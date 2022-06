Terrorismus Wegen Terrorunterstützung: Schlag gegen mutmassliche IS-Zelle in Winterthur Bei koordinierten Aktionen in Deutschland und in der Schweiz wurden vier Terrorverdächtige festgenommen. Drei von ihnen leben in Winterthur. Kurt Pelda 1 Kommentar 15.06.2022, 05.00 Uhr

In diesem Gebäude am Stadtrand von Winterthur hatte die An-Nur-Moschee ihre Räume. Sie wurde 2017 geschlossen. Bild: Heinz Diener

Bei Razzien in der Schweiz und in Deutschland haben die Polizeikräfte in einer koordinierten Aktion Wohnungen durchsucht und vier Personen aus dem Umfeld der Terrororganisation Islamischer Staat festgenommen. Obwohl es in der Schweiz auch Durchsuchungen in den Kantonen Luzern und St.Gallen gab, lag der Schwerpunkt wieder einmal in Winterthur. Dort wurde praktisch die gesamte noch verbliebene mutmassliche IS-Zelle verhaftet. Zwei erwachsenen Schweizern und einem 17-jährigen Bürger eines Balkanstaats, alle in Winterthur wohnhaft, werfen die Strafverfolgungsbehörden unter anderem Beteiligung am beziehungsweise Unterstützung des IS vor.

Ihren Ursprung hatte die Winterthurer IS-Szene in der 2017 geschlossenen An-Nur-Moschee und im muslimischen Gotteshaus von Embrach. Der nun erneut verhaftete 26-jährige Schweizer, ein ehemaliger Postangestellter und früheres Nachwuchstalent im Fussball, verkehrte zusammen mit einer grösseren Zahl von Islamisten in der berüchtigten An-Nur-Moschee, aus deren Reihen mehrere junge Männer und ein Mädchen nach Syrien zum IS ausgewandert waren. Nach Stationen in Ägypten und in der Türkei kam er wieder nach Winterthur und reiste im Sommer 2020 nach Wien zum späteren IS-Attentäter, der im November 2020 in der österreichischen Hauptstadt einen Anschlag verübte.

Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte dem Winterthurer aber keine Mitschuld an der Bluttat nachgewiesen werden. Schuldig gesprochen wurde er dagegen im Januar wegen IS-Propaganda und Gewaltdarstellungen. Er erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Weil er der Älteste im Trio war und schon in muslimischen Ländern gelebt hat, kann man sich den ehemaligen Fussballer und An-Nur-Moscheegänger als Chef des Trios vorstellen.

Schwarze Gewänder

Der zweite Winterthurer, ein 20-jähriger Schweizer, hat im letzten Herbst versucht, via Türkei zum IS nach Syrien zu reisen. Die türkischen Behörden waren aber offenbar vorgewarnt und schickten den jungen Mann kurz nach Ankunft wieder in die Schweiz zurück. Noch als Jugendlicher war der Winterthurer wegen Verstosses gegen das IS-Verbot zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Allerdings hatte die Polizei in seinem Fall schlampig ermittelt und wichtige Beweisstücke übersehen. Der Mann bewegte sich in der Öffentlichkeit gerne in langen schwarzen Gewändern, die augenfällig an die Mode des IS erinnerten.

Weil die Winterthurer Behörden nicht wussten, was sie mit ihm anfangen sollten, wurde er auf Sozialhilfe gesetzt. Und um ihn ins Arbeitsleben zu integrieren, wollten ihn die Behörden seltsamerweise sogar in der Betreuung und Erziehung von kleinen Kindern einsetzen, was der IS-Anhänger aber ablehnte. Wie ein Ermittler, der anonym bleiben möchte, dieser Zeitung berichtete, fühlt sich der Mann als Mitglied des IS. Er sei auch mit IS-Kämpfern im Nahen Osten in Kontakt gestanden.

Trio stand in Verbindung mit anderen IS-Sympathisanten

Das letzte Mitglied des Trios hat Wurzeln auf dem Balkan. Der 17-Jährige ist aber in Winterthur aufgewachsen und spricht perfekt Zürcher Dialekt. Er war dabei, Arabisch zu lernen, wobei er sich als Lehrer einen in Deutschland lebenden Islamisten aussuchte, der ihm online Lektionen erteilte. Zufälligerweise gehörte dieser «Lehrer» zu jenem Personenkreis, der im Sommer 2020 ebenfalls zum späteren Attentäter von Wien gereist war.

Sämtliche nun Verhaftete bewegten sich eine Zeit lang in inoffiziellen Gebetsräumen in der Region Winterthur, in die auch Islamisten aus Schaffhausen, St.Gallen und anderen Kantonen anreisten. Das Trio stand zum Beispiel auch in Verbindung mit anderen IS-Sympathisanten im Kanton Bern, unter ihnen ein junger Kosovare, den die Schweiz vor kurzem in sein Heimatland abschob, weil man ihn als Sicherheitsrisiko betrachtet. Er war zuvor ebenfalls zu einer bedingten Freiheitsstrafe wegen Verstosses gegen das IS-Verbot verurteilt worden.

Vorbereitung eines Terroranschlags?

Das Netzwerk des Winterthurer Trios beschränkte sich aber nicht nur auf Gleichgesinnte in der Schweiz und in Österreich, sondern erstreckte sich bis nach Deutschland. So war der 20-jährige Sozialhilfeempfänger nach islamischem Recht eine Zeit lang mit einer jungen deutschen Frau verheiratet, die Vollverschleierung trug und gegen die in Deutschland wegen Terrorverdachts ermittelt wurde. Sie wurde Ende 2020 bei einer Razzia in Winterthur festgenommen und nach Deutschland abgeschoben.

Beim Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am Montag, 2. November 2020, kamen vier Menschen ums Leben. Bild: Helmut Fohringer/APA/Keystone

Der vielleicht wichtigste Kontakt des Trios in Deutschland war jedoch ein aus Pakistan stammender Deutscher, den ein Gericht schon 2009 als Mitglied von Al-Kaida wegen Terrorismus zu acht Jahren Gefängnis verurteilt hatte. Laut einer Mitteilung des deutschen Generalbundesanwalts hat sich der nun erneut verhaftete 60-Jährige inzwischen von Al-Kaida abgewandt. 2020 habe er sich dem IS in Syrien anschliessen wollen, was aber gescheitert sei. Ab 2021 soll der Mann dann IS-Propaganda aus dem Arabischen ins Deutsche übersetzt und die deutschen Texte über das soziale Medium Telegram verbreitet haben.

Weil die Schweizer Ermittler dem Winterthurer Trio ebenfalls IS-Propaganda vorwerfen, wäre es denkbar, dass Texte des Deutschen über Kanäle in Winterthur weiterverteilt wurden. Die deutsche Bundesanwaltschaft verdächtigt den 60-Jährigen nicht nur der Mitgliedschaft im IS, sondern auch der «Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat». Darunter wird gewöhnlich ein Terroranschlag verstanden. Ob das Winterthurer Trio damit etwas zu tun hatte oder nicht, wird sich wohl im Verlauf der Untersuchung herauskristallisieren. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

