Streitgespräch «Es sieht düster aus für die Jungen»: Ronja Jansen und Matthias Müller suchen nach Lösungen, die Renten zu retten Matthias Müller sieht ein riesiges Loch in der AHV-Kasse und will darum das Rentenalter erhöhen. Ronja Jansen findet, das sei Angstmacherei – besser wäre eine frühere Pensionierung. Die Sicherung der Altersvorsorge steht zuoberst auf dem Sorgenindex. Die Präsidenten der Jungfreisinnigen und der Jungsozialisten streiten darüber, wie die Rente sicher wird. Interview: Francesco Benini Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ronja Jansen (Präsidentin der Jungsozialisten) und Matthias Müller (Präsident der Jungfreisinnigen) sind sich beim Thema Rente nicht einig. Annette Boutellier

Sie sind beide jünger als 30. Was kümmert Sie die Altersvorsorge?

Ronja Jansen: Die AHV ist das wichtigste und solidarischste Sozialwerk der Schweiz. Es stehen nun einige Reformen an, doch das ist kein Grund für Panikmache. Die AHV kann nicht einfach leer sein, sie ist ein Verfassungsauftrag. Wir wehren uns gegen einen Rentenabbau und lehnen eine Erhöhung des Rentenalters ab.

Matthias Müller: Die Altersvorsorge ist ein Generationenvertrag. Die Jungen zahlen ein für die Alten, die früher eingezahlt haben. Und sie vertrauen darauf, dass sie später etwas bekommen. So sieht es heute aber nicht aus. Die AHV ist ein Sanierungsfall, das Umlageverfahren ist seit Jahren defizitär. Es sieht düster aus für die Jungen und die nachfolgenden Generationen. Wir wollen keine Reformen über weitere Steuererhöhungen – wir setzen beim Rentenalter an.

Die AHV ist ein Sanierungsfall, Frau Jansen.

Jansen: Es braucht zusätzliche Einnahmen, weil die Generation der Babyboomer in Rente geht. Doch die AHV ist grundsätzlich ein stabiles System. Es ist leider eine jahrzehntealte bürgerliche Tradition in diesem Land, dass die AHV totgeredet wird. Es geht mir gegen den Strich, dass die Rechten versuchen, einen Generationenkonflikt heraufzubeschwören. Die AHV ist eine Institution der Generationensolidarität. Sie hat dafür gesorgt, dass wir uns nicht alleine um unsere Eltern und Grosseltern kümmern müssen, wenn diese älter und schwächer sind. Es gibt keine Konfliktlinie zwischen Jung und Alt; die Sanierung der AHV ist eine Frage des politischen Willens. Das Geld wäre da.

Müller: In den nächsten 25 Jahren fehlen der AHV kumuliert 200 Milliarden Franken. Mit der Angleichung des Rentenalters der Frauen an jenes der Männer macht das Parlament zwar einen ersten Schritt. Das ist ein Postulat der Gleichstellung. Aber die Linke bekämpft das vehement; das ist irrsinnig. Trotz dieser Angleichung werden die gewaltigen Finanzprobleme der AHV aber nicht gelöst.

Warum verlangen Sie eine Erhöhung des Rentenalters, Herr Müller?

Müller: Wir haben ein riesiges Problem bei der AHV: Ihr fehlen 2045 rund 12 Milliarden pro Jahr. Früher finanzierten 6,5 Erwerbstätige einen Rentner, heute sind es rund 3,5, und bis 2045 sind es zwei. Zudem ist die Lebenserwartung beim Eintritt ins Pensionsalter seit 1948 um rund 50 Prozent gestiegen. Darum fordern wir in unserer Volksinitiative, dass das Pensionsalter bis 2032 schrittweise auf 66 angehoben und dann an die Entwicklung der Lebenserwartung gekoppelt wird. So sanieren wir die AHV nachhaltig.

Zur Person

Nicole Nars-Zimmer

Ronja Jansen Ronja Jansen, 26, ist seit Anfang 2019 Präsidentin der Schweizer Jungsozialistinnen und Jungsozialisten. Sie studiert Soziologie und Wirtschaft an der Universität Basel. Jansen ist in Frenkendorf im Baselbiet aufgewachsen. Sie ist Vizepräsidentin der SP Schweiz und arbeitete als politische Sekretärin bei der Gruppe Schweiz ohne Armee.

