Tessin: Weshalb so viele Superreiche nach Lugano ziehen

Tessin Stadt der Milliardäre: Weshalb so viele Superreiche nach Lugano ziehen Die Tessiner Finanzmetropole scheint auf Vermögende zurzeit eine besondere Anziehungskraft auszuüben. Jüngster Neuzugang: Der norwegische Milliardär Kjell Inge Røkke. Gerhard Lob, Lugano Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Wohnort der Milliardäre: Lugano ist bei vermögenden Personen sehr beliebt. Martin Rütschi / keystone

Luganos Stadtpräsident Michele Foletti war die Freude anzusehen. Anlässlich der Präsentation des städtischen Voranschlags 2023 erklärte er dieser Tage, dass die Stadt gegenüber dem laufenden Jahr ein Plus von 4 Millionen Franken bei den Steuereinnahmen natürlicher Personen erwarte.

Die budgetierten Mehreinnahmen sind nicht das Resultat eines Bevölkerungswachstums. Ganz im Gegenteil: Die Zahl der Einwohner schrumpft tendenziell. Doch unter den Neuzuzügern gibt es Personen, welche den Steuertopf der Stadt besonders gut füllen. Anders gesagt: Lugano zieht in diesen Zeiten Reiche und Superreiche an.

Der norwegische Milliardär Kjell Inge Røkke wohnt seit September in Lugano. Imago

Der jüngste Neuzugang heisst Kjell Inge Røkke. Der 63-jährige Geschäftsmann und Milliardär, einer der wohlhabendsten Unternehmer Norwegens, hat den Domizilwechsel von Oslo nach Lugano im September den 18’000 Mitarbeitenden seiner Investment-Firma Aker in einem Brief mitgeteilt. «Die Schweiz ist zentral gelegen in Europa. Lugano nicht eben bekannt als billigste Stadt mit den tiefsten Steuern», erklärte er seinen Schritt und wies damit zu erwartende Vorwürfe zurück, er wolle auf diese Weise Steuern sparen.

Zu Hause setzte man seinen Umzug aber sehr wohl mit der Anhebung der Vermögenssteuern in Verbindung. Im Tessin wird Røkke hingegen vom Pauschalsteuerregime für Ausländer profitieren.

Reiche «helfen, die sozialen Ausgaben zu stemmen»

Journalistinnen und Journalisten aus Norwegen flogen umgehend nach Lugano und löcherten Stadtpräsident Foletti mit Fragen. Doch dieser wiederholt seither den immer gleichen Refrain: «Ich habe den Norweger noch nicht kennengelernt, hoffe aber, ihn bald zu treffen.» Bei der Präsentation des Budgets fügte er noch den Vorteil der reichen Neuzugänge hinzu:

«Sie helfen uns, die sozialen Ausgaben für weniger gut Betuchte zu stemmen.»

Er sieht die Zuzüger als Erfolg des städtischen Standortmarketings und einer zukunftsgerichteten Strategie. Stichwort: Krypto-City. Zahlungen in Kryptowährungen sollen in Lugano selbstverständlich werden und mit dem «Plan-B» werden Krypto-Firmen und Startups angesiedelt. Ende Oktober findet ein internationaler Kongress zu Kryptowährungen statt.

Auch das Newsportal Watson hat sich kürzlich mit der magnetischen Wirkung von Lugano auf Reiche und Superreiche beschäftigt. Dabei bestätigten Immobilienhändler die anhaltend hohe Nachfrage in der Tessiner Finanzmetropole. «Rund 50 Prozent der Kunden in Lugano kommen aus der Schweiz. Unter den ausländischen Käufern stammen 30 Prozent aus Deutschland, 30 Prozent aus Italien und die verbliebenen 40 Prozent aus aller Welt», erklärte Simon Incir von Engel und Völkers.

Momentan bemerke er einen Anstieg der Nachfrage aus skandinavischen Ländern, aber auch aus Osteuropa wie Polen und der Ukraine. Regen Zulauf verzeichnet auch die American School in Switzerland (Tasis), eine internationale Privatschule in der Gemeinde Collina D’Oro, wo viele Sprösslinge der Reichen zur Schule gehen.

Ein Nest aus Gutbetuchten

Die superreichen Ausländer treffen in der Region Lugano aber auch auf Einheimische oder bereits Zugezogene, die bestens gebettet sind, darunter Sergio Mantegazza, Besitzer von Reiseunternehmen in Grossbritannien und Gründer des HC Lugano, die Familie Siccardi mit ihrem Medacta-Unternehmen für Orthopädieprodukte, Investor Tito Tettamanti, Ex-UBS-Chef Sergio Ermotti, Immobilienmagnat Silvio Tarchini (Foxtown) oder Sir Lindsay Owen-Jones, einst Chef des weltweit tätigen Kosmetikunternehmens L’Oréal, um nur einige zu nennen.

Die mutmasslich reichste Familie des Kantons logiert allerdings ganz im Südtessin nahe der italienischen Grenze, in Castel San Pietro: Die Familie Perfetti des gleichnamigen Süsswarenkonzerns soll auf ein Gesamtvermögen von 5,5 Milliarden Franken kommen. Die Einwohner von Castel San Pietro profitieren davon: Sie dürfen sich über den niedrigsten Steuerfuss einer Tessiner Gemeinde freuen.

