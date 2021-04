Strafprozess Jetzt steht Suizidhelferin Erika Preisig wieder vor Gericht: Ist sie zu weit gegangen? Das Baselbieter Kantonsgericht verhandelt als zweite Instanz eine schwierige Frage. Welche Bedingungen gelten bei Suizidhilfe für psychisch Kranke? Die Rechtsprechung wird für die Schweiz wegweisend sein. Andreas Maurer und Bojan Stula Aktualisiert 30.04.2021, 09.20 Uhr

Vor fünf Jahren begleitete die Baselbieter Suizidhelferin Erika Preisig eine 66-jährige Frau in den Tod. Diese hatte eine komplizierte Krankengeschichte. Sie litt an Schmerzen im Hals und im Magen, welche die Ärzte nicht erklären konnten. Sie vermuteten deshalb eine psychische Ursache und verschrieben Psychopharmaka. Diese vertrug die Patientin aber schlecht. Heute gibt es Anzeichen, dass sie an einer seltenen allergischen Reaktion der Speiseröhre gelitten haben könnte.

Wegen der psychiatrischen Diagnosen in der Krankengeschichte stellt sich die Frage, ob die Patientin urteilsfähig war. Konnte sie also die Folgen ihres Sterbewunsches abschätzen? Die Staatsanwaltschaft verneint dies mit Verweis auf ein psychiatrisches Gutachten, das nach dem Tod erstellt wurde.

Preisig hatte damals kein psychiatrisches Gutachten eingeholt, weil sie keinen Psychiater fand. Die Klinik, mit der sie bisher zusammengearbeitet hatte, kündigte die Kooperation aus ethischen Gründen.

Ärztin Erika Preisig vor ihrem Sterbezimmer in Liestal. Severin Bigler (Liestal, 8.4.2021)

Vor zwei Jahren sprach das Baselbieter Strafgericht Preisig vom Hauptanklagepunkt der vorsätzlichen Tötung frei. Es wich vom Gutachten ab und ging davon aus, dass die Seniorin urteilsfähig war. Das Gericht verurteilte Preisig aber wegen Verletzung des Heilmittelgesetzes, weil sie der Patientin das Sterbemittel verschrieben habe, ohne deren Gesundheitszustand genau zu kennen.

Preisig und die Staatsanwaltschaft haben Beschwerde erhoben. Deshalb kommt es nun zur zweitinstanzlichen Verhandlung vor dem Kantonsgericht. Das letzte Wort wird wohl das Bundesgericht haben.

Die Suizidhilfe ist in der Schweiz nur in den Grundzügen geregelt. Wichtige Details wie die Voraussetzungen für psychiatrische Gutachten sind nicht definiert. Massgebend ist dafür derzeit ein fünfzehn Jahre altes Bundesgerichtsurteil. Dieses macht jedoch nur vage Angaben. Es geht dabei um «eine unheilbare, dauerhafte, schwere psychische Beeinträchtigung», die das Leben auf Dauer hin nicht mehr als lebenswert erscheinen lasse. In diesem Fall sei Suizidhilfe zulässig, aber ein psychiatrisches Fachgutachten Pflicht.

Die Gerichte müssen nun klären, welche psychiatrischen Diagnosen damit gemeint sind. Es geht auch um eine gesellschaftliche Frage: Wie viel Schutz oder wie viel Bevormundung sollen Menschen mit einer psychischen Krankheit haben?

Der Eingang zum Kantonsgericht Baselland in Liestal wird am Freitagmorgen von Polizisten bewacht. Alle Teilnehmenden müssen sich einer Eingangskontrolle unterziehen. Bojan Stula

Die Verhandlung ist auf einen halben Tag angesetzt. Das Urteil folgt in einer Woche. Das Kantonsgericht ist durch ein Polizeiaufgebot gesichert. Bei der erstinstanzlichen Verhandlung hat die Polizei eine Drohung durch einen Zuschauer wahrgenommen und danach besondere Massnahmen ergriffen. Jetzt findet die Verhandlung verteilt über mehrere Gerichtssäle statt. Die Journalisten verfolgen sie in einem separaten Saal per Videoübertragung. Gerichtspräsident Enrico Rosa betont bei der Prozesseröffnung, dass Film- und Tonaufnahmen innerhalb des Gerichtsgebäudes verboten sind.

Neben Gerichtspräsident Rosa setzt sich die Fünferkammer des Kantonsgerichts aus Vizepräsident Markus Mattle, Beat Hersberger, Susanne Affeldt und Dominique Steiner zusammen. Die Staatsanwaltschaft wird, wie schon in der ersten Instanz am Strafgericht, von Evelyne Kern vertreten.

Gerichtspräsident Enrico Rosa fragt Preisig, was sie zum Vorwurf der vorsätzlichen Tötung sage. Sie antwortet:

«Ich bin schockiert aufgrund des Anklagepunkts. Ich fühle mich absolut missverstanden. Für mich ist es schwierig damit umzugehen, weil ich eigentlich eine Person bin, die immer versucht, alles so korrekt wie möglich zu machen.»

In der Folge dreht sich die Befragung durch den Gerichtspräsidenten eingehend um die medizinischen Abklärungen und Medikationen, die Preisig an ihrer sterbewilligen Patientin vorgenommen und ihr verschrieben hat. Preisig betont, dass sie ein hauptsächlich somatisches Leiden bei Frau M. diagnostiziert hätte, aber nicht ausschliessen wolle, dass sie auch psychische Probleme gehabt haben könnte. Die somatischen Befunde mit ihren Magenbeschwerden und Entzündungen der Speiseröhre seien aber klar im Vordergrund gestanden. Sie sagt: «Ich habe die Patientin nicht als depressiv empfunden.»

Nach den schlechten Erfahrungen mit der Einnahme von Neuroleptika während ihrer psychiatrischen Behandlung habe sich die Patientin in der Folge strikt geweigert, weitere Medikamente einzunehmen. Preisig vermutet, dass ihre Leidensempfindsamkeit während der psychiatrischen Behandlung noch verstärkt wurde, da ihr ständig eingeredet worden sei, sie bilde sich die Schmerzen nur ein. Dabei wollte sie keine «eingebildete Kranke» sein. «Ich lasse mich nicht psychiatrisieren», soll die Patientin zu Preisig gesagt haben.

Nach einer zehnminütigen Verhandlungspause konfrontiert Gerichtspräsident Enrico Rosa die Beschuldigte mit den Feststellungen aus dem erstinstanzlichen Verfahren. Ein Hauptvorwurf lautete, Preisig habe die Willensäusserung der Patientin mit deren Urteilsfähigkeit verwechselt. Dagegen wehrt sich Erika Preisig erneut entschieden:

«Ich konnte im direkten Gespräch nie an ihrer Urteilsfähigkeit zweifeln. So hat die Patientin freiwillig eine Beistandschaft angenommen und den Eintritt ins Pflegeheim vorgenommen. Das hätte sie nicht tun können, ohne urteilsfähig zu sein.»

