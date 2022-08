In ihrem Brief an alle 246 Parlamentarierinnen und Parlamentarier spricht sich die Allianz «Kompass Europa» für einen «ideologiefreien und technologieneutralen» Ansatz aus beim Ausbau und der Förderung der Stromerzeugung. Sie will die Stromkapazitäten kurzfristig über weitgehend CO 2 -neutrale Gaskraftwerke sicherstellen. Auch mittelfristig benötige die Schweiz Reservekraftwerke, die realistischerweise mit Gas befeuert werden müssten, heisst es im Brief. Und auch langfristig könnten nur Gaskraftwerke, die sich bereits im Markt befänden, den Selbstversorgungsgrad der Schweiz erheblich erhöhen - falls der Ausbau der erneuerbaren Energien ungenügend ausfalle. (att)