SVP-Politiker Exklusiv: Alt Bundesrat Ueli Maurer hat einen neuen Job Der 72-jährige alt Bundesrat ist seit dem 1. Januar 2023 für eine prominente Weltorganisation tätig. Der SVP-Politiker tritt dort die Nachfolge von alt Bundesrat Samuel Schmid an. Rainer Sommerhalder 1 Kommentar 18.01.2023, 17.00 Uhr

Der Chef fragte ihn höchstpersönlich an. Thomas Bach, der deutsche Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, kontaktierte Ueli Maurer in dessen letztem Amtsjahr als Bundesrat. Das Thema der Diskussion: eine neue Aufgabe für den 72-Jährigen beim IOC.

Ueli Maurer sagte zu, «weil mich der Sport in all seinen Facetten interessiert». Die Wahl durch die Exekutive des IOC vor wenigen Tagen war Formsache. Sämtliche 74 anwesenden Mitglieder votierten für Maurer. Damit ist der ehemalige Schweizer Sportminister bis Ende 2026 eines von fünf unabhängigen Mitgliedern der Ethikkommission des olympischen Verbandes.

Sie verstehen sich: IOC-Präsident Thomas Bach und alt Bundesrat Ueli Maurer. Keystone

Die Ethikkommission des IOC wurde 1999 ins Leben gerufen, besteht aus neun Personen, davon sind vier IOC-Mitglieder. Präsidiert wird das Gremium seit Herbst 2017 von Ban Ki Moon, dem ehemaligen Generalsekretär der UNO.

Ueli Maurer folgt in dieser Position auf einen anderen alt Bundesrat. Der Berner BDP-Politiker Samuel Schmid musste seinen Platz nach drei vierjährigen Amtsperioden räumen. Im Rampenlicht stand Schmid während der Zeit beim IOC durch seine Untersuchung des russischen Dopingskandals bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi.

In seinem Bericht wies Schmid im November 2017 nach, dass staatliche Stellen bis hinauf zum russischen Sportminister von den Dopingmanipulationen zumindest gewusst, wenn nicht sogar daran mitgewirkt hatten. Schmids Empfehlungen führten dazu, dass Russland seither bei drei Olympischen Spielen nicht unter eigenem Namen und eigener Flagge antreten durfte.

Ethikkommission des IOC darf nicht sanktionieren

Die Ethikkommission des IOC hat neben der Erarbeitung und Entwicklung von ethischen Richtlinien basierend auf der Olympischen Charta auch den Auftrag, ethisches Fehlverhalten zu untersuchen und zu beurteilen. Allerdings darf das Gremium im Gegensatz beispielsweise zur Ethikkommission der Fifa nicht selbst sanktionieren, sondern nur Anträge an die Exekutive des IOC stellen.

Nur bei einer Verurteilung werden diese auch publik gemacht. In der Regel betrifft dies Einzelpersonen. Seit 2015 wurden auf Antrag der Ethikkommission sechs IOC-Mitglieder vorübergehend oder endgültig ausgeschlossen.

Das Gremium musste sich in den vergangenen Jahren auch Kritik anhören. Etwa, dass man den in internationale Strafuntersuchungen verstrickten Scheich Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, einen äusserst einflussreichen kuwaitischen Sportfunktionär, nicht früher aus dem Kreis des IOC suspendierte. Dies geschah bei der Fifa im Frühjahr 2017, beim IOC erst eineinhalb Jahre später. Al-Sabah zog sich aus freien Stücken zurück.

Viele unabhängige Sportexperten hätten sich vom IOC auch eine klarere Positionierung gegenüber dem letztjährigen Olympiaausrichter China wegen der Menschenrechtssituation und ein schärferes Vorgehen gegen russische Funktionäre wegen des Dopingskandals und nun aufgrund des Einmarsches in die Ukraine erhofft.

In diesem Kontext kann die Ernennung von Ueli Maurer auch als geschickter Schachzug von IOC-Stratege Thomas Bach gesehen werden. Maurer steht in seiner neuen Rolle als Ethikwächter zum einen für die neutrale, über alle Zweifel erhabene Schweiz.

Zum anderen ist der 72-jährige SVP-Politiker in der Vergangenheit immer wieder durch seine Nähe zu diesen auch in Sportkreisen umstrittenen Regimes in Russland, China oder der Arabischen Halbinsel aufgefallen. Als möglichen Scharfrichter in Bezug auf das Verhalten dieser Staaten kann man sich Maurer eher nicht vorstellen.

1 Kommentar Martin Hofer vor 37 Minuten 2 Empfehlungen Heute wurde vermeldet: "Ueli Maurer traf den Vize-Premier von China." Weiter hiess es in der Meldung: "Das lässt aufhorchen. Weshalb trifft Ueli Maurer, der ehemalige SVP-Bundesrat, nach seinem Rücktritt den Vize-Ministerpräsidenten Chinas?" Das frage ich mich jetzt nicht mehr... 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen