Fifa-Millionen Beispiellose Kehrtwende in der Wüste von Katar: Infantino geht gegen Blatter und Platini jetzt doch in Berufung Zuerst verzichtete er wortreich auf Berufung. Völlig überraschend hängt sich der Weltfussballverband jetzt an die Berufung der Schweizer Bundesanwaltschaft an. Henry Habegger 4 Kommentare 17.11.2022, 14.00 Uhr

Sepp Blatter im Juni 2022 vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Einen Monat später wurde er vollumfänglich freigesprochen. Arnd Wiegmann / X90184

Vor knapp einem Monat, am 19. Oktober kurz vor Mitternacht, klang es noch ganz anders. Auf Anfrage von CH Media, ob sie die Freisprüche von Joseph Blatter und Michel Platini um die strittige Zahlung von zwei Millionen Franken weiterziehe, teilte die Fifa mit: «Wir bestätigen, dass wir nicht die Absicht haben, das oben erwähnte Urteil anzufechten. Wir überlassen es nun den Schweizer Behörden, in diesem Verfahren weiterzumachen.»

Die Fifa betonte weiter, dass sie es gewesen sei, die das Verfahren mit ihrer Strafanzeige ausgelöst habe. Nun sehe «die Fifa aber keinen nützlichen Grund mehr, weiter an diesem Verfahren vor den Schweizer Strafgerichten teilzunehmen».

Fifa abhängig von Bundesanwaltschaft

Alles Schnee, oder besser: Sand von gestern. Im Hauptort Doha des Wüstenstaats Katar, wo Fifa-Boss Gianni Infantino mit seiner Familie mittlerweile lebt und mit den Scheichs die umstrittene Fussball-WM vorbereitet, sind jetzt offenbar doch noch «nützliche Gründe» aufgetaucht. Die Fifa macht eine beispiellose Kehrtwende und geht jetzt doch in Berufung.

Oder genauer gesagt: in Anschlussberufung, wie Recherchen von CH Media zeigen. «Meine Mandantin erklärt Anschlussberufung», teilte die Genfer Fifa-Anwältin Catherine Hohl-Chirazi am 11. November 2022 der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts in Bellinzona mit. Das Urteil vom 8. Juli der Strafkammer des Bundesstrafgerichts werde «vollumfänglich» angefochten.

Die Fifa schliesst sich somit der Berufung an, die die Bundesanwaltschaft am 19. Oktober erklärt hatte. Der Unterschied liegt für die Fifa jetzt darin, dass ihre eigene Berufung hinfällig wird, sofern die Bundesanwaltschaft sich zurückzieht.

«Im Seitenwagen der Bundesanwaltschaft»

Der Anwalt von Michel Platini, der Berner Dominic Nellen, sagt auf Anfrage, es sei «schwer verständlich», dass die Fifa nun Anschlussberufung erkläre. «Denn zuvor hatte die Fifa ihre Berufung nicht weitergeführt und den erstinstanzlichen Freispruch so praktisch akzeptiert. Nur weil die Bundesanwaltschaft ihre Berufung weiterführt, setzt sich die Fifa mit der Anschlussberufung sozusagen in den Seitenwagen und profitiert davon.»

Sein Mandant Platini sehe dem Berufungsverfahren allerdings gelassen entgegen: «Der Freispruch der ersten Instanz ist sauber begründet und inhaltlich richtig.»

Es geht um die Zahlung von zwei Millionen Franken

Anscheinend hat Infantino im Wüstensand kalte Füsse bekommen. Beobachter glaubten, die Fifa habe auf Berufung verzichtet, weil es als Zwängerei ausgelegt würde, einen derart klaren Freispruch anzufechten und damit weitere hohe Kosten mit teuren Anwälten zu generieren. Kritiker hielten dagegen: Wenn Infantino von der Schuld von Blatter und Platini überzeugt wäre, müsste er den Freispruch anfechten, um die zwei Millionen einzutreiben. Sonst machte er sich ja selbst der ungetreuen Geschäftsbesorgung schuldig, so ein ehemaliger Fifa-Mann im Gespräch.

Im Strafverfahren geht es um zwei Millionen Franken, die die Fifa auf Geheiss des damaligen Präsidenten Blatter im Jahr 2011 laut Anklage zu Unrecht an Platini gezahlt hatte. Die beiden wurden im Juli vom Bundesstrafgericht allerdings vollumfänglich freigesprochen. Es habe sich offensichtlich um eine verspätete Lohnzahlung gehandelt. Der Berufungsprozess in Bellinzona wird im Lauf des nächsten Jahres stattfinden.

