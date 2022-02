Sturmtief «Roxana» Spektakuläre Bilder: Diese UFO-Wolke kündigte den Sturm an Noch am Sonntagmorgen herrschte in den Schweizer Alpen vielerorts schönstes Winterwetter. Doch im Verlauf des Tages zog das Sturmtief «Roxana» auf. Angekündigt wurde der Wetterumschwung durch eine Lenticularis-Wolke, die man durchaus auch als «UFO» missinterpretieren könnte. 07.02.2022, 12.28 Uhr

Am Sonntag war in Teilen der Schweiz eine eindrückliche «UFO-Wolke» am Himmel zu beobachten. Dabei handelt es sich um eine Lenticularis – eine linsenförmige Wolke, die häufig bei Föhn entsteht. Die spektakulären Bilder wurden am Sonntag zahlreich auf Social Media geteilt: