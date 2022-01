Übernahme der Testkosten: Der Bundesrat steckt im Dilemma

Testkosten Der Bundesrat steckt im Dilemma Die Vergütung der Covid-Tests durch den Bund ist zu hoch. Dennoch konnte er sich bisher nicht überwinden, die Maximalpauschale anzupassen. Denn eine Senkung könnte die Testkapazitäten gefährden. Christoph Bernet 29.01.2022, 05.00 Uhr

Ein Testzentrum vor einer Apotheke in Zürich. Christian Beutler / KEYSTONE

An ihnen merkt man, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist: die Zelte, meist rudimentär ausgestattet, in denen Covid-Tests durchgeführt werden. Sie stehen vor Apotheken, Einkaufszen­tren oder Bahnhöfen. Wer wissen will, ob er Covid hat, kann sich hier einem Antigen-Schnelltest unterziehen.