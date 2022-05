Eklat beim Tarifstreit: Politiker drohen mit Staateingriffen

Streit Eklat statt Lösung: Gesundheitspolitiker drohen mit Staatstarif - aus schierer Verzweiflung Der neue Ärztetarif Tardoc steht in den Startlöchern. Doch eine zeitnahe Umsetzung ist unwahrscheinlich. Die Verbände sind dermassen zerstritten, dass sie keine Lösungen mehr finden. Die Gesundheitskommission erhöht den Druck - und droht den Akteuren nun mit Staatseingriffen. Anna Wanner 6 Kommentare 28.05.2022, 05.00 Uhr

Wo krankt es in der Gesundheitspolitik? Christian Beutler / KEYSTONE

Letzte Woche kam es in der Gesundheitskommission zum Eklat. Dieser äusserte sich nicht mit einem Knall, auch endete er nicht mit zugeworfenen Türen oder bösen Worten. Es war Ernüchterung, welche sich nach stundenlangen Anhörungen breit machte und die Kommissionsmitglieder zu einem ungewöhnlichen Vorgehen bewog.

Was ist passiert? Die Kommission lud am Donnerstag die Spitzen der Versicherungsverbände Curafutura und Santésuisse, Vertreterinnen der Ärzte, Spitäler, Konsumenten sowie den Preisüberwacher zu einem Hearing ein. Denn die Gesundheitspolitikerinnen wollten wissen, wieso der Bundesrat den seit drei Jahren ausgehandelten neuen Ärztetarif Tardoc nicht genehmigen will. Dieser soll das Tarmed-System ablösen. Dieser Tarif legt bis heute fest, welche Ärztin für welche Leistung wie viel Geld erhalten soll. Doch gilt er als veraltet: Einzelne Leistungen bildet er zu tief, andere aber zu hoch ab. Dass die Arbeit der Ärzte fair, sachgerecht und wirtschaftlich abgegolten werden soll, wünschen sich eigentlich alle. Das ist nicht umstritten.

Zankapfel ist der neue Tarif, der Tardoc. Seit bald zehn Jahren ringen Ärzte, Spitäler und Versicherer um einen neuen Tarif. Erste Anläufe scheiterten. Dann nahm das Projekt plötzlich Fahrt auf, der Tardoc nahm Formen an. Nur ein Verband stand stets im Abseits: Die Versicherer von Santésuisse wollten gar nicht erst auf Verhandlungen eintreten, weil die Ärzteschaft sich weigerte, sämtliche Bedingungen der Partner zu akzeptieren.

Der Streit ist komplett entgleist

Man könnte nun beschreiben, was hinter der Opposition steckt, was am Tarif falsch konzipiert ist. Doch das lohnt sich nicht. Es geht nämlich längst nicht mehr um Inhalte. Die Tarifpartner, die Ärzte, Versicherer und Spitäler sind dermassen zerstritten, dass sich keine gemeinsame Lösung mehr findet. Bundesrat Alain Berset versuchte es mit runden Tischen, mit Absichtserklärungen und Zwang zu gegenseitiger Einsicht in die Akten. Ziel war stets, den Tarif weiterzuentwickeln, damit auch Santésuisse ihn akzeptieren kann. Die Mühe war vergebens.

«Der Kooperationswille ist gleich Null.» Das sagen die Vertreter von Santésuisse, wenn man sie fragt, wieso sie sich nicht endlich einbringen. Das sagen aber genauso die Vertreter von Curafutura und der Ärzteschaft, die Entwickler des Tardocs, die einzig auf die Genehmigung des Bundesrats warten.

Die Gesundheitskommission des Nationalrats wollte also die Blockade lösen. Wo stockt es? Allerdings waren die Auftritte der Verbandsleute am besagten Donnerstag von harschen Worten und gegenseitigen Anschuldigungen geprägt, wie mehrere Kommissionsmitglieder schildern. Anstatt Klärung erhielten sie eine volle Ladung Verbitterung und Zorn präsentiert. Und anstatt dem Bundesrat eine Empfehlung abzugeben, wie er weiter vorgehen könnte, hat die Kommission einen ungewöhnlichen Weg eingeschlagen. Mit einem Postulat will sie die Verbände nun unter Druck setzen. Und zwar soll der Bundesrat die gesetzlichen Bestimmungen zur Genehmigung des Tarifs so ergänzen, dass dieser zwingend von allen «massgebenden Tarifpartnern (insbesondere Santésuisse, Curafutura, FMH, Hplus)» unterstützt werden muss.

