Massentierhaltung: Martin Haab und Meret Schneider im Gespräch

Streitgespräch «Hier wäre ich gerne Huhn» – «Ich auch»: Wenn ein SVP-Nationalrat und eine Nationalrätin der Grünen für einmal einer Meinung sind Martin Haab und Meret Schneider leben beide im Kanton Zürich, arbeiten auf einem Bauernhof, setzen sich im Nationalrat für landwirtschaftliche Themen ein – und könnten dennoch unterschiedlicher nicht sein. Das zeigt sich im Gespräch zur «Initiative gegen Massentierhaltung». Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Werbeagenturen der grossen Detailhändler hätten wohl wahre Freude daran, auf dem Bauernhof von Familie Jung etwas oberhalb von Rikon im Tösstal (ZH) einen TV-Spot zu drehen. Es hat etwas Beschauliches, beinahe Romantisches, wie die Freilandhühner an diesem Montagnachmittag auf der saftigen, weitläufigen Wiese herumrennen, fröhlich gackern und sich zwischendurch in den Schatten der Nussbäume stellen, um der Sonne zu entkommen.

Auf dem Hof treffen wir zwei Menschen, die sich der Landwirtschaft verschrieben haben – nicht nur persönlich, sondern auch politisch. Während SVP-Nationalrat Martin Haab in Mettmenstetten selbst einen Milchviehbetrieb führt, arbeitet Grünen-Nationalrätin Meret Schneider regelmässig auf einem Obstbaubetrieb, geht im Sommer auf die Alp und bewegt sich im bäuerlichen Umfeld. Die beiden duzen sich schon lange, in vielen Dingen denken sie ähnlich. Doch geht es um die Massentierhaltungsinitiative, haben die beiden das Heu nicht auf der gleichen Bühne.

SVP-Nationalrat Martin Haab und Grünen-Nationalrätin Meret Schneider zu Besuch bei den Freilandhühnern von Familie Jung im zürcherischen Rikon. Bild: Sandra Ardizzone

Auf dem Hof von Familie Jung leben 17’500 Hühner, aufgeteilt auf mehrere Ställe. Ist das Massentierhaltung für Sie?

Haab: Definitiv nicht. Im Initiativtext wird Massentierhaltung definiert als systematische Verletzung des Tierwohls. Zu sagen, dass das in der Schweiz vorkomme, ist ein Affront gegenüber den Tierhaltern in der Schweiz. Unsere Landwirtschaft hat nichts mit Massentierhaltung zu tun. Im Gegenteil: Eine Tierhaltung wie in der Schweiz gibt es sonst nirgends.

Schneider: Natürlich liegt das immer im Auge des Betrachters. In meinen Augen gibt es in der Schweiz durchaus Massentierhaltung. Gerade bei Schweine- oder Pouletmastbetrieben muss man von einer Masse sprechen. In einer einzigen Halle dürfen bis zu 27’000 Hühner untergebracht werden, das sind 14 Hühner pro Quadratmeter! Hier möchte ich aber anfügen, dass sich die Initiative nicht nur auf die Anzahl der Tiere pro Betrieb konzentriert, sondern auf die industrielle Massenproduktion – also darauf, wie viel wir produzieren und konsumieren. Hier müssen wir ansetzen.

Sie sagen also, die Höchstbestandszahlen seien zweitrangig. Gleichzeitig orientiert sich die Initiative an den Bio-Suisse-Richtlinien, die genau solche Maximalbestände vorschreiben.

Schneider: Die Richtlinien von Bio Suisse dienen als Orientierung. Wir wollen nicht den Bio-Standard über die gesamte Landwirtschaft stülpen. Es ist die Aufgabe des Parlaments, den Spielraum, den es bei der Umsetzung einer Initiative hat, auszunutzen und nur dort einzugreifen, wo es Sinn macht.

Haab: Das steht aber nicht so in der Initiative. Ihr verlangt explizit, dass die Landwirte ihre Bestände verkleinern.

