Stromexporte: Verwaltung tappt im Dunkeln

Stromgrosshandel Aufsicht tappt im Dunkeln: Das Volk soll kürzer duschen, während Energiekonzerne in unbekannter Menge Strom exportieren Der Bundesrat ruft die Leute zum Energiesparen auf. Doch selbst die oberste Aufsichtsbehörde weiss nur äusserst kurzfristig, wie viel Megawatt die Schweizer Stromkonzerne im Ausland versprochen haben. Jetzt regt sich die Politik. Benjamin Rosch, Stefan Bühler Jetzt kommentieren 30.08.2022, 17.02 Uhr

Strom ist ein Handelsgut – wie viel Strom die Schweiz im Winter exportiert, wissen aber nicht einmal die Oberaufseher. Urs Jaudas

«Es gibt nur noch einen Weg, glimpflich durch den Winter zu kommen: Sparen – und zwar nicht erst ab heute, sondern ab gestern.» Das sagte Michael Frank, Direktor des Stromdachverbands, der «NZZ am Sonntag». Der Aufruf hallt in Varianten seit Wochen durchs Land. Bald wird auch der Bundesrat einstimmen und das Volk zum Strom- und Gassparen ermuntern. Die Furcht vor einer Energiekrise ist gross und der Appell zum Stromsparen vernünftig: Je mehr Wasser die Schweiz jetzt in den Stauseen zurückhalten kann, umso grösser ist an den kältesten Wintertagen die Versorgungssicherheit.

Doch in scheinbarem Widerspruch zur ungemütlichen Lage steht, was am Strommarkt passiert: Die Schweizer Energiekonzerne exportieren Strom, und das nicht zu knapp. 583 Gigawattstunden Strom betrug der exportierte Überschuss im Mai gemäss Elektrizitätsstatistik des Bundes. Das entspricht etwa dem Jahresverbrauch aller Einwohner der Stadt Bern. Im dritten Quartal erreicht die Exportmenge erfahrungsgemäss ihren Höhepunkt.

Müssen also die Leute ihre Eier auf Sparflamme kochen, nur damit die Stromkonzerne ihre Ware jetzt möglichst gewinnbringend ins Ausland verkaufen können? Jein – die Sache ist komplizierter. Zwar verdienen die Stromanbieter zweifellos gutes Geld, die Strompreise sind aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage deutlich gestiegen. Doch Gespräche mit Fachleuten zeigen, dass vorerst vor allem Strom aus Laufkraftwerken exportiert wird, der nicht zurückgehalten werden kann. Die Stauseen werden geschont. Man rechnet damit, dass die Preise weiter steigen – jetzt die Reserven zu veräussern, wäre ein schlechtes Geschäft.

Genauso wäre es eine schlechte Idee, den Export zu verbieten: Die Schweiz ist im Sommer und Herbst Exporteurin, im Winter ist sie auf Importe angewiesen. Sie ist also froh, wenn alle die Regeln des europäischen Marktes trotz Krise einhalten.

Aufsichtsbehörde erfährt Exportmenge nur einen Tag im Voraus

Gleichwohl sorgt der Stromhandel über die Grenzen für Diskussionen – denn niemand hat auf längere Frist einen Überblick, wann wie viel Strom fliesst. Manche Geschäfte werden über Strombörsen abgewickelt; diese Deals unterstehen europäischem Recht und sind für die Behörden transparent nachvollziehbar. Das gilt auch für die Schweizer Aufsichtsbehörde Elcom, sofern Schweizer Unternehmen beteiligt sind. Wird Strom aber zwischen zwei Parteien ausserbörslich in der Schweiz gehandelt, ist das nicht meldepflichtig. Daher sieht die Elcom die Handelsvolumina, sogenannte Nominierungen, nur einen Tag im Voraus.