Der Ruf nach dem Staat

Das ist in mehrfacher Sicht erstaunlich - und als Eklat zu lesen. Erstens die Wahl des Vorstosses. Ein Postulat beauftragt den Bundesrat, einen Sachverhalt zu prüfen und einen Bericht zu verfassen. Will das Parlament die Exekutive zum Handeln auffordern, dann müsste sie eine Motion verabschieden. Doch die Zeit drängt, der Bundesrat hat erklärt, bis Ende Juni über den Tardoc entscheiden zu wollen. Das Postulat hat auf der zeitlichen Ebene den Vorteil, dass es von einem Rat alleine überwiesen werden kann. Gleichzeitig erwartet die Branche im September einen Prämienschub. Ein sachgerechter Tarif wäre eine wichtige Grundlage, um Fehlanreize im ambulanten Bereich zu minimieren.

Weiter ist die Schärfe der Massnahmen höchst ungewöhnlich, welche die Kommission verlangt. Der Bundesrat soll ein Kostenwachstum solange stoppen und im veralteten Tarmed Tarifpositionen direkt kürzen, bis die Tarifpartner (Santésuisse, Curafutura, Hplus und FMH) eine gemeinsame neue Tarifstruktur vereinbart haben. Das führt letztlich zu einem Staatstarif. Leidtragende sind dabei nicht die Versicherungsverbände, die sich spinnefeind sind, sondern Ärzte und Spitäler. Sie würden für gewisse Leistungen weniger Geld erhalten.

Drittens ist der Absender bemerkenswert: SVP-Nationalrat Thomas de Courten hat den Antrag gestellt, 24 von 25 Mitglieder der Gesundheitskommission haben seine Forderung unterstützt - darunter auch die Präsidentin des Spitalverbands Hplus, Isabelle Moret (FDP/VD). Das Votum ist in seiner Deutlichkeit einmalig. Gleichzeitig unterstützen nun auch bürgerlichen Parlamentarier staatliche Eingriffe, die sie seit Jahren bekämpfen. Sie fordern eine Verstaatlichung, die sie als Geheimagenda Bundesrat Berset vorwerfen und dies sie eigentlich abwenden wollen.

Ob das Postulat kurzfristig eine Wirkung erzielt? Bundesrat Alain Berset wird sich zumindest bestätigt fühlen in seiner Forderung, den Tardoc - zumindest vorerst - nicht zu genehmigen.

6 Kommentare peter hablützel vor etwa 8 Stunden 7 Empfehlungen Für die Grundprämie ein schweizweite Einheitskrankenkasse - Punkt. Bei Beratungen und Entscheidungen zum gesamten Gesundheitswesen, müssen alle National- und Ständeräte, die Mandate und Verwaltungsratsposten haben, zwingend in den Ausstand treten. Nur so kann eine neue zukunftsgerichtete und kostengünstige Krankenkassse/Gesundheitswesen entstehen. Solange die Lobbyisten von der Pharma, den Ärztevereinigungen und den Krankenkassen "Subventioniert" werden, bleibt alles beim Alten. 7 Empfehlungen Marcel Müller vor etwa 6 Stunden 3 Empfehlungen In der Schweiz gibt es in vielen Bereichen eine medizinische Ueberversorgung ! Es gibt sehr gute medizinische Behandlungen, die wirken aber von den Krankenkassen nicht bezahlt werden. Dann gibt es aber auch medizinische Behandlungen, die nicht wirken, die aber von den Krankenkassen ohne zu zögern immer bezahlt werden. Viele Akteure im Gesundheitswesen der Schweiz verdienen sich eine goldige Nase auf Kosten der Prämienzahler. Ich könnte Ihnen mehrere Ansätze zeigen, wo man sofort Geld einsparen könnte ohne Qualitätseinbusse für die Patienten. Leider will die Politik aber nicht konkret hinschauen und offensichtlich schon gar nicht handeln. So steigen die Gesundheitskosten immer weiter an und die Menschen müssen mit inzwischen ca 6 Milliarden Prämienverbilligungen subventioniert werden. Der SP Bundesrat Berset hätte es in der Hand etwas zu ändern. Leider macht er aber nicht viel in dieser Sache. 3 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen