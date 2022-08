Migros: Die Schweiz im Tipp-Kick-Fieber

Tischfussball Tipp-Kick-Fieber: Wie die Werbeaktion eines Grossverteilers einer wenig bekannte Randsportart neues Leben einhaucht Wenige Monate vor den Fussballweltmeisterschaften hat die Migros die Tipp-Kick-Mania ausgerufen. Sehr zur Freude der Schweizer Tipp-Kick-Legende John Appenzeller. Er erhofft sich einen Popularitätsschub für das Spiel mit den kleinen Zinkfiguren und dem zwölfeckigen Ball. Kari Kälin Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Auf die richtige Technik kommt es an: John Appenzeller führt sie vor. Bild: Valeriano Di Domenico (Stallikon, 30. August 2022)

Die Hauptdarsteller sind kleine Figuren aus Zink mit einem beweglichen Bein, auf dem Kopf ein Knopf. Drückt man Letzteren, schiesst man den kleinen, zweifarbigen und nicht runden, sondern zwölfeckigen Ball in Richtung gegnerisches Tor. Das Spiel heisst Tipp-Kick, der Untergrund ist eine Filzplatte (bei offiziellen Meisterschaften) oder ein ausrollbares Spielfeld aus Filz, das 106 Zentimeter lang und 70 Zentimeter breit ist. Tipp-Kick, dieses küchentischtaugliche Freizeitvergnügen, ist in diesen Tagen hierzulande omnipräsent, denn: Die Migros hat die Tipp-Kick-Mania ausgerufen.

Wer fleissig Sticker sammelt, erhält gratis eine Spielfigur. Die Auswahl trägt dem Aufschwung des Frauenfussballs Rechnung: 22 Spielfiguren, 11 Männer und 11 Frauen in den Trikots von 15 Nationen. Für 10.90 Franken gibt es das Spielfeld und Goalies, dann kann es losgehen.

Fussballgrossereignisse befeuern den Absatz

Die Aktion hat am 16. August begonnen und läuft bis am 26. September. Hinter dem Terminkalender steckt marketingtechnisches Kalkül. Die Tipp-Kick-Mania findet nach der Frauen-EM und vor der Herren-WM statt. Zu einer Zeit also, in der das Fussballfieber in die Höhe schiesst und auch das Tipp-Kick beflügelt. In einem EM- oder WM-Jahr werden in Deutschland, der Schweiz und in Österreich, den Hauptabsatzmärkten, rund 60'000 bis 80'000 Spiele verkauft. Das sind rund doppelt so viele wie in einem normalen Jahr, wie Jochen Mieg verrät.

Mieg ist Geschäftsführer der Tipp-Kick-Gmbh mit Sitz in Villingen-Schwenningen und arbeitet bei der Promotion mit der Migros zusammen. Er leitet das Unternehmen bereits in der dritten Generation. Grossvater Edwin Mieg präsentierte das Spiel erstmals 1926 an der Spielwarenmesse in Leipzig. Zum Durchbruch verhalf der überraschende Weltmeistertitel der deutschen Fussballnationalmannschaft nach dem Zweiten Weltkrieg in der Schweiz. Allein im Jahr 1954 gingen in Deutschland 180'000 Tipp-Kick-Spiele über den Ladentisch.

Omnipräsent: ein Tipp-Kick-Mania-Plakat in Luzern. Bild: Kari Kälin

John Appenzeller: Üben, üben und nochmals üben

John Appenzeller, 52-jährig, wohnt in Stallikon ZH, ist Inhaber einer Umzugsfirma – und eine Schweizer Tipp-Kick-Legende. Er darf sich mehrfacher Schweizer Vereinsmeister nennen und wirkt seit Jahren im Vorstand des Schweizer Tipp-Kick-Verbandes. 1984 gründete er als 14-Jähriger den Tipp-Kick-Club Birmensdorf Eagles. Am 7. April des gleichen Jahres wagte er sich an die Schweizer Meisterschaften im Zürcher Volkshaus. Appenzeller verlor den ersten Match (Spielzeit: 2 mal 5 Minuten) mit 10:0 und reihte Niederlage an Niederlage. Das Marignano stachelte ihn zum Üben, Üben und nochmals Üben an; er wollte sich künftig nicht mehr derart abschlachten lassen.

