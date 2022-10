Rentnerin fährt Fussgängerin an – 33-Jährige schwer verletzt

Am Montagnachmittag wurde eine 33-jährige Fussgängerin in Thalwil von einem Auto erfasst. Am Steuer sass eine 82-jährige Lenkerin. Durch den heftigen Aufprall wurde die Fussgängerin einige Meter weggeschleudert und dabei schwer verletzt.