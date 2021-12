Suizidhilfe: Bundesgericht hebt Schuldspruch gegen Arzt auf

Suizidhilfe Gesunde Seniorin stirbt mit Exit: Bundesgericht hebt Schuldspruch gegen Arzt auf – mit überraschender Begründung Das höchste Schweizer Gericht nimmt mit drei zu zwei Stimmen Stellung zu einer umstrittenen Frage. Andreas Maurer, Lausanne 3 Kommentare Aktualisiert 09.12.2021, 14.09 Uhr

Das Genfer Obergericht verurteilte Pierre Beck. Keystone (Genf, 12. März 2020)

Das Genfer Ehepaar Carmen (86) und Francis (84) Thévenon hat 65 Jahre lang alles zusammen gemacht und sich versprochen, dereinst auch zusammen zu sterben. 2017 war es so weit. Francis war todkrank. Carmen aber war gesund. Trotzdem konnte sie sich ein Leben ohne ihn nicht vorstellen und wollte deshalb gemeinsam mit ihm sterben.

Der Arzt Pierre Beck, damals Vizepräsident von Exit Romandie, stellte Carmen und Francis ein Rezept für das Sterbemittel Natrium-Pentobarbital aus. Sie tranken es gleichzeitig und schliefen danach Hand in Hand ein.

Die Genfer Staatsanwaltschaft untersuchte den aussergewöhnlichen Todesfall standardmässig und war irritiert, dass bei Carmen in den Papieren stand: «Keine Diagnose». Sie klagte den Arzt wegen Verstoss gegen das Heilmittelgesetz an und warf ihm vor, er habe die ethischen Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften nicht eingehalten. Gemäss diesen ist Suizidhilfe für Patienten am Lebensende nur vertretbar, wenn sie todkrank sind oder (seit 2018) unerträglich leiden. Die Genfer Gerichte verurteilten den Arzt zu einer bedingten Geldstrafe.

Das Bundesgericht muss den Stellenwert der ethischen Richtlinien klären. Die Genfer Justiz erklärt diese mit ihren Urteilen quasi zum Gesetz. Es gehöre zu den ärztlichen Pflichten, diese zu respektieren.

Das Problem dabei ist, dass ethische Richtlinien demokratisch nicht legitimiert sind. Sie werden nicht von gewählten Politikerinnen und Politikern bestimmt, sondern von einem Verein von Ärzten und anderen Expertinnen.

Bei einem Schuldspruch werden alle Suizidhilfe-Organisationen der Schweiz ein Problem haben. Bisher gingen sie davon aus, dass grundsätzlich auch gesunde Menschen Suizidhilfe in Anspruch nehmen dürfen, wenn sie urteilsfähig sind. Die ethischen Richtlinien wurden als Orientierungshilfen angesehen – mehr nicht.

99,8 Prozent aller Entscheide fällt das Bundesgericht auf schriftlichem Weg. Nur wenn die Richterinnen und Richter keinen Konsens finden, berufen sie eine öffentliche Beratung ein.

Die fünf Richterinnen und Richter der strafrechtlichen Abteilung werden in zwei Runden einzeln ihre Meinungen äussern und dann abstimmen. Auftreten werden: Laura Jacquemoud-Rossari (CVP), Christian Denys (Grüne), Giuseppe Muschietti (FDP), Beatrice van de Graaf (CVP) und Sonja Koch (SVP).

Die Parteien sind nur Zuhörerinnen. Heute gilt am Bundesgericht zum ersten Mal zusätzlich zur Maskenpflicht eine Zertifikationspflicht. Nur Getestete, Geimpfte und Genesene haben Zutritt zum prunkvollen Gebäude des Bundesgerichts in Lausanne. Das Interesse ist gross. Die Tribüne und der Grosse Saal sind fast voll.

Bundesrichter Christian Denys (Grüne). Keystone

Christian Denys (Grüne) ist der referierende Bundesrichter. Er verweist in einem einstündigen Vortrag auf den Grundsatz «Keine Strafe ohne Gesetz». Das Strafrecht müsse so formuliert sein, dass alle verstehen könnten, was verboten sei und was nicht.

Der Bundesrichter betont, dass die Schweizer Akademie der Medizinischen Wissenschaften eine private Organisation sei. Der Arzt Pierre Beck könne nicht aufgrund von privaten Richtlinien strafrechtlich verurteilt werden. Er plädiert für einen Freispruch.

Bundesrichterin Sonja Koch (SVP). zvg

Sonja Koch (SVP) hält die Gegenrede. Sie verweist darauf, dass der Arzt die internen Regeln von Exit Suisse romande verletzt habe. So habe er vor Gericht selber zugegeben, er habe eine Grenze überschritten.

Bei den ethischen Richtlinien und Regeln handle es sich zwar nicht um ein formelles Gesetz. Dennoch seien diese in diesem Fall rechtlich verbindlich. Die Bundesrichterin vergleicht die Regeln der Schweizer Akademie der Medizinischen Wissenschaften mit den Normen des Schweizer Ingenieur- und Architektenvereins. Auch diese seien für den Bau von Gebäuden rechtlich verbindlich. Sie plädiert für eine Bestätigung des Schuldspruchs.

Bundesrichterin Beatrice van de Graaf (CVP). Archiv

Beatrice van de Graaf (CVP) spricht sich für eine Aufhebung des Schuldspruchs aus, aber mit einer anderen Begründung als Denys. Sie hält das Heilmittelrecht in diesem Fall gar nicht für anwendbar. Denn darin gehe es um die Verschreibung von Medikamenten, die als Heilmittel angewendet werden.

Will eine Patientin sterben, weil sie todkrank ist, könne das Sterbemittel im weitesten Sinn als Therapie angesehen werden, weil es die krankheitsbedingten Leiden verkürze.

Im aktuellen Fall gehe es aber um eine gesunde Person, die sich für einen Bilanzsuizid entschieden habe. Da Krankheiten dabei keine Rolle spielen, sei der Fall durch das Heilmittelgesetz gar nicht geregelt. Allenfalls aber durch das Betäubungsmittelgesetz. Dies lässt van de Graaf allerdings offen. Sie will das Urteil aufheben und zu einem neuen Entscheid nach Genf zurückweisen.

Giuseppe Muschietti (FDP) hält das Urteil der Genfer Justiz hingegen für korrekt.

Bundesrichterin Laura Jacquemoud-Rossari (CVP). Keystone

Laura Jacquemoud-Rossari (CVP), Präsidentin der strafrechtlichen Abteilung, schliesst sich der Argumentation von Denys an. Sie betont, dass das Schweizer Recht liberal sei und ethische Richtlinien nicht rechtlich verbindlich seien.

Mit drei zu zwei Stimmen beschliesst das Bundesgericht, das Urteil der Genfer Justiz aufzuheben. Diese Mehrheit besteht aus Denys, van de Graaf und Jacquemoud-Rossari.

Danach entscheidet das Bundesgericht, mit welcher Begründung der Entscheid aufgehoben werden soll. Jetzt ändern sich die Mehrheitsverhältnisse. Nur Denys und Jacquemoud wollen Beck freisprechen. Die anderen entscheiden, das Urteil aufzuheben und zu einem neuen Entscheid nach Genf zurückzuweisen.

Pierre Beck und seine Unterstützerinnen und Unterstützer fallen sich nach der Urteilsverkündigung in die Arme. Sie sehen den Entscheid als Bestätigung des liberalen Schweizer Wegs.

Doch was das Urteil am Schluss bedeuten wird, ist ungewiss. Es könnte sein, dass das Genfer Kantonsgericht mit einer neuen Begründung wieder zu einem Schuldspruch kommen wird. Unklar ist, ob das rechtlich überhaupt möglich wäre. Denn Beck war nicht angeklagt aufgrund von Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Diese Fragen lässt das Bundesgericht offen.

Die erhoffte Klärung wurde also vertagt. Der Fall ist komplizierter als gedacht – auch für das Bundesgericht selber. Normalerweise verschickt es wenige Minuten nach der Urteilsverkündigung eine Medienmitteilung. Doch diesmal dauert es länger.

