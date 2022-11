«Er ist Opfer in der Haftsituation»: Brians Anwälte zur Wendung um dessen Freilassung

Am Dienstag hat das Zürcher Obergericht die Freilassung von Brian verordnet. Jetzt will die Staatsanwaltschaft den bekanntesten Häftling der Schweiz wieder in Untersuchungshaft nehmen. Im «TalkTäglich» nahmen Brians Anwälte Stellung zur überraschenden Entwicklung im Fall des 27-Jährigen.