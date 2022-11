Verbot von Tierversuchen: Trotz Volksnein kämpft Komitee weiter

Tierversuche Trotz Abstimmungsschlappe: Komitee lanciert erneut eine Initiative für das Verbot von Tierversuchen Das Volk schmetterte im vergangenen Februar die Initiative für ein Tierversuchsverbot mit fast 80 Prozent Nein-Stimmen ab. Doch das Initiativkomitee gibt nicht auf – und nimmt einen neuen Anlauf. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 22.11.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das soll es künftig nicht mehr geben: eine Labormaus in einem Krebsforschungszentrum in Lausanne. Bild: Leandre Duggan/Keystone

Es ist noch kein Jahr her, da hat das Volk die Initiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot» mit fast 80 Prozent Nein-Stimmen wuchtig abgelehnt. Selbst Tierschutzorganisationen warnten davor, die Initiative anzunehmen. Man könnte nun meinen, das Thema sei angesichts des klaren Volksverdikts für ein paar Jahre vom Tisch. Doch weit gefehlt: Renato Werndli, einer der Köpfe hinter der Initiative, gibt nicht auf. Wie der St.Galler Hausarzt gegenüber CH Media bestätigt, hat er gemeinsam mit anderen Tierschützern bei der Bundeskanzlei erneut einen Initiativtext zur Vorprüfung eingereicht. Aktuell sei man in den letzten Verhandlungen über sprachliche Formulierungen, so Werndli.

Der Initiativtext mit dem Titel «Ja zur tierversuchsfreien Zukunft» liegt dieser Zeitung vor. Demnach soll in der Bundesverfassung festgehalten werden, dass jegliche Tierversuche verboten sind. Davon ausgenommen werden sollen «Massnahmen, welche im Interesse des betroffenen Tieres vorgenommen werden müssen».

Menschenversuche werden ausgeklammert

Auf den ersten Blick gleicht die neue Initiative stark jener, welche die Stimmbevölkerung im Februar bachab geschickt hat. Es gibt jedoch zwei gewichtige Unterschiede: In der neuen Fassung lassen die Initianten die Menschenversuche aussen vor, welche bei der ersten Initiative ebenfalls hätten verboten werden sollen. Und zweitens soll es kein Importverbot geben für Medikamente und andere Produkte, die «direkt oder indirekt» an Tieren getestet wurden.

Werndli glaubt, dass diese Punkte verantwortlich für die Niederlage waren: «Diese zwei Forderungen sind im letzten Abstimmungskampf am stärksten kritisiert worden und haben uns wohl sehr viele Ja-Stimmen gekostet.» Deshalb habe er gemeinsam mit Mitstreiterinnen die Tierversuchsverbot-Initiative 2.0 vorbereitet. Sobald die Bundeskanzlei den Initiativtext freigibt, will Werndli mit der Unterschriftensammlung beginnen. Dabei setzt er vor allem auf Freiwillige. Reicht das nicht, soll die Sammlung «notfalls» mit Spenden finanziert werden.

Am häufigsten wird an Mäusen geforscht

Gemäss Angaben des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen wurden in der Schweiz im Jahr 2021 knapp 575'000 Versuchstiere eingesetzt. Davon entfielen rund 26'000 in die Kategorie der «schwer belastenden Tierversuche» – dazu zählen beispielsweise Eingriffe, die starke Schmerzen verursachen, etwa die Verpflanzung aggressiver Tumore in Tiere. Mehr als zwei Drittel der Versuchstiere dienten der Erforschung von Krankheiten beim Menschen. Mit Abstand am häufigsten eingesetzt werden Mäuse, gefolgt von Vögeln, Ratten und Fischen.

Gemäss Gesetz dürfen Tierversuche in der Schweiz nur dann durchgeführt werden, «wenn gleichwertige Erkenntnisse anders nicht gewonnen werden können» und der mögliche Nutzen für die Gesellschaft «gewichtig» ist und deshalb eine Belastung der Tiere rechtfertigt. Bundesrat und Parlament halten die aktuelle Tierversuchsgesetzgebung bereits für streng genug. Ein Verbot geht ihnen zu weit, sie befürchten massive Einschränkungen für die Forschung und Entwicklung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen