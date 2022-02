Abstimmung Erst der Tabak, dann Cervelats, Autos und Flugreisen: Kommt es jetzt zum totalen Werbeverbot? Die Gegner der Initiative für ein Tabakwerbeverbot zeigen auf ihren Abstimmungsplakaten Cervelats und Rüeblitorten. Nach dem Tabak werde Werbung für ungesunde Speisen oder unökologische Fahrzeuge verboten, warnen sie. Tatsächlich ist Werbung zum Politikum geworden. Genf etwa diskutiert über ein radikales Werbeverbot. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 07.02.2022, 15.50 Uhr

Es geht um die Wurst: ein Plakat der Nein-Kampagne. Keystone

Für die Gegner ist die Sache klar: «Extrem und unverhältnismässig» sei die Initiative, die zu einem «Totalverbot» führe. Ebenso klar ist für sie: Die Initiative sei nur ein erster Schritt, auf den unweigerlich weitere Werbeverbote folgen: für Fleisch, Würste, fett- und zuckerhaltige Nahrungsmittel, Autos oder Flugreisen.

Kein Wunder setzt das Nein-Lager in seiner Abstimmungskampagne auf diese Furcht vor einem Dammbruch: «Heute Tabak, morgen Cervelat?» heisst es auf Plakaten. Oder: «Heute Tabak, morgen Rüeblitorte?»

Tatsächlich ist die Werbung in jüngster Zeit zu einem politisch heissen Eisen geworden – und zwar auf allen drei Staatsebenen. So hat etwa die grüne Nationalrätin Valentine Python (VD) im vergangenen Sommer einen Vorstoss zum Thema eingereicht. Mit einer parlamentarischen Initiative fordert sie ein Werbeverbot für Produkte und Dienstleistungen, «die einen hohen CO 2 -Ausstoss verursachen und grosse Auswirkungen auf das Klima haben».

In vielen Vorstössen geht es auch um Werbung für Fleisch. Mehrfach verlangten Politiker von Grünen und SP vom Bundesrat, die jährlich mit fünf Millionen Steuerfranken betriebene «Absatzförderung» für Schweizer Fleisch einzustellen – oder nur noch Werbung für Biofleisch einzusetzen.

Doch auch privat finanzierte Fleischwerbung ist zum Politikum geworden. Als Argument dafür werden in erster Linie die schädlichen klimatischen Auswirkungen des Fleischkonsums genannt, der beim durchschnittlichen Schweizer mit 780 Gramm pro Woche mehr als zwei Drittel höher liegt, als gemäss Lebensmittelpyramide empfohlen wird.

SP-Nationalrätin Martina Munz (SH) wollte vom Bundesrat wissen, ob er sich nach deutschem Vorbild ein Verbot von Werbung für «Dumping-Fleisch» vorstellen könnte.

Grünen-Nationalrätin Meret Schneider (ZH) forderte den Bundesrat im Juni 2021 per Postulat dazu auf, mit dem Detailhandel und anderen Akteuren einen Dialog zu führen. Dessen Ziel: Werbung und Aktionen für Produkte, die «den Zielen der Ernährungsstrategie des Bundes zuwiderlaufen», soll künftig vermieden werden.

Greenpeace verlangte im November 2021 Werbeeinschränkungen für Fleisch und andere tierische Produkte. Und ebenfalls im letzten November riefen die Organisationen Animal Rights Switzerland, Tier im Fokus und die Vegane Gesellschaft zum Boykott des «Tags der Pausenmilch» an den Schulen auf.

Unter dem Stichwort Klimaschutz werden auch Verbote oder Einschränkungen von Werbung für Flugreisen oder emissionsstarke Autos wie SUV diskutiert. Einen entsprechenden Vorstoss reichten etwa die Grünen 2019 im Kanton Basel-Stadt ein.

Und die Berner Stadtregierung zeigte sich ebenfalls 2019 bereit, einen Vorstoss der Jungen Alternativen zu prüfen. Dieser verlangt ein Verbot von Werbung für Flugreisen, Airlines und Autos. Die Stadtregierung will solche Vorschriften vor der Neuvergabe der Plakatierungskonzessionen 2027 evaluieren.

«Werber sind sich ihrer Verantwortung bewusst»

«Solche Vorstösse sind Ausdruck des heutigen Zeitgeists und nicht nur in der Schweiz zu beobachten», sagt Jürg Bachmann, Präsident von KS/CS Kommunikation, dem Dachverband der Schweizer Werbebranche. Politische Kräfte versuchten, als Probleme wahrgenommene Themen via Werbeverbot zu regeln. Weil man weder das Trinken, das Fleischessen oder das Fliegen verbieten könne, verbiete man stattdessen die Werbung: «Das finde ich äusserst problematisch», sagt Bachmann.

