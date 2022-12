ÖV-Direktor bremst Städte bei Tempo 30: "Es braucht Ausnahmen"

Tempo 30 Freie Fahrt für Bus und Tram: «Tempo 30 darf einfach den öffentlichen Verkehr nicht unattraktiver machen» Die Forderung des Städteverbands, flächendeckend Tempo 30 einzuführen, stösst auf Widerstand. Längere Reisezeiten vermindern die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs, sagt Verbandsdirektor Ueli Stückelberger. Er fordert deshalb gezielte Vorteile für Tram und Bus. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 18.12.2022, 17.00 Uhr

Wünscht sich «verkehrsberuhigte Städte mit einem attraktiven ÖV»: Ueli Stückelberger, Direktor Verband öffentlicher Verkehr. (Bern, 4. Oktober 2017) Peter Klaunzer / KEYSTONE

Tempo 30 auf allen Strassen in den Städten, das hätte auch Auswirkungen auf Trams und Busse. Wie steht der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) zur neuen Forderung des Städteverbands?

Wir haben Verständnis für die Anliegen der Städte bezüglich Lärmschutz, Verkehrsberuhigung und Sicherheit. Das wollen wir ja auch. Solche Massnahmen dürfen aber nicht zu Lasten des ÖV gehen: Wenn sich Reisezeiten wegen des tieferen Tempos verlängern und Anschlüsse nicht gewährleistet werden können, verliert der ÖV an Attraktivität und wird für die Besteller teurer. Das ist sicher auch nicht im Interesse der Städte.

Anders Stokholm, der Präsident des Städteverbands, sagt aber, auch der ÖV profitiere, wenn sich der Verkehr dank Tempo 30 verflüssige. Wie beurteilen Sie das?

Auf alle städtischen Strassen ausnahmslos angewendet, können wir das so nicht bestätigen. Wenn man Tempo 30 einführt, braucht es für den ÖV zwingend Begleit-Instrumente, die je nach Situation unterschiedlich eingesetzt werden können.

Was schlagen Sie vor?

Es braucht Ausnahmen von Tempo-30 auf wichtigen Achsen mit hohem ÖV-Aufkommen. Weiter müsste die Einführung von Tempo 30 begleitet werden mit dem Ausbau von separaten Bus-Spuren und Tram-Trassen. Zudem sollten Busse und Trams bei Ampeln bevorzugt werden – der ÖV soll nicht im Stau stehen. Die Einführung von Tempo 30 darf einfach den ÖV nicht unattraktiver machen!

Haben Sie das neue Positionspapier des Städteverbands gelesen?

Wir kennen das Papier nicht, die Forderung aber schon. Wir stehen in Kontakt mit dem Städteverband, zuletzt am Donnerstag. Nun braucht es Gespräche zwischen den ÖV-Unternehmen mit den politisch Zuständigen in den Städten. Ich bin überzeugt, dass wir das gleiche wollen: verkehrsberuhigte Städte mit einem attraktiven ÖV – und weniger motorisiertem Individualverkehr.

