Street Parade 2022: «Trinkt bitte genügend Wasser»

Friedhof Die letzte Ruhe im Wald: Weshalb sich immer mehr Menschen eine Beerdigung im Freien wünschen

Als die Firma FriedWald ihre ersten Beerdigungen an Wurzeln von Bäumen angeboten hat, wurde sie noch belächelt. Heute bieten sie diese Abdankungen an über 80 Orten in der Schweiz an – auch im Freiamt. Weshalb der Wunsch nach alternativen Bestattungen immer grösser wird, erlebt die Kellerämter Pfarrerin und Trauerrednerin Cindy Studer.