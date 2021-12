Exit Er begleitete eine gesunde Seniorin in den Tod: Ist der Arzt Pierre Beck schuldig? Heute entscheidet das Bundesgericht Das höchste Gericht klärt eine umstrittene Frage der Suizidhilfe. Auch die Richterinnen und Richter sind unterschiedlicher Meinung. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 09.12.2021, 09.00 Uhr

Das Genfer Obergericht verurteilte Pierre Beck. Keystone (Genf, 12.3.2020)

Das Genfer Ehepaar Carmen (86) und Francis (84) Thévenon hat 65 Jahre lang alles zusammen gemacht und sich versprochen, dereinst auch zusammen zu sterben. 2017 war es so weit. Francis war todkrank. Carmen aber war gesund. Trotzdem konnte sie sich ein Leben ohne ihn nicht vorstellen und wollte deshalb gemeinsam mit ihm sterben.

Der Arzt Pierre Beck, damals Vize-Präsident von Exit Romandie, stellte Carmen und Francis ein Rezept für das Sterbemittel Natrium-Pentobarbital aus. Sie tranken es gleichzeitig und schliefen danach Hand in Hand ein.

Die Genfer Staatsanwaltschaft untersuchte den aussergewöhnlichen Todesfall standardmässig und war irritiert, dass bei Carmen in den Papieren stand: «keine Diagnose». Sie klagte den Arzt wegen Verstoss gegen das Heilmittelgesetz an und warf ihm vor, er habe die ethischen Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften nicht eingehalten. Gemäss diesen ist Suizidhilfe für Patienten am Lebensende nur vertretbar, wenn sie todkrank sind oder (seit 2018) unerträglich leiden. Die Genfer Gerichte verurteilten den Arzt zu einer bedingten Geldstrafe.

Das Bundesgericht muss den Stellenwert von ethischen Richtlinien klären. Die Genfer Justiz erklärt diese quasi zum Gesetz. Es gehöre zu den ärztlichen Pflichten, diese zu respektieren.

Das Problem dabei ist, dass ethische Richtlinien demokratisch nicht legitimiert sind. Sie werden nicht von gewählten Politikerinnen und Politikern bestimmt, sondern von einem Verein von Ärzten und anderen Expertinnen.

Bei einem Schuldspruch werden alle Suizidhilfe-Organisationen der Schweiz ein Problem haben. Bisher gingen sie davon aus, dass grundsätzlich auch gesunde Menschen Suizidhilfe in Anspruch nehmen dürfen, wenn sie urteilsfähig sind. Die ethischen Richtlinien wurden als Orientierungshilfen angesehen – mehr nicht.

99,8 Prozent aller Entscheide fällt das Bundesgericht auf schriftlichem Weg. Nur wenn die Richterinnen und Richter keinen Konsens finden, berufen sie eine öffentliche Beratung ein. Die fünf Richterinnen und Richter der strafrechtlichen Abteilung werden in zwei Runden einzeln ihre Meinungen äussern und dann abstimmen. Auftreten werden: Laura Jacquemoud-Rossari (CVP), Christian Denys (Grüne), Giuseppe Muschietti (FDP), Beatrice van de Graaf (CVP) und Sonja Koch (SVP).

Die Parteien sind nur Zuhörerinnen.