Frau Jansen, warum sollen Frauen nicht gleich lange arbeiten wie Männer?

Jansen: Ich finde es seltsam, dass jene Kreise, die jeden Schritt zur Gleichstellung der Geschlechter torpedieren, plötzlich ihren inneren Feminismus entdecken.

Müller: Den habe ich schon lange entdeckt.

Jansen: Ich lehne die Erhöhung des Frauenrentenalters ab, weil heute jegliche Erhöhung ökonomischer Unsinn ist, egal ob bei Frauen oder Männern. Wir haben heute ein riesiges Problem mit Arbeitslosigkeit über 50. Wir sind viel produktiver geworden in den letzten Jahrzehnten. Historisch war die Antwort darauf immer eine Senkung der Lebensarbeitszeit, keine Erhöhung. Der Vorschlag der Jungfreisinnigen ergibt volkswirtschaftlich keinen Sinn. Hätte man das Prinzip, das sie fordern, schon 1970 eingeführt, wären wir nun bei Rentenalter 71. Man stelle sich das vor. Wer es sich erlauben kann, lässt sich heute frühpensionieren. Die Leute, die körperlich anstrengende Arbeit leisten, müssen weiterarbeiten. Zwischen dem 45. und dem 65. Altersjahr werden rund 40 Prozent der Bauarbeiter invalid.

Zur Person

Annette Boutellier Matthias Müller Matthias Müller, 29, ist seit Anfang 2020 Präsident der Jungfreisinnigen. Er hat an den Universitäten St. Gallen und Zürich Rechts- mit Wirtschaftswissenschaften studiert, steht kurz vor dem Doktorat und arbeitet als Praktikant in einer Wirtschaftskanzlei. Matthias Müller lebt in Zürich und ist Vorstandsmitglied der FDP-Kreispartei 11.

Wer körperlich schwere Arbeit leistet, soll arbeiten bis 67?

Müller: Zur Gleichstellung: Es gibt keinen Grund, warum Frau Jansen und ich nicht gleich lang arbeiten sollen. Uns unterscheidet nichts, nur gerade, dass Frau Jansen statistisch gesehen vier Jahre länger leben wird als ich. Umfragen zeigen, dass die Menschen länger arbeiten wollen. Mit der Erhöhung verteilen wir die höheren Kosten fairer auf alle Generationen. In den letzten 20 Jahren war die Politik in Bundesbern: höhere Lohnbeiträge, höhere Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer trifft die Armen am meisten. Bei körperlich schwerer Arbeit, wie auf dem Bau, muss man die Sozialpartner in die Pflicht nehmen, wie wir das heute schon tun. Wir haben eine Tradition in der Schweiz: Arbeitgeber und Arbeitnehmer finden passende Lösungen.

Frauen leben länger als Männer, sie bezahlen weniger in die AHV ein, bekommen aber gleich viel Geld. Was spricht gegen eine Angleichung des Rentenalters, Frau Jansen?

Jansen: Die Differenz in der Lebenserwartung zwischen Arm und Reich ist grösser als die zwischen Mann und Frau. Dazu kommt, dass die Frauen in der Schweiz jährlich 108 Milliarden weniger verdienen als Männer, weil sie unbezahlte Arbeit leisten. Diese Arbeit wird mit der AHV versichert, aber nicht bei den Pensionskassen. Ich bin nicht gegen Gleichstellung: Wenn wir das Rentenalter der Männer senken, bin ich sofort dabei. Ein höheres Rentenalter macht heute keinen Sinn. Es schiessen nicht mehr Jobs aus dem Boden, nur weil die Menschen länger arbeiten müssen.

Jansen studiert Wirtschaft und Soziologie, Müller hat Recht und Wirtschaft studiert. Annette Boutellier

Sie haben die Babyboomer erwähnt. Die Jahrgänge, die in Pension gehen, sind grösser als die Jahrgänge, die in den Arbeitsmarkt eintreten. Diese Lücke wird jedes Jahr grösser.

