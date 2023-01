Stromabkommen: Der bange Blick auf Brüssel

Stromausfall Wenn die Schweiz plötzlich dunkel wird: Der bange Blick von Aarau nach Brüssel Seit Monaten und Jahren weibelt die Swissgrid für ein Stromabkommen. Nun zeigt sich, dass die Netzgesellschaft wohl zu optimistisch war. Benjamin Rosch und Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 22.01.2023, 05.00 Uhr

An 41 Punkten ist die Schweiz mit dem europäischen Stromnetz verbunden. Doch der Knoten sitzt in Brüssel. Bild: Gian Ehrenzeller/ KEYSTONE

Und plötzlich sackt die rote Linie ab. Eben noch hat sie sich auf dem schwarzen Bildschirm konstant bei der üblichen Frequenz von 50 Hertz bewegt, gleichbedeutend mit surrenden Waschmaschinen, zuverlässigen Computern und einem flüssigen Tramverkehr im ganzen Land.

Nun steht auf einmal ein Fünftel der Schweiz still, weil ein Kraftwerk von der Grösse Leibstadts ausgefallen ist und niemand der Schweiz zur Hilfe eilen kann. Zwar dauert es nur Sekunden, bis Wasser aus den Speicherseen Turbinen antreibt und das Stromnetz sich zu stabilisieren beginnt. Aber für Tausende Haushalte und Betriebe dürfte es Stunden dauern, bis der Stromausfall behoben ist.

Glücklicherweise ist dieses Szenario nur eine Simulation an einem Bildschirm in der Aarauer Bleichemattstrasse. Hier befindet sich der Sitz der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid, in der Schweiz verantwortlich für den steten Ausgleich von Angebot und Nachfrage von Strom. In Wahrheit ist die Schweiz dutzendfach mit dem Ausland verbunden und damit in einem gigantischen Kreislauf von Kraftwerken, Leitungen und Verbrauchern. Noch.

Hoffen auf Europa

In den vergangenen Monaten seien unter dem Eindruck einer drohenden europäischen Energiemangellage Rufe laut geworden, die Schweiz solle sich von Europa abkoppeln, so schrieb es ein Sprecher in der Einladung an die Medien für diesen Freitagnachmittag.

Nun steht er in einem Raum voller Bildschirme und sagt: «Wie Sie sehen, ist ein Schweizer Inselbetrieb kein realistisches Szenario. Deshalb braucht es ein Stromabkommen mit der EU, das haben wir von Swissgrid immer wieder gesagt.» Die Simulation mit einem Kraftwerksausfall sollte dies unterstreichen.

Tatsächlich würde ein Ausfall von Leibstadt im gesamteuropäischen Stromnetz keinem einzigen Verbraucher auffallen. Dafür sorgt die Regelenergie: Automatisch speisen Hunderte Kraftwerke gleichzeitig ein bisschen mehr Energie ins Netz ein. Verteilt sich das Problem aber nur auf den Schweizer Kraftwerkpark, ist die Überlastung programmiert. Es käme zum Lastabwurf, gleichbedeutend mit einem Stromausfall für zwanzig Prozent der Stromverbraucher über die gesamte Schweiz verteilt.

Ein Ausfall von Leibstadt würde im gesamteuropäischen Stromnetz keinem einzigen Verbraucher auffallen. Bild: Alex Spichale

Der Hintergrund der kleinen Demonstration ist politisch. Mit dem Aus der Verhandlungen zum Rahmenabkommen mit der Europäischen Union vor rund eineinhalb Jahren scheiterte auch ein Stromabkommen. Die Schweiz droht, abgehängt zu werden: Ab 2025 müssen alle europäischen Netzwerkbetreiber 70 Prozent ihrer grenzüberschreitenden Netzkapazitäten für den EU-Markt bereithalten.

Von diesem ist die Schweiz ohne Abkommen ausgeschlossen. Dringend benötigte Importe, vor allem im Winter, werden dann schwieriger. Regelenergie wird auch deshalb wichtiger, weil die Erneuerbaren wie Wind oder Wasser weniger gleichmässig Strom liefern wie ein Atomkraftwerk. Kurzfristige Ausgleiche für die Netzstabilität dürften stetig zunehmen.

Wie sehr Swissgrid auf den Anschluss an Europa gezählt hat, illustriert ein weiteres Beispiel. Seit vergangenem Juni handelt Swissgrid die Regelenergie zum Ausgleich bei Engpässen über «Picasso», eine eigens für den europäischen Markt entworfene Plattform, an deren Entwicklung Swissgrid entscheidend beteiligt war.

Weil sie aber nicht am EU-Markt zugelassen wird, kann Swissgrid dort absurderweise nur Strom von inländischen Unternehmen wie Axpo, Alpiq und BKW beziehen. Wie der «Beobachter» recherchiert hat, führte dies aktuell zu Mehrkosten in der Höhe von 40 Millionen Franken, welche letztlich die Verbraucher zu tragen hätten. Inzwischen hat die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) eine Untersuchung eingeleitet.

EU-Verhandlerin Livia Leu: «Qualität geht vor Zeit»

Im rund 500 Kilometer entfernten Brüssel arbeitet die Schweizer Chefunterhändlerin Livia Leu unterdessen daran, dass der Wunsch von Swissgrid wahr wird und die Schweiz endlich ihr Stromabkommen abschliessen kann.

EU-Verhandlerin Livia Leu. Bild: Peter Schneider/KEYSTONE

Nur: So schnell dürfte das nicht der Fall sein. Ein solches Abkommen gibt es nämlich nur im Paket mit einer Lösung der institutionellen Fragen und dazu gibt es auch nach der siebten Sondierungsrunde weiter eine ganze Reihe offener Punkte, wie Leu am Freitag in Brüssel sagte. Und selbst wenn die konkreten Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU dereinst losgehen, warten kontroverse Streitfragen wie die Liberalisierung des Marktes, auf der Brüssel beharrt.

Ob es reicht bis 2025, wenn die EU ihre neue 70-Prozent-Regel einführt und in der Schweiz der Strom knapp wird? «Wir arbeiten so rasch es geht, aber Qualität geht vor Zeit», so Livia Leu.

