so der Verband.

Allerdings gibt es ein grosses «Aber»: Denn der Verband fürchtet sich vor den beträchtlichen finanziellen Folgen, die die Vorlage für die Schweizer Hotels haben könnte. Deshalb lobbyierte der Verband bei den Bundesparlamentariern für neue Subventionen. Mit diesen soll der Staat künftig die Sanierung von Liegenschaften unterstützen. Die Vorgaben des Gesetzes für Gebäudesanierungen seien so streng und teuer, dass man ohne zusätzliche Gelder des Bundes künftig kaum die nötigen Gebäudesanierungen durchführen könne, schrieb der Verband. Schliesslich sind die Margen in der Branche tief und allfällige Reserven dürften mit der Pandemie dahingeschmolzen sein. Die Argumente wirkten: Der Ständerat hat sich im März bereits prinzipiell für finanzielle Beiträge an Gebäudesanierungen ausgesprochen. Nun muss noch der Nationalrat zustimmen.

Gegner des Gesetzes: «Das zeigt, wie teuer das Gesetz ist»

Auf Kritik stösst das Vorgehen von Hotellerie Suisse bei Christian Imark. Der Solothurner SVP-Nationalrat kämpft an vorderster Front gegen das CO2-Gesetz. Er wirft Hotellerie Suisse vor, sich quasi über die Hintertüre für das Ja am 13. Juni bezahlen zu lassen. Für Imark zeigt gerade das Beispiel der Hoteliers die Schattenseiten der Vorlage, nämlich «dass das Gesetz ganz offensichtlich hohe Kosten bei Sanierungen auslöst, die für Betriebe schwer zu tragen sind».

Christian Imark, SVP-Nationalrat. Keystone

Der SVP-Mann bemängelt, dass Bundesrätin Simonetta Sommaruga gerade diese Investitionen in den Gebäudepark lieber ausblende. Die Energieministerin argumentiert im Abstimmungskampf gerne damit, dass das Gesetz und seine Abgaben eine Durchschnittsfamilie nicht mehr als 100 Franken pro Jahr kosten wird.

Wenn der Staat Hotels schliesse, müsse er diese entschädigen, sagt Imark. Die Beiträge für Hotelsanierungen will er aber bekämpfen. «Das Volk würde die Kosten tragen müssen. Es wird mit dem CO2-Gesetz aber schon neue Abgaben bezahlen müssen.»

SP-Mann Stöckli: «Das hat nichts mit dem CO2-Gesetz zu tun»

Ganz anderer Meinung ist Hans Stöckli. Der Berner SP-Ständerat hatte den Vorstoss lanciert, der den Beherbergungsbetrieben zu Geld für Gebäudesanierungen verhelfen dürfte – falls der Nationalrat noch zustimmt. Stöckli hatte das Geschäft bereits 2019 eingereicht, als es noch gar nicht um das CO2-Gesetz ging. Und auch jetzt ist er überzeugt: Man darf die beiden Geschäfte nicht direkt vermischen. Denn die Wertschöpfung sei in der Hotelleriebranche bereits zuvor und ohne das schärfere CO2-Gesetz zu gering gewesen, «als dass die energetischen Sanierungen ohne Hilfe gemacht werden könnten». Fakt sei aber, dass «enorm viel Sanierungsbedarf in den Beherbergungsbetrieben besteht» – und diese im Interesse des Klimas angegangen werden müssten.

Hans Stoeckli, SP-Nationalrat. Keystone

Stöcklis Vorstoss ist zwar zwei Jahre alt. Inzwischen ist er aber besonders aktuell: Denn der Bund wird in den kommenden Monaten aufgrund der Coronakrise nicht darum herumkommen, über ein Impulsprogramm für den Schweizer Tourismus nachzudenken. Im Mai will Bundespräsident und Wirtschaftsminister Guy Parmelin die Branche zum Tourismusgipfel empfangen.

Hoteliers sehen keinen Widerspruch im Vorgehen

Guy Parmelin. Keystone

Im Parlament hatte der Waadtländer Bundesrat selbst zusätzliche Hilfen nicht ausgeschlossen. Allerdings war er gegen die zusätzliche Förderung bei den Gebäudesanierungen. Parmelin verwies auf die kantonalen Förderprogramme im Energiebereich. Ein zusätzliches Bundesprogramm würde nicht nur eine Branche besonders behandeln, sondern beinhalte auch die Gefahr einer doppelten Förderung. Zudem unterstützt der Bund bereits heute mit rund 200 Millionen Franken die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredite, die reduzierte Darlehen abgibt.

Hotellerie Suisse sieht keinen Widerspruch im eigenen Vorgehen. Man habe sich nicht nur im Vorfeld für laschere Vorgaben im Gesetz eingesetzt, schreibt der Verband. Man müsse auch berücksichtigen, dass hier globale und lokale Interessen aufeinanderprallten. Aus übergeordneter Sicht sei das klimapolitische Handeln notwendig. «Gleichzeitig stellt der Klimawandel Anbieter touristischer Dienstleistungen vor grosse Herausforderungen. Es gilt, langfristiges und globales Denken mit kurz- bis mittelfristigem lokalem Handeln zu verbinden.»