Jansen: Bei der AHV geht es nicht um die Lebenserwartung, es geht um die Produktivität. Und um die Lohnsumme, die jedes Jahr ausbezahlt wird, im Verhältnis zum Rentenbedarf. Wir sind viel produktiver geworden, darum können wir uns die AHV trotz steigender Lebenserwartung leisten.

Herr Müller, Rentenalter-Erhöhungen sind unpopulär. Wie wollen Sie das dem Volk beliebt machen?

Müller: Die Ängste, dass die Rente nicht mehr gesichert ist, sind mit unserem Vorschlag vom Tisch. Das Sorgenbarometer zeigt: Die grösste Sorge der Bevölkerung ist die Altersvorsorge. Alle sehen die riesigen Defizite. Unsere Ini­tiative haben sowohl Junge als auch Ältere unterschrieben. Es gibt bei der AHV drei Stellschrauben: erstens, die Renten senken. Das will niemand. Zweitens, höhere Steuern. Das ist das Rezept der Linken. Die dritte Variante ist, das Rentenalter leicht zu erhöhen. So nehmen wir niemandem mehr Geld aus der Tasche.

Frau Jansen sagt: Wer es sich leisten kann, will nicht länger arbeiten.

Müller: Die Zahlen zeigen: Wir Schweizer gehen durchschnittlich mit 65,5 Jahren in Pension. Wir sind eine Dienstleistungsgesellschaft, da können die allermeisten Menschen länger arbeiten. Für Leute, die schwere körperliche Arbeit leisten, finden wir adäquate Lösungen.

Frau Jansen, sind Sie kategorisch gegen eine Erhöhung des Rentenalters?

Jansen: Ja. Was Herr Müller sagt, ist realitätsfern. Nicht nur auf dem Bau ist es körperlich anstrengend, sondern auch im Verkauf, in der Pflege. «Wir finden dann schon eine Lösung» ist nicht gut genug. Sollen alle arbeiten bis zum Umfallen? Machen wir Gesetze, damit man für Ausnahmen kämpfen muss? Die Jungfreisinnigen vergessen ganze Berufsgattungen. Wir lassen diese Menschen nicht im Stich.

Müller: Wenn Frau Jansen von Arbeit spricht, redet sie von einer Plackerei. Ich habe ein positiveres Bild von Arbeit. Arbeit ist etwas Schönes, sie ist sinnstiftend. Viele ältere Leute rutschen gerade darum in eine Krise, weil sie das Gefühl haben, dass man sie nicht mehr braucht. Leute mit einem enormen ­Erfahrungsschatz brauchen wir auch in Zukunft. Wenn die Babyboomer in ­Pension gehen, haben wir eine grosse Lücke im Arbeitsmarkt.

Jansen und Müller suchen nach Lösungen. Annette Boutellier

Frau Jansen, wie hält man die AHV stabil ohne eine Erhöhung des Rentenalters?

Jansen: Bei den Einnahmen kann man viel machen. Es gibt die Variante einer Erbschaftssteuer. Jedes Jahr werden in diesem Land 100 Milliarden Franken vererbt. Die zweite Variante: Jeder dritte Franken, den Menschen in der Schweiz erhalten, ist nicht Lohneinkommen, sondern Kapitaleinkommen. Warum bezahlt man bei Kapitaleinkommen nichts an die Altersvorsorge? Hier gäbe es ein riesiges Potenzial für Zusatzeinnahmen.

Müller: Die letzte Vorlage für eine Erbschaftssteuer ist mit 71 Prozent Nein-Stimmen abgestürzt. Es hiess damals, das Geld könnte in die AHV fliessen. Zu den Kapitaleinkommen: Reiche Leute zahlen enorm viel Geld in die AHV. Die AHV ist eine Reichensteuer. Soll man die Reichen weiter zur Kasse bitten, soll man sie enteignen?

Jansen: So ein Blödsinn, es geht hier nicht um Enteignungen.

Müller: Wir haben ein strukturelles Problem bei der AHV. Immer mehr Geld in ein defizitäres System zu pumpen, das ist nicht die Lösung.

