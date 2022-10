Tessin: Weshalb so viele Superreiche nach Lugano ziehen

Egliswil Gangster sprengen Bankomaten ++ Täter werfen mit Trümmern nach Augenzeugen ++ Anwohner filmte die Explosion

In Egliswil wurde am Dienstagmorgen ein Bankomat gesprengt. Ein Anwohner sichtete zwei Täter, welche in Richtung Wald sprangen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit Helikopter ein.