SVP-Delegiertenversammlung Winnetou und der Aufmarsch des Häuptlings: Röstis Favoritenrolle ist unübersehbar – SVP in Wahlkampflaune Genau ein Jahr vor den Wahlen versammelten sich die SVP-Delegierten in Luzern. Die Bundesratskandidaten mischten sich unters Parteivolk. Die SVP-Führung schwor die Partei auf den Wahlkampf ein. Sie setzt auf scharfe Rhetorik – und den Kampf gegen «‹Woke-Kultur», Klima-Aktivisten und die Zuwanderung. Christoph Bernet 2 Kommentare 22.10.2022, 17.40 Uhr

In der Pole-Position: Nationalrat Albert Rösti (BE) am Samstag in Luzern. Keystone/Urs Flüeler

Einer wie Ueli Maurer ist für seine Partei schwer zu ersetzen. Das bewies der abtretende Finanzminister vor den SVP-Delegierten in der Turnhalle des Schulhaus Staffel in der Stadt Luzern.

Ein Jahr vor den eidgenössischen Wahlen hielt Maurer eine Rede, die der Parteiseele schmeichelte. Wohlstand, Unabhängigkeit, Innovationskraft. Das alles sei der Verdienst der SVP, die oft auf sich alleine gestellt für die Schweiz gekämpft habe. Bundesrat Maurer, der das Kollegialitätsprinzip schon seit jeher nicht allzu rigide interpretierte, warnte im Ton eines Wahlkämpfers vor den Folgen einer unkontrollierten Zuwanderung, einer drohenden Strommangellage, der zunehmenden Abhängigkeit vom Staatstropf, der «Woke-Kultur» und der damit einhergehenden «Dekadenz der Gesellschaft».

Ueli Maurer jodelt an der Delegiertenversammlung der SVP. Urs Flüeler / Keystone

Die rund 350 anwesenden Parteidelegierten und Gäste spendierten Maurer einen tosenden Applaus. Während der Mittagspause gesellte er sich auf die Bühne und gab gemeinsam mit den «Jodlerfründe Ruopige Reussbühl» das Lied «Dini Seel e chli la bambele la» zum Besten. Maurer, der Bundesrat zum Anfassen, posierte in der Turnhalle für unzählige Selfies,

Gute Laune bei Rösti trotz Kritik von der «Weltwoche»

Aber Maurer geht. Und am 18. November entscheidet die SVP-Fraktion, welches Ticket für seine Nachfolge sie der Bundesversammlung präsentieren will. Zur Auswahl stehen fünf Kandidaturen: Nationalrat Albert Rösti (BE), Ständerat Werner Salzmann (BE), Ex-Nationalrat Hans-Ueli Vogt (ZH) und die Regierungsräte Michèle Blöchliger (NW) und Heinz Tännler (ZG).

Blöchliger und Tännler blieben der Versammlung fern. Die anderen drei Aspiranten mischten sich unter das Parteivolk. Deren Auftreten sprach Bände. Favorit Albert Rösti schüttelte mit einem Lächeln auf dem Gesicht links und rechts Hände, nahm Zuspruch von Delegierten aus dem ganzen Land entgegen. Auch was das Medieninteresse betraf, lag Rösti an der Spitze. Bis sich Rösti auf seinen Platz setzen konnte, gab er unzählige TV- und Radiointerviews.

Sie wollen ihn als Bundesrat: Parteipräsident Albert Rösti Kronfavorit an SVP-Delegiertenversammlung. CH Media Video Unit

Einzige Stolperfalle für Rösti: Am Eingang der Turnhalle musste er einen Stand der «Weltwoche» passieren. Dort lag die aktuelle Ausgabe auf. Über der Schagzeile «Hansdampf an allen Kassen» über Röstis «kaum noch zu überblickende politische Geschäfte» ist eine Fotomontage des früheren SVP-Präsidenten mit mehreren Tausendernoten in der Brusttasche seines Anzugs zu sehen. Rösti gab sich gegenüber CH Media gelassen. Das ein Bundesratskandidat durchleuchtet werde, sei normal: «Ich muss nicht alles lesen und schon gar nicht alles kommentieren.» Die neuste Attacke aus dem Verlag von SVP-Nationalrat Roger Köppel tat der Laune von Rösti keinen Abbruch.

Konkurrenten im Gespräch: Albert Rösti (l.) und Werner Salzmann an der SVP-Delegiertenversammlung. Urs Flüeler / Keystone

Sein Sitznachbar am Tisch der Berner Delegierten verbrachte einen ruhigeren Samstag: Ständerat und Bundesratskonkurrent Werner Salzmann war deutlich weniger gefragt. «Wie ihm Sport gibt es vor Spielbeginn Aussenseiter und Favoriten», erklärte Salzmann am Rande der Delegiertenversammlung gegenüber CH Media, doch das nehme das Schlussergebnis nicht voraus. Er gehöre eher nicht zur Gruppe der Favoriten, sagte der 59-jährige Berner nüchtern.

Hans-Ueli Vogt, der Mann ohne Bargeld

Mit der Nomination von Ex-Nationalrat und Rechtsprofessor Hans-Ueli Vogt (52), ist der Zürcher Kantonalsektion diese Woche eine Überraschung gelungen. Doch wie gut stehen seine Chancen, von der Fraktion aufs offizielle Ticket gehoben zu werden? Vogt war erst per Ende 2021 aus dem Nationalrat zurückgetreten. In einem Interview erklärte er, die Parlamentsarbeit für eine Polpartei wie die SVP liege ihm nicht, sei ihm zu wenig konstruktiv. Vogt, der intellektuelle, homosexuelle Städter, war schon immer ein untypischer SVP-Vertreter. Das zeigte sich auch an der Delegiertenversammlung in Luzern. Nur mit Müh und Not konnte er am Eingang genügend Kleingeld für einen Kaffee zusammenkratzen: «Ich zahle sonst nie mit Bargeld,» sagte Vogt fast entschuldigend. Am SVP-Anlass hingegen galt «cash only».

