Tod in Interlaken Boxweltmeisterin steht wegen Mordverdachts vor Gericht – warum eigentlich sind Täterinnen so selten? Viviane O. soll ihren Partner umgebracht haben. Am Montag beginnt in Thun ein Indizienprozess. Eine Kriminologin und ein Psychiater erklären ganz unterschiedlich, warum Frauen zuschlagen.

Boxerin Viviane O. feierte einen Sieg in einem internationalen Wettkampf. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Bern, 26. Dezember 2014)

Viviane O. hat es in der Boxwelt an die Spitze geschafft – nicht mit taktischer Raffinesse oder sportlicher Eleganz, sondern mit einer draufgängerischen Art und einer absoluten Unerschrockenheit. Selbst nach einer brutalen Niederlage inszenierte sie sich mit geschwollenen Augen und blutenden Lippen. Und lächelte dazu.

Es schien, als sei sie immer super guter Laune. Manchen Leuten im Berner Oberland kam das komisch vor. Doch die 36-jährige Brasilianerin, die in einer Wohnung mit Blick auf den Brienzersee lebte, entgegnete dann, das sei ihr Temperament, das in der Schweiz halt nicht so verbreitet sei.

Sie wollte den Lebenstraum einer Migrantin verkörpern, die sich von ganz unten nach ganz oben durchgeboxt hat. Erst mit 25 hatte sie mit der Sportart angefangen, um 32 Kilo Übergewicht nach ihrer Schwangerschaft loszuwerden. Mit 31 holte sie schon den internationalen Titel im Superfedergewicht (bis 59 Kilo). Trotz des sportlichen Erfolgs konnte sie nicht davon leben. Sie arbeitete in einem Restaurant und betrieb einen Boxklub.

In der Öffentlichkeit inszenierte sie die glamouröse Seite ihres Lebens. Sie posierte mit ihrem roten Sportauto, mit ihrer Königspython und auch unbekleidet, nur mit den Boxhandschuhen vor ihrem Oberkörper. Der Schweizer Boxverband verbreitete sogar ein Bild von ihrer Hochzeit mit einem bekannten Wirt aus Interlaken und feierte sie als «Golden Girl». Das Glück schien perfekt zu sein.

Der feierliche Moment: Hochzeit im Hotel Beatus. Bild: Swiss Boxing (Merligen, 22. Oktober 2010)

Neun Monate später, am 18. Oktober 2010, lag der Ehemann tot in seiner Wohnung. Sie wohnten getrennt und hatten nach einem Streit in den Ferien längere Zeit keinen Kontakt mehr. Sie hatte aber noch einen Schlüssel zu seiner Wohnung. Die Türe war nicht aufgebrochen. Neben ihm auf dem Boden lagen sein Ehering und ein blutverschmierter Baseballschläger, mit dem gemäss der Rechtsmedizin 19 Mal gegen seinen Kopf geschlagen worden war.

Das Handy des Mannes war ungefähr zum Tatzeitpunkt zerstört worden. Am Gerät und am Ladekabel fand die Spurensicherung DNA-Material von Viviane O. – ebenso wie an seiner Trainerjacke, die in einem Container in der Nähe entsorgt wurde.

Zudem fanden die Ermittler Blutspritzer des Mannes an ihren Schuhen. Sie gab in einer Einvernahme an, sie habe ihn am Morgen danach gefunden und sei dabei in Kontakt mit seinem Blut gekommen. Gemäss den Erkenntnissen der Kriminaltechnik kann das nicht stimmen: Es handle sich um Spritzer, die entstehen, wenn sie mit einer gewissen Geschwindigkeit auf die Schuhe fallen. Am Morgen danach sei das Blut zudem grösstenteils eingetrocknet gewesen.

Weiter sagte sie, sie habe am Tatabend in ihrer eigenen Wohnung einen Film geschaut. Doch ein Automechaniker, der ihr Sportauto kurz vorher repariert hatte, gab an, ihren Wagen an jenem Abend in Interlaken gesehen zu haben. Einen roten Chevrolet Camaro in dieser Ausführung habe in dieser Gegend sonst niemand. Und sie selber gab an, ihr Auto nie anderen Leuten auszuleihen.

Am Montag beginnt nun vor dem Regionalgericht in Thun ein Indizienprozess gegen Viviane O. Am Freitag soll das Urteil verkündet werden. Ihr Anwalt antwortet auf Anfragen nicht. In den Einvernahmen hat sie alles abgestritten und ihre Unschuld beteuert. Es müsse jemand anders die Tat begangen haben.