Jansen: Es macht mich wütend, wenn die Generation unserer Grosseltern nur als Kostenfaktor betrachtet wird. Alte Menschen sollen in Würde leben können. Wir verdanken ihnen sehr viel. Den Jungfreisinnigen geht es in Wahrheit darum, die AHV auszuhungern. Sie wollen weg vom Solidaritätsprinzip.

Müller: Das Gegenteil stimmt: Wir wollen das Drei-Säulen-System retten und darum die AHV nachhaltig reformieren. Die Jungsozialisten wollen hingegen eine Volkspension und die Bevölkerung von ihrem Pensionskassenvermögen enteignen.

Sollte die AHV erhöht werden?

Jansen: Ja, wir müssen die Menschen mit tiefen Renten besser absichern. Langfristig sollte man die berufliche Vorsorge in die AHV umlagern. Ein Paar mit einem Durchschnittslohn muss heute doppelt so viel Geld in die berufliche Vorsorge stecken wie in die AHV, um den Betrag einer AHV-Maximalrente zu bekommen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis der AHV ist also viel besser. Sie ist auch nicht abhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte und versichert auch unbezahlte Arbeit, die Frauen im Haushalt leisten.

Müller: Endlich sind die Jungsozialisten ehrlich. Sie lehnen das Drei-Säulen-Prinzip ab. Darum blockieren sie alle Reformen, darum schüren sie Ängste. Die Jungsozialisten wollen alles in die erste Säule überführen, sie wollen die berufliche Vorsorge abschaffen.

Zwei Volksinitiativen zur Reform der AHV sind zu Stande gekommen. Annette Boutellier

Die letzte grosse Reform der AHV gelang 1995. Wieso kommt man keinen Schritt voran?

Jansen: Die Interessen auf beiden Seiten sind grundverschieden. Wir wollen existenzsichernde Renten für alle. Die Rechten wollen die AHV entsolidarisieren, weil es ihnen nicht passt, dass hier eine gewisse Umverteilung stattfindet.

Müller: Wir hatten in den vergangenen 20 Jahren immer wieder Haurückübungen. Man versucht nur, das Unheil um ein paar Jahre herauszuschieben. Umso wichtiger ist es, dass die Wende jetzt von den Jungen angestossen wird.

Umstrittene Rentenreformen Bei der ersten Säule, der AHV, ist sich das Parlament einig, dass das Rentenalter der Frauen von 64 auf 65 angehoben und damit jenem der Männer angeglichen werden soll. Noch nicht geklärt ist hingegen, in welchem Umfang die Frauen Ausgleichszahlungen bekommen sollen. Ausserdem sind zur AHV zwei Volksinitiativen zu Stande gekommen. Die Vorlage der Jungfreisinnigen verlangt eine Erhöhung des Rentenalters auf 66 Jahre und später eine Koppelung an die Lebenserwartung. Die Initianten sind überzeugt, dass die AHV mit dieser Reform keine Schulden mehr macht. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hingegen fordert in seiner Initiative die Zahlung einer 13. AHV-Rente. Reformbemühungen gibt es auch bei der zweiten Säule, der beruflichen Vorsorge. Im Vordergrund steht eine Senkung des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6 Prozent. Umstritten ist, wie diese Einbusse ausgeglichen wird. Zudem sollen sich auch Menschen mit häufig wechselnden oder befristeten Arbeitsverhältnissen eine berufliche Vorsorge einrichten können. Ein bürgerliches Komitee sammelt nun Unterschriften für eine Reform: Das Rentenalter soll erhöht, die Höhe der Renten soll periodisch an die Rahmenbedingungen angepasst werden.

Kommen wir zu den Pensionskassen. Weil der Umwandlungssatz zu hoch ist, fliessen jährlich zwischen 6 und 7 Milliarden von den Jungen zu den Älteren.

Jansen: Pensionskassen haben seit Jahrzehnten Probleme. Der Umwandlungssatz wurde schon mehrmals gesenkt. Die zweite Säule muss grundsätzlich überdacht werden. Die Erträge auf den Finanzmärkten sind eher rückläufig, das ist kein Weg in die Zukunft. Das System ist auch ineffizient, weil wir Tausende Pensionskassen haben, die mit unseren Rentengeldern auch in die eigenen Taschen wirtschaften.