Ex-Nationalrat Hans-Ueli Vogt (ZH) gibt ein Interview (Luzern, 22.Oktober). Urs Flüeler / Keystone

Gegenüber CH Media wollte Vogt keine Prognose über seine Wahlchancen machen. «Doch ich bin überzeugt, dass ich die richtigen Fähigkeiten mitbringe, die es für das Bundesratsamt braucht». Im Lauf des Nachmittags kündigte die Junge SVP Schweiz an, sie unterstütze Vogts Kandidatur, weil er als einziger Kandidat die Absichtserklärung der Jungpartei unterschrieben habe und laut der JSVP beabsichtigt, sich für ihre Kernthemen einzusetzen - den Kampf gegen neue Covid-Massnahmen, für den Bürokratieabbau und die «Beendigung des Woke-Wahns». Wie viel die Unterstützung der Jungpartei im Nominationsprozess wert ist, muss sich zeigen.

«Gender-Terror» und «Toiletten-Wahnsinn»

An der Parteibasis hat Vogt jedenfalls nicht nur Fans. Ein Unterwalliser Delegierter meinte, lieber als einen urbanen Zürcher sähe man jemanden mit bäuerlichen Wurzeln. Sein Favorit sei Albert Rösti. Ihm pflichtete ein SVP-Mann aus dem Baselbiet bei: «Rösti spricht die Sprache der Leute. Wie es Ueli Maurer auch kann.» Eine Delegierte aus der Ostschweiz hingegen äusserte ihre Zweifel am Berner Favoriten. Dieser verfolge schon zu lange das Ziel, in den Bundesrat einzuziehen, lobbyiere zu stark, habe zu viele Mandate. Ihr Wunschbundesrat wäre Marco Chiesa gewesen.

Dieser beschwor in seinem Eröffnungsvotum den Kampf gegen eine angeblich Überhand nehmende linke Woke-Kultur. Chiesa sprach von «links-grünen Fanatikern», die den «edlen Winnetou» auf die Verbotsliste setzen wollten, witterte «Gender-Terror, Sprachpolizei und Toiletten-Wahnsinn».

SVP-Parteipräsident Marco Chiesa spricht zu den Delegierten. Urs Flüeler /Keystone

Wahlkampfleiter und Nationalrat Marcel Dettling (SZ) gab das Ziel bekannt für die eidgenössischen Wahlen in einem Jahr: 100’000 zusätzliche Wählerstimmen will die SVP holen. Und es zeichnet sich jetzt schon ab, dass die SVP ihre bei den Wahlen 2019 schwache Mobilisierungskraft mit einem lauten, rhetorisch und inhaltlich hart rechten Oppositionskurs stärken will. Die Botschaft an die Anhängerschaft: Das Land, wie sie es kennen, sei in Gefahr. «Holen wir uns unsere Schweiz zurück», rief Wahlkampfleiter Dettling in den Saal.

Feindbild Linksgrün, Burgfrieden mit der FDP

Zwei junge Mitarbeitende des Generalsekretariats traten als Comedy-Duo auf. Unter dem Applaus der Delegierten machten sie sich über «Gender-Studies»-Absolventinnen, Klima-Aktivisten und Musliminnen lustig: «Fatima und Aisha kommen dieses Jahr nicht mehr, sie wurden nach Pristina verheiratet», hiess es in einem Sketch über ein «Multi-Kulti-Fest». Der Zürcher Nationalrat Alfred Heer beklagte sich über ukrainische Flüchtlinge, die in teuren SUVs die knappen Parkplätze in der Stadt Zürich belegten.

Mehrere Rednerinnen und Redner bezeichneten die Zuwanderung («Bevölkerungsexplosion») als Hauptursache für vielerlei Probleme vom Verkehr über die Energiekrise bis zum Wohlstandsverlust. Nationalrat Mike Egger forderte ein Moratorium des Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU.

Bemerkenswert war, wie stark sich die Angriffe auf Grüne und SP und Klima-Aktivisten («Öko-Terroristen») konzentrierten, besonders in der Energiepolitik. Diese basiert laut Nationalrat Mike Egger auf einer «linken Märchenstunde». Die Mitte-Partei musste sich für ihre Rolle beim neuen Klimaschutzgesetz Kritik anhören, gegen das die SVP unter dem Titel «Stromfresser-Gesetz» ein Referendum beschlossen hat. Die FDP hingegen wurde kaum attackiert. Mit ganz allen Kräften will es sich die grösste Partei des Landes nicht verscherzen, auch wenn sie voll in den Wahlkampfmodus geschaltet hat.

2 Kommentare Thomas Bodmer vor 37 Minuten In den naechsten Jahren werden die Finanzen Hauptthema sein. Es ist zuviel ausgegeben worden. Deshalb braucht es jemanden aus den Finanzen für das Amt. Sonst wird es zu gewaltigen Steuererhöhungen kommen. Vogt eignet sich nicht und Roesti waere verheerend. Robert Müller vor 14 Minuten Da hat es genügend Beamte im Departement, welche geschult sind. Der Bundesrat ist lediglich das Vorzeigemodel. Ist übrigens auch in den Betrieben genau so. Motto : schare die richtigen Leute um dich, führe gut und du wirst Erfolgreich sein. Alle Kommentare anzeigen