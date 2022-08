Energiekrise? Sommaruga hat's im Griff – ein Kommentar

Stromversorgung Energiekrise? Umweltministerin Sommaruga macht den Habeck Landauf, landab unken Schwarzseher, die Schweiz verpenne rechtzeitiges Handeln in der Energiekrise. Wirklich? Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Glänzt in der Krise: Umweltministerin Simonetta Sommaruga. Peter Schneider / Keystone

Habeck hier, Habeck da. Nicht wenige in diesem Land wünschen sich in Zeiten der Energiekrise den deutschen Vizekanzler auf der Schweizer Kommandobrücke, einen Kapitän mit markigen Worten, der Grüne, der Braunkohle zurückbringt. Diese Sehnsucht nach einem starken Mann anstelle von «maternalistischen Ratschlägen» (NZZ) entbehrt einer realistischen Grundlage: Simonetta Sommaruga hat die Lage als Energieministerin im Griff.

Bereits im Dezember rief sie eine Taskforce ins Leben, als der Energiekonzern Alpiq aufgrund volatiler Energiepreise arg ins Schlingern geriet. Im Lichte des Ukraine-Kriegs wandelte sich diese später. Sommaruga reiste nach Holland, um Zugänge zu Flüssiggas zu legen, sie hob das Kartellrecht für Schweizer Gasbeschaffer auf und zimmerte eine Wasserkraftreserve für den Winter. Selbst bürgerliche Insider verraten es: Die SP-Magistratin hat den Ernst der Lage früher erkannt als SVP-Mann Guy Parmelin und sein unzureichend aufgestelltes Amt für wirtschaftliche Landesversorgung, das bis heute nicht erklären kann, wie im Ernstfall Strom kontingentiert würde.

Jetzt forciert der Bundesrat ein Gas- und Öl-Kraftwerk ab 2023 als Schweizer Lebensversicherung – und auch da hat Sommaruga die Zügel in der Hand. Es ist eine Rückbesinnung auf fossile Brennträger im äussersten Notfall, klar. Nichts anders also, was Habeck tut.