Die Staatsanwaltschaft klagt die Frau wegen Mordes an. Das würde eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren bis lebenslänglich bedeuten.

Töten Frauen mit anderen Motiven als Männer?

Mordvorwürfe gegen Frauen sind sehr selten. Generell sind in der Kriminalitätsstatistik viel weniger weibliche als männliche Beschuldigte erfasst. Je gewalttätiger ein Delikt ist, desto weniger Frauen werden deswegen beschuldigt.

Strafrechtsprofessorin Nora Markwalder.

Nora Markwalder ist Kriminologin der Universität St.Gallen und führt eine Datenbank mit sämtlichen Tötungsdelikten in der Schweiz seit 1990. Sie sagt: «Das Phänomen der Täterinnen ist wenig erforscht.» Die Wissenschaft beginne erst jetzt, sich damit zu beschäftigen. Die Schwierigkeit sei, aussagekräftige Daten zu dieser seltenen Tatkonstellation zu generieren.

Eine Feststellung könne sie aber machen: «Wenn Frauen töten, dann meistens innerhalb ihrer Familie.» Das Opfer sei dann ihr Partner oder ihr Kind.

Gemäss der Kriminalitätsstatistik ist die Zahl der Tötungen innerhalb von Partnerschaften in der Schweiz stabil. Im Durchschnitt passiert ein Fall pro Monat. Elf Fälle pro Jahr werden mutmasslich von Männern verübt. In jeweils einem Fall pro Jahr wird eine Frau beschuldigt.

Ein Teil der beschuldigten Frauen ist allerdings gleichzeitig selber Opfer: Es handelt sich um Frauen, die von ihren Partnern misshandelt wurden und nur einen Ausweg aus der Gewaltspirale sahen.

Es gibt aber auch Frauen, die ihre Männer töten und ähnliche Merkmale aufweisen wie Männer, die ihre Frauen umbringen. Eine Auswertung der Datenbank der Universität St.Gallen zeigt, welche Charakteristiken dies sind. Viele Täter haben eine ausländische Nationalität, sind betroffen von Arbeitslosigkeit und psychischen Problemen, hatten ein Alkohol- oder ein Drogenproblem und weisen eine kriminelle Vorgeschichte auf. Sie wurden also oft nicht aus heiterem Himmel gewalttätig, sondern waren damit schon früher aktenkundig.

Warum aber sind es dabei vor allem Männer, die töten, und kaum Frauen? Eine Antwort darauf gibt es nicht, aber viele Erklärungsansätze. Kriminologin Markwalder nennt zwei davon. Erstens die Sozialisierung: «Mädchen werden eher fürsorglich erzogen. Buben wird eher beigebracht, sich durchzusetzen, notfalls mit Gewalt.» Zweitens die physische Konstitution: «Frauen sind weniger stark als Männer und wenden auch deshalb weniger Gewalt an.»

Andreas Frei ist Psychiater in Liestal und Luzern und hat schon über 1500 Gerichtsfälle begutachtet. Er nennt einen dritten Grund, aus seiner Sicht ist es der wichtigste: die Hormone. «Männer weisen eine zehnfach höhere Menge des aggressionsfördernden und muskelaufbauenden Hormones Testosteron auf», sagt er. Bei allen schweren Gewaltdelikten von Frauen, die er untersuchte, stellte er schwere psychische Störungen mit verminderter Impulskontrolle fest. Die Täterinnen handelten entweder aus Rache oder aus pathologischer Kränkung. Fast immer handelte es sich bei den Opfern um Liebhaber oder Kinder.

Ein Fall in London zeigte die andere Seite des «Golden Girl»

Auch Viviane O. sass schon früher wegen Gewaltvorwürfen in Haft. Ihren 30. Geburtstag feierte sie in einer Londoner Disco. Normalerweise trank sie keinen Alkohol, aber an diesem Abend gönnte sie sich ein paar Gläser. Als sie von einem Mann betatscht wurde, drehte sie durch und verprügelte ihn sowie einen Kollegen, der ihm helfen wollte. Den Rest der Nacht musste sie in einer Zelle verbringen und danach eine Busse bezahlen. Auch ein Ex-Freund warf ihr vor, ihn geschlagen zu haben.

Seit mehr als zwei Jahren sitzt Viviane O. in Untersuchungshaft und kann sich deshalb nicht mehr um ihren elfjährigen Sohn kümmern.