Schneider: Ja, das stimmt. Wir verlangen kleinere Gruppengrössen. Doch das hat gute Gründe. Bei 18’000 Hühnern auf einem Betrieb fehlt einfach der Überblick. Es passiert viel eher, dass ein krankes Tier übersehen und deshalb nicht korrekt behandelt wird. Das schadet dem Tierwohl.

Haab: Es macht doch keinen Unterschied, ob ein einzelnes Huhn 1999 oder 17’999 Gefährten hat. Das Platzangebot bleibt pro Huhn genau gleich. Hinzu kommt, dass in einem 18’000-Hühner-Stall mehr Platz zur Verfügung steht, in dem sie sich frei bewegen können. Die Gesamtfläche ist also viel grösser. Frau Schneider, hat ein Huhn, das mit 2000 Gefährten lebt, ein anderes Sozialverhalten als ein Huhn, das mit noch mehr Hühnern zusammenlebt?

Schneider: Wenn man die Sache vom einzelnen Individuum her betrachtet, dann müssen wir runter auf 30 Hühner pro Gruppe. Dann kennt das einzelne Huhn seine Kollegen. Das funktioniert aber aus Sicht der Produktion in keiner Art und Weise. In unserer Initiative geht es darum, dass wir die Bestände auf eine sinnvolle Zielgrösse reduzieren. Natürlich sind diese Zahlen bei den Bio-Suisse-Richtlinien bis zu einem gewissen Grad arbiträr, genauso wie bei den Höchstbeständen. Aber hinter der Orientierung an den Bio-Suisse-Richtlinien stecken Überlegungen. Zum Beispiel die Sache mit den Krankheiten: Je mehr Tiere pro Betrieb, desto mehr Tiere müssen im Krankheitsfall aussortiert werden.

Haab: Wir müssen endlich von dieser Illusion wegkommen, dass kleine Bio-Betriebe gut sind und grosse Nicht-Bio-Betriebe schlecht. In den meisten Fällen ist es genau umgekehrt. Ich könnte Ihnen hundert kleinere Betriebe zeigen, auf denen es die Hühner niemals so gut haben wie hier.

Schneider: Niemand sagt, dass wir etwas gegen grosse Betriebe haben.

Haab: Doch! Indem ihr jene Betriebe einschränken wollt, die viele Tiere halten, unterstützt ihr eben genau diese Annahme, die jeglicher Tatsache entbehrt. Ihr behauptet, ein Betrieb mit 18’000 Hühnern könne das Tierwohl nicht berücksichtigen. Das ist schlicht und einfach falsch. Hast du ernsthaft das Gefühl, den Hühnern auf diesem Hof geht es nicht gut? Ich muss ehrlich sagen: Hier wäre ich gerne Huhn.

Schneider: Ich auch. Auf diesem Betrieb läuft schon sehr vieles richtig. Ich frage mich also, warum ihr Landwirte so auf die Barrikaden geht. Ein grosser Teil der Landwirte macht seinen Job schon sehr gut und müsste nach Annahme der Initiative nicht viel ändern.

Haab: Doch. Sie müssten ihre Bestände verkleinern – und das ist einschneidend.

Die Legehennen auf dem Hof von Familie Jung in Rikon leben rund zwei Jahre. Bild: Sandra Ardizzone

Kleinere Tierbestände hätten bei gleichbleibender Nachfrage zur Folge, dass der Selbstversorgungsgrad bei tierischen Produkten sinkt.

Schneider: Ja, aber der Selbstversorgungsgrad hängt direkt von unserem Konsum ab. Momentan isst ein Durchschnittsschweizer laut der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung dreimal so viel Fleisch, wie gesundheitlich vertretbar wäre. Wenn wir also alle weniger Fleisch essen würden, dann kann trotz geringerer Produktion ein guter Selbstversorgungsgrad bestehen bleiben. Und noch etwas: Pro Jahr wird über eine Million Tonnen Futtermittel importiert. Da kann eigentlich bei tierischen Produkten überhaupt nicht von Selbstversorgung sprechen.

