Tödlicher Unfall Kindergärtler stirbt nach Verkehrsunfall in Zürich – wie sicher sind die Schulwege in der Schweiz? Die Bestürzung ist gross: Ein 5-jähriger Bub wird am Escher-Wyss-Platz in Zürich mutmasslich von einem Fahrzeug erfasst und stirbt an der Unfallstelle. Eltern aus dem Quartier kritisieren seit Jahren, die Stelle sei gefährlich. Kari Kälin Jetzt kommentieren 23.12.2022, 17.00 Uhr

Blumen, Kerzen und Fragen an die Behörden: Am Mittwochmorgen wurde bei einem Verkehrsunfall beim Escher-Wyss-Platz in der Stadt Zürich ein fünfjähriger Kindergärtler getötet. Bild: Ennio Leanza/Keystone (Zürich, 23. Dezember 2022)

Die Anteilnahme ist gross. An der Unfallstelle hat es Kerzen, Blumen, Plüschtiere. Sie weisen auf das Drama hin, das sich am Mittwochmorgen in der Stadt Zürich ereignet hat. Beim Escher-Wyss-Platz starb ein fünfjähriger Bub nach einem Verkehrsunfall. Er befand sich auf dem Weg in den Kindergarten. Von dem oder den Unfallverursachern fehlte zunächst jede Spur. Einen Tag später teilte die Stadtpolizei mit, sie habe die Lenker von zwei Autos und einem Lastwagen ermittelt und befragt, die möglicherweise in den Unfall verwickelt seien. Ob sie tatsächlich etwas mit dem Unfall zu tun haben und allenfalls Fahrerflucht begangen haben, klären Polizei und Staatsanwaltschaft ab. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zum genauen Unfallhergang fehlen derzeit gesicherte Erkenntnisse.

Personen, die an einem Unfall beteiligt sind, müssen anhalten und die Polizei alarmieren, falls Menschen zu Schaden kommen. Das schreibt das Strassenverkehrsgesetz vor. Wer einen Menschen verletzt oder tötet und sich danach aus dem Staub macht, dem droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Aus diesem Grund werden jährlich rund 200 Personen verurteilt.

Was geht in einem Menschen vor, der Fahrerflucht begeht? Zum tragischen Unglück in der Stadt Zürich könne er keine Einschätzung abgeben, er kenne die Details nicht, sagt der forensische Psychiater Josef Sachs. Grundsätzlich unterscheidet er bei Fahrerflucht zwischen zwei Verhaltensmustern:

Panikreaktion: Wer einen Unfall verursacht oder darin verwickelt wird, gerät in Panik und entfernt sich von der Unfallstelle – ohne viel zu überlegen. Häufig melden sich diese Personen später bei der Polizei.

Wer einen Unfall verursacht oder darin verwickelt wird, gerät in Panik und entfernt sich von der Unfallstelle – ohne viel zu überlegen. Häufig melden sich diese Personen später bei der Polizei. Vertuschen: Unfallverursacher suchen gezielt das Weite, weil sie sich vor rechtlichen Konsequenzen fürchten. Oft haben sie etwas zu verbergen, zum Beispiel, dass sie sich unter Alkoholeinfluss oder ohne gültigen Führerausweis ans Steuer gesetzt haben.

Fahrerflucht passiert oft auch, wenn nach einem Unfall lediglich Sachschaden entsteht. Wenn Personen zu Schaden kommen und sich jemand danach nicht melde, dann deute das auf einen Mangel an Empathie hin, sagt Forensiker Sachs.

Bub (5) bei Unfall gestorben: Vorwürfe an die Stadt Zürich

Eltern kritisieren Behörden

In zahlreichen Zürcher Medien meldeten sich Eltern aus dem Quartier zu Wort. Sie monierten, sie hätten die Stadt schon lange auf die heikle Kreuzung am Escher-Wyss-Platz aufmerksam gemacht. Gegenüber der NZZ sagte ein Sprecher, die Stadt werde keine Massnahmen treffen oder planen, solange man nicht wisse, was passiert sei. Ausser Zweifel steht: An der Unfallstelle herrscht Dichtestress: Trams, Autos, Velos und andere Verkehrsteilnehmer treffen aufeinander. Pfeiler der Hardbrücke schränken die Sicht ein.

Dichtestress: Eltern aus dem Quartier monieren schon lange, der Übergang beim Escher-Wyss-Platz sei gefährlich. Screenshot Tele Züri

Doch wie sicher sind die Schulwege in der Schweiz? Eine erfreuliche Tendenz gibt es: In den letzten Jahren verunfallten gemäss einer Statistik der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) immer weniger Kinder. Waren es 2011 noch 438, so sank diese Zahl bis 2021 auf 355. Tragische Tatsache ist aber auch, dass in diesem Zeitraum 17 Kinder nach einem Unfall auf dem Schulweg ihr Leben verloren.

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung gibt Tipps, wie Kinder den Schulweg sicher meistern können. Wichtig: Eltern sollen den Schulweg üben. «Und zwar nicht am ersten Kindergarten- oder Schultag, sondern vorher und mehrmals», so die bfu. Elterntaxis sollten nur ausnahmsweise zum Einsatz kommen, weil viel Verkehr rund um die Schulen die anderen Kinder gefährdeten und die Kinder das sichere Verhalten im Strassenverkehr nicht erlernen könnten. Die bfu rät: «Begleiten Sie ihr Kind so lange wie nötig.»

Sind unsere Kindergartenwege sicher? Die Diskussion im «TalkTäglich».