Wenn ein Produkt legal produziert und konsumiert werden dürfe, dann solle man – mit Einschränkungen – auch dafür werben dürfen. Die Werberinnen und Werber seien sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, gerade was den Jugendschutz anbelange. In diesem Bereich schreibe das Tabakproduktegesetz als indirekter Gegenvorschlag zur Initiative die von der Branche bereits weitgehend umgesetzten Grundsätze fest. «Den Initianten hingegen geht es um ein totales Werbeverbot, auch wenn sie das nicht sagen. Und das wäre tatsächlich ein Dammbruch», warnt Bachmann.

Dieses Argument lässt SP-Nationalrätin und Initiativkomitee-Mitglied Flavia Wasserfallen nicht gelten. Der Initiative gehe es um den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Tabak: «Wir reden hier von einem Produkt, das für Minderjährige illegal ist, unglaublich schnell abhängig macht und individuell und gesellschaftlich enorm hohe gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden verursacht.»

Flavia Wasserfallen. Keystone

Der Vorwurf des Dammbruchs sei haltlos. Bereits heute seien, etwa im Rahmen des Heilmittelgesetzes, Werbeeinschränkungen zum Schutz der Gesundheit in Kraft. Vereinzelt würden politisch zwar auch Werbeverbote in anderen Bereich gefordert. Aber den Kreisen hinter der Initiative, darunter die Ärzteschaft, die Gesundheitsligen oder die Lehrerinnen- und Jugendverbände, gehe es allein um die Gesundheit und wirksamen Jugendschutz: «Es ist ein Affront und eine Verharmlosung eines grossen Problems, dass die Gegner Cervelats mit Zigaretten gleichsetzen», sagt Wasserfallen.

Früher wurde Werbung an sich dämonisiert

«Werbung wird dazu genutzt, um politische Fragen zu thematisieren», sagt der Historiker David Eugster, der eine Dissertation zum Thema Werbekritik in der Schweiz geschrieben hat. Im Gegensatz zu früher werde Werbung heute aber weniger stark per se als etwas Schlechtes gesehen und dämonisiert, wie das etwa in den 1950er-Jahren stark der Fall gewesen sei:

«Die Werbekritik hat sich ausdifferenziert und findet gezielter statt.»

Das zeige sich etwa bei der Frage des Jugendschutzes bei Tabakwerbung. Interessant findet Eugster, dass die Werbebranche dennoch mit einer Art Wagenburgmentalität Angriffe auf eine Form der Werbung als einen Angriff auf alle Formen von Werbung betrachte.

Doch möglicherweise feiert die umfassende Werbekritik bald ein Comeback. Im Berner Stadtparlament fordert die Alternative Linke ein Verbot von kommerzieller Werbung auf dem Stadtgebiet. In Genf will die Initiative «Zéro pub» ein komplettes Werbeverbot auf öffentlichem Grund und vom öffentlichen Grund einsehbaren Privatliegenschaften. Die linke Mehrheit des Stadtparlaments hat ihr letzte Woche zugestimmt.

Plakatwerbung in der Stadt Genf. Keystone

«Auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen ist es Wahnsinn, den unendlichen Konsum zu propagieren», sagte der grüne Finanzvorstand Alfonso Gomez während der Debatte im Namen der Stadtregierung. Diese hatte die Initiative zunächst abgelehnt, unterstützt unterdessen aber das Anliegen. Das Parlament wird zwar noch einmal darüber debattieren, aber am Ausgang wird das nichts ändern. Die bürgerlichen Parteien haben bereits ein Referendum angekündigt. Am Ende entscheidet die Genfer Stimmbevölkerung.

Gegner hoffen auf verpasstes Ständemehr Gemäss einer am Mittwoch im Auftrag der SRG publizierten Umfrage des Forschungsinstituts Gfs Bern wollen 63 Prozent der Befragten die Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» annehmen, nur 35 Prozent lehnen sie ab. Zwar konnte das Nein-Lager im Vergleich zu früheren Umfragen auf Kosten der Befürworter zulegen. Trotzdem prognostizieren die Forscherinnen des Gfs Bern keine Umkehr der Mehrheitsverhältnisse und sehen ein Volksmehr «in Griffnähe». Ein Fragezeichen gibt es beim Ständemehr: Sollte sich der Nein-Trend verstärken, könnte die Initiative am Ständemehr scheitern. Dafür wäre laut Gfs Bern allerdings eine starke Mobilisierung in den Stammlanden der Mitte-Partei, der früheren CVP, nötig. Die Mitte hat zwar die Nein-Parole beschlossen, ihre Basis stimmt der Initiative gemäss Umfrage aber mehrheitlich zu. (cbe)

