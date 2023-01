Stromkrise Der Notstrom-Plan von Blochers Sohn: Sommaruga wollte nichts davon wissen, Rösti lässt ihn nun prüfen Kann man verhindern, dass die Schweiz in der Krise den Strom für Unternehmen kontingentieren muss? Markus Blocher, CEO der Dottikon ES, hat eine Idee entwickelt. Nach anfänglicher Skepsis stösst er nun auf Interesse. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 13.01.2023, 16.45 Uhr

Markus Blocher, CEO der Dottikon ES, steht bei einem der sechs dieselgetriebenen Notstromgeneratoren des Chemiewerkes. Alex Spichale

Sein Name hat einen politischen Klang, obwohl er bisher kaum politisch aktiv war. Das ändert sich nun aber. Markus Blocher (51), CEO und Verwaltungsratspräsident der Dottikon ES und Sohn von Christoph Blocher, hat ein politisches Projekt ausgearbeitet für den Fall einer gravierenden Stromkrise.

Es träte dann in Kraft, wenn der Bundesrat in einer akuten Mangellage die dritte und vorletzte Stufe möglicher Massnahmen aktivieren müsste: die Kontingentierung des Stroms für Grossunternehmen. «Schon jetzt bahnt sich eine Rezession an», warnt Blocher. «Sollte der Bundesrat den Unternehmen auch noch den Strom kontingentieren müssen, käme es zu einer Wirtschaftskrise. Längere Stromunterbrüche haben ein massives Schadenspotenzial. Das müssen wir unbedingt verhindern.»

Was schlägt Blocher vor? Er will das Problem mit den Notstromgeneratoren entschärfen von Industrieunternehmen, Rechenzentren, Pharmaindustrie und Banken. Gespräche mit Schweizer Vertreibern von Notstromgeneratoren wie Avesco haben ihm gezeigt, dass hier ein Potenzial von 4000 Megawatt vorhanden ist. 25 Prozent, also 1000 Megawatt, können mit Sicherheit genutzt werden. Das entspricht der Leistung des AKW Gösgen (1040 Megawatt).

Dieser Strom soll aber nicht ins allgemeine Netz gespiesen werden. Blochers Idee: Die Notstromgeneratoren produzieren Strom für den Eigengebrauch. Das hat zur Folge, «dass wir 25 Prozent weniger Strom aus dem Netz beziehen müssen», sagt er. «Damit gibt es in einer solche Krisensituation mehr Strom im Netz.»

Der Brief an alle Bundesräte

Seit Monaten lobbyiert Blocher für seine Idee. Am 28. Oktober schrieb er einen Brief an alle Parteipräsidenten und alle Bundesräte. Doch die damalige Energieministerin Simonetta Sommaruga meldete sich nie. Die Sozialdemokratin räumte dem Projekt von Blochers Sohn keinen Vorrang ein.

Doch nun kommt Bewegung in die Geschichte. Hotelier Peter Bodenmann, ehemaliger SP-Präsident, sagte in der NZZ: «Der kurzfristig beste Vorschlag für das Energieproblem kommt von Markus Blocher, dem Sohn von Christoph.» Auch SVP und FDP haben sich gemeldet.

FDP-Präsident Thierry Burkart liess sich Markus Blochers Plan genau erklären. «Ich finde seinen Ansatz gut, wenn er technisch funktioniert, und unterstütze diese Idee», sagt er. «Wir müssen jeden verfügbaren Strom nutzen, da die Situation im nächsten und übernächsten Winter schwieriger sein wird als diesen Winter. Die Gasspeicher in Europa dürften dann möglicherweise leer sein.»

Albert Rösti liess sich den Plan als gewählter Bundesrat erklären

Nach seiner Wahl in den Bundesrat hat sich auch Albert Rösti bei Blocher gemeldet, der neue Energieminister. Auch er liess sich die Idee erklären. «Jede Massnahme muss geprüft werden», sagt er gegenüber CH Media. «Und das ist im Bundesamt für Energie bereits der Fall.»

