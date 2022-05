Tierquälerei Erschlagen, ertränken, vergasen: Der Import von Qualpelzen ist ein Rückfall in die Barbarei! Mit dem Ja zum Import von Qualpelzen hat der Ständerat eine typische Eigenschaft der Schweiz bestätigt: Die Doppelmoral Daniele Muscionico 31.05.2022, 05.00 Uhr

Aufnahme aus einer Nerzfarm in China. EPA

Wir lieben Tiere, nicht nur auf dem Teller. Laut Statistik kann jeder dritte Schweizer Haushalt ohne Katze offenbar nicht glücklich sein; in jeder achten Wohnung lebt ein Mensch mit einem Hund. In Westeuropa sind Zoos die publikumsträchtigsten, bestbesuchten Institutionen unabhängig von Alter und sozialer Herkunft.

Selbst wenn hinter der Tierhaltung keine Tierliebe, sondern der pure Profitgedanke steht – bei der sogenannten Fleischproduktion beispielsweise – ist man sich hierzulande einig: Wenn Schmerz empfindende, fühlende Wesen für unsere Bedürfnisse sterben sollen, muss dafür gesorgt sein, dass ihr Leiden so gering wie möglich ist. Ein Verbot von überlangen Schlachttiertransporten, Mahnwachen an örtlichen Schlachthäusern, wieso nicht?

Tierliebe übersteigt den gesunden Menschenverstand

Hinter der Wohnungstüre treibt die hiesige Tierliebe ihre privaten Blüten: Das Schaumbad für Waldi, das Spielzeugmüsli fürs Büsi, die vegane Kaustange aus Waldbeere mit Hirscharoma für Beide. Unser Meersäuli wird gehätschelt wie in anderen Kulturen der Tempelpriester. Auch wenn das Tierli bekanntlich lieber im Garten herumrast, als von einer Kinderhand betatscht wird.

Wer ein Tier hält, zermartert sich bei uns den Kopf um sein Wohlbefinden. Er investiert horrende Summen in unsinnige Dinge, von denen wir glauben, dass sie unseren Freunden Freude machen. Kaum ein anderes Land gibt pro Kopf so viel für seine Fellnasen aus wie Herrchen und Frauchen von Schweizer Vierbeinern, Fellbündeln und Konsorten. Doch nicht nur in Sachen Geld sind wir verschwenderisch, wenn es um unsere Haustiere geht.

Das Schweizer Herz grundsätzlich ist mürbe gegenüber der geschundenen, heimatlosen Kreatur: Tierheime halten Wartelisten für ehrenamtlichen Katzenstreichler, und wer einen Heimhund ausführen will, wird nur dann akzeptiert, wenn er einen makellosen Leumund vorzeigt.

Im Netz ist das Pet-Sitting als Nebenjob das neue Rasenmähen. Und ernsthaft werden sogar Stimmen laut, die eine Art Seniorinnen-Residenz für ausgelaugte Milchkühe fordern. Die selbstlosen Volksfreundinnen sollen ihren Lebensabend zwischen Butterblüemli verbringen. Tierwohl geht uns über alles, oft auch über den gesunden Menschenverstand. So wahr, so schön. In der Schweiz.

Kafighühner nein, Käfigmarder ja

In der Sache Tierliebe sind wir Weltmeister. Und wir sind es auch in Sachen Doppelmoral. Der Ständerat hat gesprochen: Er will, dass die Schweiz weiterhin Qualpelze importieren darf. Das heisst: Hier die eigene Katze, der Hamster, das Meersäuli, der Hund, geliebt und verhätschelt wie ein Familienheiligtum. Dort, weit weg von Europa Millionen von Nerzen, Füchsen, Marderhunden, deren Leid uns kalt lässt. Seit 1992 hält die Schweiz ein Verbot von Batteriehühnern. Doch in Zuchtfarmen leben Millionen von Pelztieren in Käfigen, die weit schrecklicher sind, als der Horror, den unsere Legehennen je erdulden mussten.

Wie können wir wegsehen von einem Tierleid, das gegen den Himmel schreit? Wie erlauben, dass wegen modischen Witzen Tiere vergast werden, vergiftet, erschlagen oder ertränkt? Und dass sie es werden, und wie sie es werden, wissen wir von Bildern. Die Schilderung der Gräuel könnte endlos sein: Für den sogenannten «Persianer» werden die Lämmer durch gezielte Frühgeburten «gewonnen». Füchse werden in der chinesischen Pelzindustrie getötet, indem man ihnen Elektroden in den After sowie ins Maul einführt. China «produziert» Pelz, der billiger als Kunstpelz ist. Wer bezahlt die Rechnung? Das Tier, das keine Stimme hat. Keine, die wir hören wollen.

Ich weiss nicht, wie es den Ständerätinnen und Ständeräten geht, die die Vorlage abgeschmettert haben. Werden sie heute Abend ihren Hund, ihre Katze mit einer doppelten Portion Futter und Streicheleinheiten verwöhnen, um sich besser zu fühlen? Werden sie Enten und Schwäne füttern gehen zur Entlastung? Ich weiss es nicht, eines aber ist klar: Kein Tier ist derart ichsüchtig wie der Mensch.