Zusammengefasst heisst das: Nicht einmal die oberste Aufsichtsbehörde weiss, wie viel Strom die Schweizer Konzerne dem Ausland versprochen haben. Nicht diesen Herbst und schon gar nicht kommenden Winter, wenn sich die Versorgungslage zuzuspitzen droht.

Wie abrupt dies zu einem nationalen Problem werden kann, erlebte Stromkonzern Alpiq kurz vor Weihnachten 2021. Um längerfristige Geschäfte zu garantieren, müssen Stromkonzerne finanzielle Sicherheiten hinterlegen. Diese orientieren sich am aktuellen Marktpreis. Als die Märkte damals plötzlich verrückt spielten, drohten dem Energiekonzern die flüssigen Mittel auszugehen – mit potenziell verheerenden Folgen für die Schweizer Versorgung. In der Folge musste Alpiq seine Aktionäre anpumpen und zur Sicherheit beim Bund um Hilfe anklopfen.

Möglicher Deal: Weniger Auflagen für Neubauten gegen mehr Transparenz

Die Episode ging letztlich glimpflich aus, aber seither werkelt der Bundesrat an einem zehn Milliarden grossen Rettungsschirm für den Wiederholungsfall. Bundesamt für Energie (BFE) und die Elcom pochen verstärkt auf mehr Transparenz im Stromgrosshandel. Sehr zum Unmut der Grosskonzerne, die sich auf das Geschäftsgeheimnis berufen.

Ein eiligst zu behebender Missstand, findet GLP-Präsident und Nationalrat Jürg Grossen: «Wir tappen völlig im Dunkeln.» Dies sei nicht nur vor dem Hintergrund der Versorgungssicherheit wichtig. Die aktuelle Gesetzeslage lasse auch Tür und Tor offen für Marktmanipulation und Insiderhandel.

Grossen hat bereits Anfang Dezember 2021 eine parlamentarische Initiative eingereicht, welche eine Transparenzregelung analog zu jener der EU für Gas und Strom fordert, dort heisst sie Remit. Behandelt wurde sie noch nicht. Doch ist gut möglich, dass Grossens Forderung nun rasch in die Tat umgesetzt wird: Gemäss Informationen dieser Zeitung könnte die ständerätliche Umweltkommission (Urek-S) bald einen Vorschlag in diese Richtung machen. Aktuell verhandelt sie den Mantelerlass Strom, mit dem der Bundesrat die Rahmenbedingungen für den Zubau inländischer Stromproduktion verbessern will. Ein möglicher Deal könnte darauf hinauslaufen, den Energiekonzernen den Kraftwerkbau zu erleichtern – im Gegenzug aber mehr Einsicht in die Bücher zu erhalten. «Der Mantelerlass ist das nächste Einfallstor für diese Forderung», unterstreicht Grossen.

Auch die Verwaltung erhöht den Druck

Doch nicht nur im Parlament drängt man auf mehr Transparenz, auch die Verwaltung erhöht den Druck: «Die Lücke wurde erkannt und soll nun geschlossen werden», sagt Marianne Zünd, Sprecherin des Bundesamts für Energie: «Das Bundesgesetz zum Rettungsschirm ist auf Ende 2026 befristet. Bis dahin soll es dann von einem Gesetz zur Integrität und Transparenz des Grosshandels von Strom und Gas abgelöst werden.» Unklar ist auch noch der Umfang des Pakets. Zur Debatte steht ein Gesetz, das den Schweizer Stromwächtern mehr Einsicht in den Markt gewähren würde als ihren europäischen Pendants, wie Zünd bestätigt: «Ob nur Remit oder ‹Remit plus› ist noch nicht entschieden.»

Der Verband der Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen (VSE) gibt sich in einer ersten Reaktion zurückhaltend. Es sei bekannt, dass beim Bund eine schweizspezifische Regelung in Vorbereitung ist, welche Strom und Gas beinhalten soll. «Über den Inhalt und genauen Fahrplan haben wir keine Kenntnis», lässt eine Sprecherin verlauten. Die Branche sei «offen für eine Diskussion».