Haab: Ob es sinnvoll ist, so viel Fleisch zu konsumieren, das soll der Konsument entscheiden und nicht die Politik. Wir müssen die Fragestellung umkehren: Wenn der Konsument Fleisch kaufen will, dann sollen das die Schweizer Nutztierhalter mit ihren strengen Vorschriften auch produzieren dürfen. Es kann nicht sein, dass wir noch stärker auf Importe angewiesen sind, um die Bedürfnisse der Konsumenten zu stillen.

Schneider: Aber diese Importe will ja unsere Initiative genau verbieten!

Haab: Das halte ich euch tatsächlich zugute. Es gibt bei der Importrichtlinie aber drei grosse Hürden. Erstens würde diese unsere internationalen Handelsverpflichtungen verletzen. Zweitens stellt sich die Frage, ob wir im Ausland überhaupt jene Produktionsstandards vorfinden, die uns hier vorschweben. Das bezweifle ich stark. Es ist eine Utopie zu glauben, dass ein Landwirt in Europa mit 2000 Legehühnern Eier produziert für den Schweizer Markt und dabei all unsere Vorschriften einhält. Und drittens dürfen wir den Einkaufstourismus nicht vergessen. Wir haben hier absolut keine Handhabe, da können wir noch so viele Gesetze machen, um den Import von tierischen Produkten zu beschränken, den Einkaufstourismus werden wir nicht eindämmen können, er würde gar zunehmen.

«Ich bin der Erste, der dafür ist, dass Milch und Ei doppelt so viel kosten wie heute»: SVP-Nationalrat Martin Haab. Bild: Sandra Ardizzone

Letztlich stellt sich eine Grundsatzfrage: Ist es Sache der Politik, zu regulieren und die Tierwohlstandards zu erhöhen, oder steuern nicht eher die Konsumierenden mit ihrem Einkaufsverhalten die Art der Produktion?

Schneider: Fleisch ist ein preissensitives Produkt. Solange Poulet aus Ungarn und Brasilien für nicht einmal zehn Franken pro Kilo auf den Markt geworfen wird, dann wird das auch konsumiert. Hier hat die Politik eine Verantwortung: Sie muss hinstehen und sagen, dass wir solches Fleisch nicht haben wollen – das ist schliesslich auch nicht fair den Schweizer Landwirten gegenüber. Letztlich exportieren wir mit den tierischen Importen einfach die Tierwohlproblematik in ein anderes Land. Und ja: Fleisch ist viel zu billig – und der Detailhandel ist mitschuldig daran, dass tierwohlfreundlich erzeugtes Fleisch zu wenig Absatz findet. Hier braucht es mehr Transparenz bezüglich der Labels und eine fairere Margenpolitik der Detailhändler.

Haab: Ich bin der Erste, der dafür ist, dass Milch und Ei doppelt so viel kosten wie heute, damit die Produzenten auch korrekt für ihre Arbeit entschädigt werden. Aber wenn dann alle Leute ihre Wocheneinkäufe ennet der Grenze machen, dann ist weder der Schweizer Landwirtschaft geholfen noch uns allen. Wir haben dann nämlich nicht nur einen finanziellen Abfluss, sondern auch eine völlige Verwässerung dessen, was wir eigentlich wollen. Ich bin dagegen, dass die Politik den Speiseplan der Bevölkerung diktiert. Wir müssen es umkehren: Was der Schweizer kauft, soll in unserer Agrarpolitik abgebildet sein. Schliesslich kann jeder Konsument mit jedem Einkauf die Produktion der Landwirtschaft steuern. Und wenn es der Bevölkerung wichtig ist, dass sich im Tierwohl etwas ändert, dann soll sie Labelfleisch kaufen. Davon haben wir mehr als genug.

Welche Folgen hätte eine Annahme der Initiative?

