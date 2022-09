In Stadel regt sich trotz Tiefenlager-Entscheid kaum Widerstand

Tiefenlager Kontroverser Entscheid der Nagra: Weshalb es im Zürcher Unterland trotzdem kaum Widerstand gibt Die Nagra schlägt den Standort Nördlich Lägern für das Atommüll-Tiefenlager vor. In den betroffenen Gemeinden hält sich der Widerstand in engen Grenzen. Wieso? Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 12.09.2022, 17.50 Uhr

Nagra-CEO Matthias Braun trifft an der Pressekonferenz in Stadel auf rund ein Dutzend Aktivisten, die sich gegen ein Tiefenlager wehren. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Begeisterung tönt anders, Widerstand auch: «Natürlich ist es nicht so, dass ich mich wahnsinnig freue. Aber irgendwo muss der Atommüll hin», sagt der Zürcher Regierungsrat und Baudirektor Martin Neukom, als er am Montagnachmittag in der Gemeinde Stadel den Entscheid zum Standort des Tiefenlagers kommentiert.

Er sei auch kein Freund der Kernkraft, doch darum gehe es heute nicht: «Ob man die Kernkraft befürwortet oder nicht, spielt keine Rolle. Der Atommüll ist real, wir alle haben davon profitiert, also tragen auch wir alle die Verantwortung für dessen Endlagerung.» Und wenn das hier in Nördlich Lägern am sichersten sei, dann gelte es diesen «rein fachlichen Expertenentscheid» zwar kritisch zu hinterfragen, doch eben auch zu anerkennen.

Ähnlich sieht das Hanspeter Lienhart, Präsident der Regionalkonferenz Nördlich Lägern: «Zwar gilt es, noch viele Menschen im Zürcher Unterland aufzuklären und zu überzeugen.» Doch wenn die Einheimischen «verstehen und nachvollziehen können, weshalb dieser Standort vorgeschlagen wird, dann steigt auch die Akzeptanz», ist Lienhard überzeugt. Grundsätzlich vertraue die Bevölkerung in der Region darauf, «dass der Entscheid der Nagra auf rein wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht».

Kaum jemand geht auf die Barrikaden

In Stadel bei Neuglatt (ZH), jenem Ort also, wo in einigen Jahren die Bagger auffahren und die Oberflächenanlage für das geologische Tiefenlager errichten sollen, scheint der Widerstand gering bis inexistent. Lediglich ein paar wenige Aktivisten des Vereins «Lägern ohne Tiefenlager» sind anlässlich der Medienkonferenz mit Plakaten präsent. Ansonsten ist es - bis auf die am Himmel vorbeirauschenden Flugzeuge - ruhig im 2300-Seelen-Dorf in der Nähe von Bülach.

Diesen Eindruck bestätigt Dieter Schaltegger. Der SVP-Politiker ist seit acht Jahren Gemeindepräsident der beschaulichen Zürcher Gemeinde. Er betont: «Es gibt in Stadel keinen Widerstand gegen den Standortentscheid. Das muss man einfach auch mal sagen.» Die Gründe dafür ortet Schaltegger in der regelmässigen Information sowie im direkten Einbezug der Bevölkerung: «Die Einwohner vertrauen den Fachleuten und akzeptieren deren Entscheid.»

18 Grundstückeigentümer müssen enteignet werden

Nichtsdestotrotz setze er sich dafür ein, dass das Tiefenlager «keinen Einfluss auf die Lebensqualität in der Standortregion hat». Schaltegger spricht in diesem Zusammenhang vor allem die Abgeltungen an, welche die sogenannten «Entsorgungspflichtigen», also die AKW-Betreiber, der betroffenen Standortregion zukommen lassen müssen. Hier brauche es «verbindliche Abmachungen», die in den nächsten Monaten und Jahren ausgearbeitet werden müssten, so Schaltegger. Auch Regierungsrat Neukom bekräftigt, dass sich der Kanton Zürich für «eine faire Lösung» einsetzen werde.

Nicht verhindern können die betroffenen Gemeinden hingegen die Enteignung von Grundstückeigentümern. Wie Monika Stauffer vom Bundesamt für Energie bestätigt, werde es im Gebiet nördlich Lägern bei einer Bewilligung des Projektes zu 18 Enteignungen kommen. Viele der Grundstücke seien allerdings nicht in Privatbesitz, sondern gehörten der öffentlichen Hand, so Stauffer.

Das sagt der Verein «Nördlich Lägern ohne Tiefenlager» zur Standortwahl Video: Detlev Munz / Keystone-SDA