Appenzeller freut sich über die Migros-Aktion. «Vielleicht verleiht das unserem Verband neuen Schub.» Die Schweizer Tipp-Kick-Szene, sagt er, sei in den letzten Jahren in den Schlafmodus gefallen. Der Verband zählt aktuell zwar rund 100 Mitglieder. Doch an den Schweizer Einzelmeisterschaften nahmen 2019 noch 20 Personen teil, in den 1980er- und 1990er-Jahren waren es teilweise drei- oder viermal mehr. Corona stiess den Verband in den letzten beiden Jahren fast gänzlich ins Koma. Immerhin: Im November, genaues Datum und Ort sind noch nicht bekannt, wird es eine Neuauflage der Schweizer Einzelmeisterschaften geben.

Technik, Raffinesse, gute Goalieabwehr

Besser sieht es fernab von den Wettkämpfen in den Schweizer Stuben aus. Gemäss Jochen Mieg trotzt Tipp-Kick erfolgreich dem Zeitgeist. Seit einigen Jahren steigen die Verkaufszahlen. «Man kann die Kinder und Jugendlichen einige Zeit vom Bildschirm oder Touchscreen weglocken», sagt Mieg. Figuren gibt es in den Dress von Bundesligamannschaften, aber auch internationalen Topklubs wie Barcelona. In diese Serie haben es sogar GC und Basel geschafft.

Was macht einen guten Tipp-Kick-Spieler aus? «Man braucht eine gute Schusstechnik, eine starke Goalieabwehr und die Raffinesse, dass man den Ball so anschneiden kann, dass er auf die eigene Farbe dreht. Jeder hat sein Schicksal in den eigenen Händen», sagt John Appenzeller. Er trainiert etwa eine Stunde pro Woche; seinen zehnjährigen Sohn bezwingt er trotz marginalem Übungsaufwand noch immer meistens.

Tipp-Kick hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Dank besserer Spieltechnik kann das legendäre Farbenglück (das heisst: Der Ball kommt auf die eigene Farbe zu liegen, damit man aufs Tor schiessen darf) erzwungen werden. Schleppten früher Tipp-Kick-Spieler halbe Werkzeugkoffer mit, um der Spielfigur bei Bedarf den letzten Feinschliff zu verpassen, duellieren sich die Wettkämpfer mit Profispielfiguren ab Fabrik, die für jede Lage mit dem passenden Schussbein ausgerüstet sind.

Kein «Computerzeugs»

Doch, er würde Tipp-Kick als Sport bezeichnen, sagt Appenzeller. Es gehe um Präzision wie bei Billard, und man müsse manchmal schnell um den Tisch rennen, um ein Gegentor zu vereiteln. Medial präsent ist die Sportart indes höchst selten. 1983 schaffte sie es in die legendäre Sendung «Karussell».

Die Sendung «Time Out», damals moderiert von Neo-Nationalratskandidat Ueli Schmezer, berichtete 1991 über die Schweizer Tipp-Kick-Meisterschaften in Birmensdorf. Video: Archiv SRF

Acht Jahre später berichtete das Sportmagazin «Time Out» des Schweizer Fernsehens über die Schweizer Meisterschaften in Birmenstorf. Der damalige Präsident Gottfried Balzli lobte Tipp-Kick als einfaches, mechanisches Spiel, nicht solch «Computerzeugs». Im Beitrag sieht man den Autoren dieses Artikels, wie er damals, mit 14 Jahren, gegen Balzli ein Gegentor kassiert. Wir traten als Aussenseiter des Tipp-Kick-Clubs Paracelsus Egg an, vielleicht dem einzigen Verein der Schweiz, der nie je eine GV durchführte.

28. April 1991 in Birmensdorf: Gottfried Balzli (links) erzielt gegen CH-Media-Journalist Kari Kälin (damals 14-jährig) ein Tor. Screenshot: SRF Timeout

Scrollt man die Ranglisten der Schweizer Meisterschaften durch, zeigt sich auch: Tipp-Kick ist fast eine exklusive Männerangelegenheit. Frauen findet man nur, wenn man mit der Lupe sucht. Vielleicht ändert sich das mit den weiblichen Spielfiguren der Migros. Ein Sprecher sagt: «Wir als Migros stehen für eine inkludierte Gesellschaft und Chancengleichheit für alle. Aus diesem Grund schaffen wir mit der Promotion einen Bezug zum Männer- wie auch zum Frauenfussball.» Für John Appenzeller fehlt jedoch ein Verweis auf den Schweizer Tipp-Kick-Verband. Das findet er schade, so sehr er sonst die Aktion lobt.