Müller: Frau Jansen sagt mit keinem Wort, wie sie das Problem der 6 bis 7 Milliarden lösen will, die jährlich umverteilt werden. Die jungen Menschen zahlen in die zweite Säule ein – und ein Teil dieses Geldes wird gebraucht, damit die älteren Generationen finanziert werden können. Die Älteren haben das Geld zugute, das ist klar. Aber der Umwandlungssatz ist zu hoch; er kann nicht finanziert werden, weil wir zu wenige Junge haben, die für die Älteren bezahlen. Wir wollen das Problem entschärfen, indem der Umwandlungssatz auf 6 Prozent gesenkt wird.

Jansen: Was ich einen spannenden Ansatz finde: Der Gewerbeverband und die Gewerkschaften haben vorgeschlagen, innerhalb der beruflichen Vorsorge eine Mini-AHV zu installieren.

Müller: Der Verband ist gespalten und von den Gewerkschaften über den Tisch gezogen worden.

Jansen: Das Umlageverfahren ist dem Kapitaldeckungsverfahren überlegen, diese Einsicht setzt sich durch. Müller will die Renten senken, dabei haben wir heute schon eine grosse Altersarmut.

Müller: Es gibt keine wesentliche Altersarmut.

Jansen: Wie bitte? Zehn Prozent der Rentner sind auf Zusatzleistungen angewiesen.

Müller: Es wurde eine Überbrückungsrente für jene eingeführt, die vor der Pension durch die Maschen fallen. Zudem haben wir das Instrument der Ergänzungsleistungen. Wenn man bei der beruflichen Vorsorge eine Mini-AHV einführt, ist das systemwidrig.

Über den Weg zur Reform der Altersvorsorge sind sich Jansen und Müller uneinig. Annette Boutellier

Was sollte man bei der beruflichen Vorsorge noch tun, abgesehen von der Senkung des Umwandlungssatzes?

Müller: Man sollte die Anlagevorschriften der Pensionskassen liberalisieren. Und es braucht mehr Sachkompetenz in den Stiftungsräten, die über tausend Milliarden Volksvermögen wachen.

Jansen: Es braucht im Gegenteil striktere Vorgaben für die Pensionskassen. Sie machen klimaschädliche Investitionen und verschärfen die Klimakrise. Und sie sind mitverantwortlich dafür, dass die Mietpreise in der Schweiz steigen. Mieterinnen und Mieter finanzieren mit zu hohen Mieten die Pensionskassen von Einfamilienhausbesitzern.

Müller: Wer den Pensionskassen mehr Vorschriften macht, riskiert, dass die Renten sinken. Die Pensionskassen müssen das Geld sinnvoll anlegen. Mit tausend Milliarden kann man viel machen, und das Geld geht zurück an die Bürgerinnen und Bürger.

Jansen: Sind Sie für die illegale Bereicherung bei den Mieten, Herr Müller?

Müller: Ich bestreite, dass es sie gibt. Warum müssen die Pensionskassen 5 Prozent Rendite erreichen? Weil der Umwandlungssatz bei 6,8 Prozent liegt. Senkt man den Satz, haben die Pensionskassen mehr Luft.

Wenn es bei den Reformen der ersten beiden Säulen nicht vorwärtsgeht, wird die dritte Säule wichtiger, die privaten Ersparnisse.

Jansen: Genau. Das ist die Strategie der Rechten: Sie wollen eine Entsolidarisierung, sie wollen AHV und Pensionskassen kaputtsparen. Eine Minderheit hat eine dritte Säule, und viele haben keine zweite.

Müller: Ich bin gezwungen, in die dritte Säule mehr einzubezahlen, wenn Rot-Grün alle Reformbemühungen bei der AHV blockiert.

Welche Chancen hat die Volksinitiative der Jungfreisinnigen?

Jansen: Die sind nicht gut. Potenziell arbeiten bis über 70, das ist nicht mehrheitsfähig.

Müller: Die Chancen sind gut. Wenn die Initiative vors Volk kommt, wird der Reformdruck noch viel grösser sein.

Interview mit Ronja Jansen und Matthias Müller. Annette Boutellier