Um den Plan zu realisieren, sind allerdings gemäss Blocher drei Beschlüsse nötig für die verschärfte Mangellage. Die Kosten sollten gedeckt sein für die Unternehmen. «Ist das der Fall, wird jeder Unternehmer den Plan für sich selbst anwenden», sagt Blocher.

Erstens müsste die Betriebslimitierung der Luftreinhalteverordnung von 50 Stunden pro Jahr ausgesetzt werden. Zweitens müsste die Eigenproduktion eines Unternehmens mit Notstromgeneratoren angerechnet werden an seine Stromkontingentierung. Drittens dürften zudem die CO 2 -Emissionen für den Betrieb der Notstromgeneratoren nicht belastet werden.

An der SVP-Kadertagung in Bad Horn soll zu hören gewesen sein, dass das Uvek dem Vorhaben neu positiv gegenübersteht und die ersten zwei Punkte ernsthaft in Erwägung zieht.

Blocher bezeichnet seine Idee als «einfache Lösung» in einer schwierigen Situation. «Die variablen Kosten für den mit den Notstromgeneratoren erzeugten Strom belaufen sich auf 35 bis 45 Rappen pro Kilowattstunde», schrieb er in einem Brief an das Bundesamt für Energie (BFE). «So, dass sich ein Betrieb bei einer verschärften Strommangellage, in welcher der Strompreis rasch über 60 Rappen pro Kilowattstunde ansteigen dürfte, schnell zumindest aus einer Cash-out-Betrachtung wirtschaftlich rechnet und selbst finanziert.»

Der Dialog mit dem BFE selbst war für Blocher nicht sehr fruchtbar, wie er sagt. Zunächst erhielt er über Wochen keine Reaktion auf seinen Brief. Und als er nachfasste, meldete das BFE Vorbehalte an. Es brauche eine zentrale Fernsteuerbarkeit des Prozesses und eine Überwachung im Parallelbetrieb, hielt es fest. Zudem befürchtet es Unstabilitäten im Netz.

Blocher wiederum sagt, sein Unternehmen habe Anfang Dezember mit Stromnetzbetreiber AEW einen 24-Stunden-Realitätstest durchgeführt. Dieser sei in jeder Beziehung erfolgreich verlaufen. Blocher: «Wir erfüllen alle Normen. Und unsere Generatoren können mit dem Netz synchronisieren.»

Am Dienstag dann die Überraschung: Blocher erhält ein E-Mail vom BFE. Er könne sich mit seiner Dottikon ES an den Pools von Notstromaggregaten beteiligen, die Axpo, CKW und BKW anführten, schreibt das Bundesamt. Dieses Pooling ist Teil der Winterreserveverordnung des Bundesrats und soll einer Strommangellage vorbeugen. Sie umfasst auch eine Wasserkraftreserve und Reservekraftwerke wie Birr.

Auf diesen Vorschlag will Blocher aber nicht eintreten. Er würde die Kontrolle über den Strom, den er mit seinen Notstromgeneratoren generiert, und damit die Sicherheit im Betrieb verlieren. Der Netzwerkbetreiber Swissgrid hätte erste Priorität für den Strom.

«Ich brauche 100 Prozent Produktionssicherheit für mein Unternehmen, sonst wird es gefährlich», sagt er. «Ich muss den Strom im Unternehmen selber haben, den ich mit den Notstromgeneratoren produziere – wenn er nicht mehr aus dem Netz kommt.» Deshalb mache es für ihn keinen Sinn und wäre aufgrund der Störfallverordnung auch nicht zulässig, wenn er sich Swissgrid anhänge.

Dass das BFE sich mit einem Vorschlag gemeldet hat, nimmt Blocher mit leichtem Schmunzeln zur Kenntnis. Das habe wohl damit zu tun, sagt er, dass das Amt mit SVP-Bundesrat Albert Rösti inzwischen einen neuen Chef bekommen habe.

