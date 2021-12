Geschlecht: Ein Drittel der Frauen sieht sich benachteiligt

Studie Ein Viertel der Schweizer Bevölkerung sieht sich aufgrund des eigenen Geschlechts benachteiligt Eine am Dienstag veröffentlichte Studie zum Spannungsfeld von Geschlecht und Identität zeigt, wie verbreitet nicht-binäre Vorstellungen in der Schweiz sind und welchen Einfluss das Arbeitspensum darauf hat, wie männlich sich Männer tatsächlich fühlen. Chiara Stäheli 28.12.2021, 17.00 Uhr

Am 14. Juni demonstrierten Frauen und Männer in Luzern für Gleichstellung in allen Lebensbereichen. Bild: Urs Flüeler / Keystone

17 Prozent der Schweizer Männer fühlen sich aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt. Fast jeder fünfte Mann ist der Ansicht, dass sein Geschlecht Nachteile im Alltag mit sich bringt. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Forschungsstelle Sotomo hervor. Im Auftrag des Vereins Geschlechtergerechter haben die Studienautoren untersucht, wie die Schweizer Bevölkerung das Spannungsfeld zwischen Geschlecht und Identität erlebt und wahrnimmt. Die repräsentative Auswertung der Befragung von knapp 2700 Personen bestätigt Thesen, fördert zugleich aber auch Unerwartetes zu Tage. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie:

99,6 Prozent aller Befragten ordnen sich in das herkömmliche Frau-Mann-Schema ein, bezeichnen sich also entweder als Mann oder Frau. Lediglich 0,4 Prozent fühlen sich weder nur als Mann, noch nur als Frau und bezeichnen sich explizit als nicht-binär. Ein etwas anderes Bild zeigt sich, wenn nach dem Grad der Männlichkeit und der Weiblichkeit gefragt wird. Mehr als jede zweite Person in der Schweiz nimmt sich selbst als ebenso weiblich wie männlich wahr. Und 5 Prozent der Befragten sehen sich der anderen Geschlechtsidentität näher als dem eigenen Geschlecht.

Nicht-binäre Vorstellungen von Geschlechtsidentitäten sind insbesondere bei jungen Frauen stark verbreitet. Junge Erwachsene stehen zudem öfter in Kontakt mit nicht-binären Personen: So kennt bei den 18- bis 25-Jährigen mehr als die Hälfte mindestens eine Person, die sich nicht ausschliesslich als männlich oder weiblich bezeichnet. Bei den über 35-Jährigen ist es hingegen nur ein Viertel.

Etwas mehr als die Hälfte spricht sich dafür aus, den Geschlechtereintrag in amtlichen Dokumenten um ein drittes Geschlecht zu erweitern, knapp die Hälfte ist dagegen.

Quelle: Sotomo-Studie

Männer, die in einem Teilzeit-Pensum arbeiten, nehmen sich laut Umfrageresultaten deutlich weiblicher wahr als Männer, die Vollzeit arbeiten. Diese Befindlichkeit zeigt sich vor allem dann, wenn die Befragten weniger als 50 Prozent arbeiten. Bei den Frauen konnten die Studienautoren dagegen keinen Zusammenhang zwischen Erwerbsbeteiligung und Grad der Weiblichkeit feststellen.

In der Nutzung von unterschiedlichen Schreibweisen wird der Streit über den Umgang mit den verschiedenen Geschlechtern offensichtlich. Am häufigsten verbreitet ist die Doppelnennung. 35 Prozent der Befragten schreiben also beispielsweise von Studentinnen und Studenten. 27 Prozent verwenden im Schriftverkehr noch immer nur die männliche Form, deutlich mehr Männer als Frauen nutzen diese Schreibweise. Gendersterne (Student*innen), Doppelpunkte (Student:innen) oder der sogenannte Gendergap (Student_innen) werden nur von rund 7 Prozent der Studienteilnehmer eingesetzt. Auch hier zeigt sich: Nicht-binäre Schreibweisen sind vor allem bei jungen Erwachsenen verbreitet.

Quelle: Sotomo-Studie

17 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass die Unterschiede in den Verhaltensweisen von Frau und Mann rein der biologischen Ursachen geschuldet und damit angeboren sind. Ebenso viele sind genau gegenteiliger Meinung: Sie vertreten die Haltung, dass diese Unterschiede einzig gesellschaftlich bestimmt sind. Das Gros der Befragten erachtet biologische und gesellschaftliche Faktoren als gleichermassen bestimmend für die ungleichen Verhaltensweisen.

Hier zeigt sich - wie auch bei einigen anderen Resultaten - ein klarer Zusammenhang zwischen der politischen Gesinnung und den Antworten der Befragten: Während politisch eher links orientierte Personen die Bedeutung der Gesellschaft stärker betonen, sind die eher rechts orientierten Personen grundsätzlich der Meinung, dass die Biologie Ursache für die Unterschiede in den Verhaltensweisen von Frau und Mann sind.

Insgesamt ein Viertel der Schweizer Bevölkerung sieht sich aufgrund des eigenen Geschlechts benachteiligt. Der Anteil an Frauen, die diese Ansicht teilen, ist doppelt so hoch wie jener der Männer: Rund ein Drittel der Frauen fühlt sich benachteiligt, bei den Männern sind es 17 Prozent. Die Studienresultate zeigen, dass das Gefühl der Benachteiligung insbesondere bei jungen Erwachsenen verbreitet ist. Am stärksten benachteiligt fühlen sich die 26- bis 35-jährigen Frauen. Die Studienautoren sehen einen möglichen Grund dafür in der Herausforderung, Familie und Beruf zu vereinbaren.