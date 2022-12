Ende der Metallindustrie: Einmalige Rettungsaktion aller Parteien

Stromkrise Metallindustrie droht das Aus: Im Parlament formiert sich eine Rettungs-Allianz aus allen Parteien Weil in der EU Stahlwerke von gedeckelten Strompreisen profitieren und Subventionen für die Klimawende erhalten, ist Stahl aus der Schweiz nicht mehr konkurrenzfähig. Nun fordert eine breite Allianz im Parlament rasche Massnahmen. Mit dabei: Vier Parteichefs. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Zukunft ungewiss: Weil die europäische Konkurrenz staatlich unterstützt wird, ist das Stahlwerk Gerlafingen «akut gefährdet». Michel Lüthi/Bilderwerft.ch / Solothurner Zeitung

Roberto Zanetti hat schon als Gemeindepräsident für das Überleben des Stahlwerks Gerlafingen gekämpft. Jetzt, als Solothurner Ständerat, tut es der Sozialdemokrat wieder. Diesmal mit einer Verbündeten vom andern Ende des politischen Spektrums, mit SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr (TG).

Die beiden haben in der soeben zu Ende gegangenen Session im National- und im Ständerat zwei exakt gleichlautende Vorstösse eingereicht. Zentrale Forderung: Der Bundesrat soll sicherstellen, dass die Schweizer Metallindustrie gegenüber ihrer Konkurrenz aus der EU nicht benachteiligt wird. Es gehe um die Sicherung des Produktions- und Recyclingstandorts, heisst es in der Motion: «Gleichlange Spiesse müssen herrschen, und die Wertschöpfungskreisläufe in der Schweiz gesichert werden.»

Das Anliegen stösst auf ungewöhnlich breite Zustimmung: Im Ständerat haben 29 Mitglieder aus allen Parteien die Motion unterzeichnet – die Mehrheit des Rats also. Im Nationalrat sammelte Gutjahr 17 Unterschriften. Mit dabei sind vier Parteichefs: Gerhard Pfister (Mitte), Cédric Wermuth (SP) und Jürg Grossen (GLP) – und Marco Chiesa (SVP) aus dem Ständerat.

EU greift in den Markt ein – Bundesrat zögert mit Interventionen

Für Ständerat Zanetti geht es um eine «Überlebensfrage der stromintensiven Industrie». Konkret um Stahl- und Aluwerke sowie Giessereien. Diese sind wegen steigender Strompreise sowie der politischen Reaktionen der EU-Staaten in Bedrängnis geraten.

Warnt vor Folgeschäden für die Maschinenindustrie und den Bau: SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr. KEYSTONE

«Alle wichtigen Vergleichsmärkte haben die Energie- und Gaspreise gedeckelt oder subventioniert», sagt Andreas Steffes vom Verband «metal.suisse». Die Schweiz tat das nicht. Die Konkurrenz im EU-Raum profitiert somit von tieferen Energiekosten. Zusätzlich erhält sie grosszügige Subventionen für den Umbau hin zur Klimaneutralität im Rahmen des europäischen «Green-Deal». Laut Steffes bezahlt Frankreich bis 50 Prozent an die für die Dekarbonisierung der Stahlwerke nötigen Investitionen.

«Obwohl unsere Stahl- und Aluwerke profitabel arbeiten, sind sie damit nicht mehr konkurrenzfähig», erklärt der Verbandsfunktionär. Während lange die Faustregel galt, dass in der Schweiz Personal, Material und Energieverbrauch je einen Drittel der Betriebskosten ausmachen, beläuft sich der Energiekostenanteil hierzulande in den letzten Monaten auf 60 Prozent und mehr.

Das führe zu «dramatisch gesunkenen Margen, welche nun ein Niveau erreicht haben, dass die Schweizer Hersteller ihre Produktions- und Lohnkosten nicht mehr decken können», sagt Steffes. Damit sei das Metallrecycling in der Schweiz, vor allem die Stahlproduktion, «akut gefährdet».

Befürchtet Schrott-Tourismus: Ständerat Roberto Zanetti.

(Bern, 13. Dezember 2022) Anthony Anex / KEYSTONE

Das stelle versorgungs- und verkehrstechnisch wie auch umweltpolitisch ein grosses Risiko dar: «In Gerlafingen werden pro Jahr gegen eine Million Tonnen Schrott wiederverwertet», sagt Zanetti. «Schliesst das Werk, müsste dieser ganze Schrott ins Ausland transportiert und sämtlicher in der Schweiz benötigte Stahl importiert werden.» Komme hinzu, dass die Schweizer Werke dank viel Strom aus Wasserkraft und der Konzentration auf die Aufbereitung von Altmetall schon heute zu den saubersten in Europa zählen: «Die Verlagerung des Recyclings ins Ausland wäre eine Dummheit sondergleichen.»

Klumpenrisiko für Bau und Industrie: Stahlwerke «too big to fail»

Und vermutlich in kurzer Frist gar nicht möglich, wie Gutjahr erklärt: «Weder bei der Bahn noch auf der Strasse besteht die nötige Transportkapazität.» Sie verweist auf einen Engpass im letzten Februar: Da habe sich gezeigt, dass die EU-Partner der SBB «die notwendige Logistikleistung auf der Schiene derzeit gar nicht erbringen können».

Es drohen also Lieferengpässe, «die auch die Baubranche, die sehr viel Stahl verbaut, betreffen und lahmlegen könnten», sagt Steffes: «Die grossen Stahlwerke, so auch jenes in Gerlafingen, sind als Basisindustrie, von der andere Branchen abhängen, klar too big to fail.» Sie seien aus volkswirtschaftlicher Sicht zu bedeutend und dürften nicht untergehen.

Doch was soll denn der Bund, namentlich Wirtschaftsminister Guy Parmelin, konkret unternehmen? «Wir brauchen einen Green-Deal», sagt dazu Steffes vom Verband der Metall-Branche.

Das seien nicht einfach Subventionen an den Betrieb der Unternehmen: Derzeit würden stromintensive Unternehmen statt entlastet zum Beispiel mit der Erhöhung der Netzabgabe, aus der die Energiewende finanziert wird, zusätzlich belastet. «Der Bund muss jetzt kurzfristig das Überleben der Unternehmen sichern und mittelfristig die Rahmenbedingungen schaffen, damit Investitionen in die Dekarbonisierung der Branche auch in der Schweiz attraktiv sind und sich langfristig auszahlen», fordert Gutjahr.