Haab: Einerseits werden die Lebensmittel teurer – und zwar bis zu 40 Prozent. Andererseits werden wir wesentlich mehr importieren müssen – gerade beim Geflügelfleisch und den Eiern. Und was wir bis jetzt noch zu wenig diskutiert haben, ist die raumplanerische Komponente. Ein Betrieb mit 18’000 Legehennen darf künftig nur noch 2000 Hühner pro Stall halten. Wenn wir also gleich viel produzieren wollen, dann brauchen wir neun Ställe – und der einzelne Landwirt darf maximal zwei Ställe à 2000 Hühner haben, also müssten wir noch fünf andere Bauern überzeugen, kleine Hühnerställe zu bauen. Das ist schlichtweg unmöglich.

Schneider: Aber dafür gibt es ja die Übergangsfrist von 25 Jahren. Niemand muss von heute auf morgen seinen Betrieb umstellen.

Haab: Diese Übergangsfrist ist rein theoretisch. Der Wert eines Betriebes mit 18’000 Legehennen würde nach Annahme der Initiative nur noch einen Bruchteil des aktuellen Werts betragen, weil der Stall nicht mehr gesetzeskonform ist für die Zukunft. Und das wiederum würde bedeuten, dass der Bund mit Forderungen nach Entschädigungen eingedeckt würde.

Schneider: Dagegen habe ich nichts. Jene Landwirte, die umstellen oder umbauen müssen, sollen unbedingt finanziell entschädigt werden. Es handelt sich ja nicht um ihren eigenen Entscheid, sondern um eine Vorschrift, die gelten würde. Wir ermöglichen damit eine Abkehr von der möglichst billigen Produktion und der Hochleistungszucht. Hinzu kommt: Ressourcentechnisch können wir es uns eh nicht leisten, so weiterzumachen. Entweder wir entscheiden uns nun freiwillig, aus dem Hamsterrad auszusteigen und einen anderen Weg einzuschlagen, oder wir werden demnächst aus Ressourcengründen sowieso dazu gezwungen.

Grünen-Nationalrätin Meret Schneider will von der «möglichst billigen Produktion» wegkommen. Bild: Sandra Ardizzone

Sie sagen also, die Initiative würde eine Entwicklung vorwegnehmen, die so oder so geschehen werde. Sehen Sie das auch so, Herr Haab?

Haab: Die Initianten wollen etwas auf die Agrarpolitik drücken, dass sich nicht spiegelt im Konsumverhalten der Menschen. Und noch etwas: Du schimpfst auf den Hochleistungskühen herum. Dass aber diese Kühe den kleineren CO2-Fussabdruck haben als irgendeine Hobbyrasse, das musst du schon auch einsehen. Sie sind effizienter und setzen das Futter deutlich besser in tierische Produkte um. Und das gilt auch für das Huhn.

Schneider: Ja, da gebe ich dir recht. Ein Masthuhn hat einen hervorragenden Materialdurchsatz, ist super effizient, in 30 Tagen bereit zum Schlachten. Aber: Ich bin der Meinung, dass der Konsum von tierischen Produkten stark zurückgehen muss. Dann reichen nämlich auch weniger effiziente Rassen, um den Bedarf zu decken.

Haab: Du hoffst, dass der Konsum von tierischen Produkten laufend zurückgeht. Doch es gibt keinen Hinweis darauf, dass das tatsächlich passieren wird.

Schneider: Wir haben keine Wahl, das muss passieren.

Haab: Das mag vielleicht zu einem gewissen Grad stimmen für die Schweizer Konsumenten. Aber dann hat es sich schon. Wenn wir über Klima und Tierwohl sprechen, dann müssen wir das global betrachten. Es kann nicht sein, dass wir hier in der Schweiz weniger produzieren und dann den Rest einfach importieren. Und wenn wir nun schauen, was in den Schwellenländern passiert, dann sehen wir: Der Fleischkonsum steigt an. Also auch wenn wir hierzulande in 20 Jahren vielleicht 15 Prozent weniger Fleisch konsumieren pro Kopf, dann retten wir damit das Klima noch längst nicht.

Schneider: Wenn wir so argumentieren, dann können wir sofort alle Bestrebungen fallen lassen, mit denen der Klimawandel gebremst werden soll.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen