SVP, FDP, Mitte, GLP «Jetzt haben wir den Salat»: Alle bürgerlichen Parteichefs bekämpfen das Mediengesetz Die Abstimmung über das Medienförderungspaket wird zu einem Lager-Kampf. Sämtliche bürgerlichen Parteipräsidenten sind gegen die staatliche Unterstützung, inklusive GLP-Chef. Ausgerechnet SP-Co-Präsident Cédric Wermuth, der die privaten Verlage gern kritisiert, weibelt für ein Ja. Kann das gutgehen? Patrik Müller Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Eben erst wurden die 110'000 Unterschriften gegen das Medienförderungspaket eingereicht und das Abstimmungsdatum 13. Februar 2022 festgelegt– und schon geht der Kampf um die Vorlage los. Dabei liegt noch ein anderer Abstimmungssonntag dazwischen, jener vom 28. November, an dem unter anderem über das Covid-Gesetz abgestimmt wird.

Dieses hat eine ähnliche Gegnerschaft wie das Medienpaket. Denn dass das «Nein zu Staatsmedien»-Referendum so locker zustande kam, liegt auch an den «Freunden der Verfassung», einem Sammelbecken von Coronaskeptikern und Zertifikatsgegnerinnen.

Einen ersten Vorgeschmack darauf, wie eskalationsanfällig die medienpolitische Abstimmung werden dürfte, gab es jüngst auf Social Media. Der Publizist Hansi Voigt hatte sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass im Förderpaket auch Online-Medien unterstützt werden. Voigt bezeichnete auf Twitter Gegner von staatlich finanzierten Medien als «Freund:innen des Faschismus». Darauf sagte «Nebelspalter»-Verleger Markus Somm, der im Referendumskomitee sitzt: «Der spinnt.»

Voigt löschte seinen Tweet später und sagt heute, dieser sei bewusst missverstanden worden. Er habe keineswegs alle Gegner des Gesetzes als Faschisten bezeichnet.

Grosses Paket, grosse Angriffsfläche

Gemäss dem Paket sollen die Medien mit zusätzlichen 100 bis 120 Millionen Franken pro Jahr unterstützt werden, wobei ein Teil der Hilfe nach sieben Jahren auslaufen würde. Der Widerstand gegen dieses Vorhaben startete weit rechts, inzwischen reicht er aber bis weit in die bürgerliche Mitte hinein.

Das zeigt sich in den Parteispitzen: Nicht nur SVP-Präsident Marco Chiesa und der neue FDP-Chef Thierry Burkart sagen Nein (beide engagieren sich im Kontra-Komitee), auch Mitte-Präsident Gerhard Pfister und GLP-Chef Jürg Grossen sind dagegen.

Jetzt, wo die Fronten bezogen werden, wird klar: Die Strategie von Medienministerin Simonetta Sommaruga (SP), ein umfassendes Gesamt-Paket zu schnüren, lässt zwar mehr Medienunternehmen an den Unterstützungsgeldern partizipieren und erhöht so den Kreis der potenziellen Ja-Sager. Aber ein grosses Paket erhöht auch die Angriffsfläche. Dieses Phänomen war bereits beim abgestürzten CO2-Gesetz zu beobachten.

Unterstützung für die Zeitungszustellung? Druckerei von CH Media in Aarau. Alex Spichale / CHM

Für die Präsidenten von SVP, FDP und Mitte spricht die direkte Medienförderung (30 Millionen Franken für die Online-Portale) gegen die Vorlage; für den grünliberalen Parteichef hingegen wäre gerade diese direkte Förderung ein Pro-Argument, das für ihn aber zunichte gemacht wird durch die Erhöhung der indirekten Medienförderung (um 70 Millionen). Bei dieser geht es um die Subventionierung der Zeitungszustellung durch die Post. Jürg Grossen sagt:

«Damit werden vor allem herkömmliche Medien gefördert, anstatt eine dringend nötige Transformation einzuleiten. Diese Steuergelder fliessen zu einem erheblichen Teil den grossen Medienkonzernen zu.»

Mitte-Präsident Pfister argumentiert gerade umgekehrt. «Die direkte Presseförderung ist ordnungs- und staatspolitisch bedenklich», sagt er. Ein blosser Ausbau der indirekten Presseförderung wäre für ihn eine Option gewesen. FDP-Chef Burkart sagt ebenfalls, er lehne das Gesetz wegen der direkten Subventionierung ab. «Ich war immer für die indirekte Presseförderung und immer gegen die direkte Onlineförderung.» Die SVP ist gegen beides.

Burkart hatte sich erfolglos für die Aufteilung des Medienpakets in direkte und indirekte Förderung eingesetzt. Dann hätte das Stimmvolk zwei Abstimmungsfragen beantworten können. Sommarugas Gesamtpaket setzte sich aber durch. Burkart: «Jetzt haben wir den Salat.» Denn das Gesamtpaket werde vom Volk bachab geschickt, ist er überzeugt.

Deutliches Volks-Nein - oder wird die Lage falsch eingeschätzt?

Mit dieser Einschätzung ist er nicht allein. Radio-Pionier Roger Schawinski - nicht im Verdacht, SVP- oder FDP-nah zu sein - gibt dem Gesetz «keine Chance». «Portal-24»-Verleger Bruno Hug, einer der Urheber des Referendums, ist von einem deutlichen Nein überzeugt. «Mindestens 60 Prozent» prognostizierte er. «Nebelspalter»-Chef Markus Somm rechnete in einem Podcast vor, 40 Prozent Nein seien praktisch schon auf sicher, denn so viele hätten das erste Covid-Gesetz an der Urne abgelehnt: «Das sind Leute, die den Medien nicht vertrauen.»

Medienministerin Simonetta Sommaruga setzt sich für die Medienförderung ein, hier am SwissMediaForum in Luzern mit Gilles Marchand, Generaldirektor SRG, und Axel Wüstmann, CEO CH Media. Severin Bigler / SMF

Eine erste repräsentative Umfrage zum Mediengesetz zeigt jedoch, dass die Vorlage nicht abgeschrieben werden darf. Der Verband Schweizer Medien hütet die Ergebnisse wie ein Staatsgeheimnis, trotzdem sickert in der Branche durch, dass gemäss Umfrage aktuell fast 60 Prozent Ja stimmen würden.

Die Verleger sagen, sie würden an ein Volks-Ja glauben. «Wir stimmen über einen Kompromiss ab, der das Ergebnis einer langen und kontroversen Diskussion ist», sagte Verlegerpräsident und TX-Group-Chef Pietro Supino in der «Schweiz am Wochenende». Das Paket sei ausgewogen, und die grossen Verlage würden es auch aus Solidarität zur Branche und zu den kleineren Verlagen unterstützen.

Für diese sei die Unterstützung besonders wichtig. Susanne Lebrument von Somedia betonte am SwissMediaForum, wie wichtig vor allem die indirekte Presseförderung sei, um in Regionen und Tälern abseits der grossen Zentren weiterhin unabhängigen Journalismus leisten zu können.

Cédric Wermuth steht zähneknirschend zum Kompromiss

In der Medienbranche sehen manche auch das deutliche Nein zur «No Billag»-Initiative, die 2018 mit fast 72 Prozent verworfen wurde, als Zeichen dafür, dass in der Bevölkerung das Bedürfnis nach Medienvielfalt gross und die Bereitschaft, dafür zu zahlen, vorhanden sind.

Damals waren mit Ausnahme der SVP alle grossen Parteien dagegen, es war kein Lager-Abstimmungskampf. Nun aber steht nur Links-Grün einigermassen geschlossen hinter Sommarugas Kompromiss.

Es ist höhere Ironie, dass SP-Co-Präsident Cédric Wermuth, der immer wieder die seiner Meinung nach zu bürgerlichen oder gar rechtslastigen Medienverlage kritisiert, ähnlich argumentiert wie Grossverleger Pietro Supino. Entscheidend sei die Unterstützung der kleinen Anbieter. Wermuth sagte im «Doppelpunkt» bei Roger Schawinski:

«Mir geht es um die Stabilisierung der Kleinen und um die Sicherung und Erweiterung der Medienvielfalt. Ohne das Gesetz ist sie in diesem Land ernsthaft gefährdet.»

Auf Schawinskis Einwand, dass die grossen Medienhäuser letztlich 60 bis 70 Prozent der Gelder bekämen, entgegnete Wermuth, es handle sich um einen Kompromiss, ihm bleibe gar nichts anderes übrig, als Ja zum ausgehandelten Gesamtpaket zu sagen.

In dieser Zwickmühle stehen auch die kleinen Online-Bezahlmedien, für die im Paket 30 Millionen Franken pro Jahr vorgesehen sind. In der Sendung «Medientalk» von Radio SRF warben Andrea Fopp von Bajour.ch, Urs P. Gasche von Infosperber.ch und Beat Glogger von Higgs.ch für das Medienpaket, nicht ohne wiederholt zu betonen, dass sie sich daran stören, dass die grossen Verlage am meisten Geld erhalten würden, «die dann wie Supino auch noch Dividenden ausschüttet», wie Fopp sagte. Auch sie sprach von Wesen eines Kompromisses und «vielen Nachteilen», bilanzierte aber:

«Wenn wir aus diesen Gründen Nein sagen, dann haben wir am Ende gar keine Lokalmedien mehr. Oder nur noch solche, die von irgendwelchen Milliardären bezahlt werden.»

Im linken Lager wird diese Argumentation funktionieren, wie aber soll die mehrheitlich bürgerliche Bevölkerung von einem Ja überzeugt werden? Stefan Wabel, Geschäftsführer des Verlegerverbandes, sagt: «Das Medienpaket stärkt eine vielfältige und unabhängige Medienlandschaft, indem es die Informationsversorgung in den Regionen für die Regionen sicherstellt.» Das entspreche auch einem Bedürfnis der Wählerschaft der bürgerlichen Parteien, denn regionale Medien gäben dem Gewerbe, dem Vereinsleben, den lokalen KMU und der lokalen Politik eine Plattform und eine Stimme.

Wabel: «Dazu soll jetzt die seit Jahrzehnten bewährte Medienförderung ausgebaut werden, wobei die regionalen und lokalen Medien im Verhältnis deutlich stärker gefördert werden.» Die Gefahr, dass die Medien in eine gefährliche Abhängigkeit vom Staat geraten, wovor wiederholt die NZZ warnte, bestehe nicht, sagt Wabel. Die Presseförderung in der Schweiz sei nicht neu, sondern existiere seit über 170 Jahren. Die Unabhängigkeit der Medien sei weiterhin gewährleistet, denn:

«Die Fördergelder sind an keinerlei inhaltliche Bedingungen geknüpft. Die Medien werden weiterhin frei, unabhängig und kritisch berichten.»

Während die bürgerlichen Parteipräsidenten ihre Meinung gemacht haben, ist bei Mitte und GLP offen, wie die Basis stimmen und welche Parole die Delegierten beschliessen werden. Die Fraktionen beider Parteien waren im Parlament mehrheitlich dafür. Gerhard Pfister wagt keine Prognose für seine Mitte-Partei: «Es gibt Befürworter und engagierte Gegner. Manche fühlen sich deshalb zur Unterstützung verpflichtet, weil die kleinen Verlage, auch die regionalen, Lobbying betreiben.»

Auch Jürg Grossen sagt: «Es gibt in der GLP beide Haltungen und es ist schwierig abzuschätzen, wie die Delegierten stimmen werden.» Auch der Parteivorstand hat sich noch nicht festgelegt.

Das Buhlen um die Stimmen der politischen Mitte ist knapp vier Monate vor der Abstimmung in vollem Gang. Ob diese ihren Parteichefs folgen, ist offen - auf welche Seite die beiden Parteien kippen, wird das Schicksal des Mediengesetzes mitentscheiden.

Darum geht es in der Abstimmungsvorlage Bundesrat und Parlament wollen den Schweizer Medien helfen, den digitalen Wandel zu bewältigen. Hunderte von Millionen Werbegeldern, die früher als Inserateeinnahmen in der Schweiz blieben, sind zu Google, Facebook und anderen vor allem ausländischen IT-Konzernen abgeflossen. Jetzt sollen die Medien wie folgt unterstützt werden. Erstens indirekte Förderung: Aufstockung von heute 50 auf 120 Millionen Franken (Details siehe nachfolgende Tabelle). Es handelt sich um Beiträge an die Post für die flächendeckende Zustellung von Tages-, Wochen- und Sonntagszeitungen sowie neu auch für die Frühzustellung. Zweitens direkte Förderung: Online-Medien, die nicht gratis sind, können neu direkt unterstützt werden. Dafür sind 30 Millionen Franken vorgesehen. Gratisportale wie «Watson», «Blick» oder «20 Minuten» gehen leer aus. Das Referendum führt zu einer Volksabstimmung am 13. Februar 2022.

