Bundesstrafgericht: Die Mühen der Richter mit den Ausstandsregeln

Strafjustiz Von einem Fettnäpfchen ins nächste - wenn sich das Berufungsgericht in Bellinzona um Ausstandsregeln foutiert Die Berufungskammer in Bellinzona unter Richter Thormann fällt gerade durch sehr eigenwillige Zusammensetzung von Spruchkörpern auf. Henry Habegger 06.07.2022, 05.00 Uhr

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona. Michela Locatelli / Freshfocus

Immer wieder wählte das Bundesparlament, auf Antrag der Gerichtskommission, in den letzten Jahren Problempersonal aus der Bundesanwaltschaft ans Bundesstrafgericht in Bellinzona. Problempersonal in dem Sinn, als es bei der Bundesanwaltschaft einst selbst mit den langwierigen Fällen von Wirtschaftskriminalität befasst war, über die es danach in Bellinzona urteilen sollte.

Auffallend oft ist es Personal, das den Sprung ans Gericht durch Fürsprache des Genfer FDP-Nationalrats und Wirtschaftsanwalts Christian Lüscher schaffte.

Diese Probleme manifestieren sich gerade in einem sehr alten, sehr grossen Betrugsfall. Im Zentrum steht Lüscher-Schützling Olivier Thormann (FDP), Präsident der Berufungskammer, also der zweiten Instanz am Strafgericht.

Es geht um den Fall des tschechischen Kohlekonzerns MUS, um Betrug und Geldwäsche. Zwischen 1997 und 2003, im Rahmen der «wilden Privatisierung», sollen sich fünf tschechische Geschäftsleute durch Täuschung der damaligen Regierung die Mehrheit des Konzerns ergaunert haben. Deliktsumme: Mehr als eine Milliarde Franken.

660 Millionen davon beschlagnahmte die Bundesanwaltschaft in der Schweiz. Die fünf Hauptbeschuldigten wurden vom Bundesstrafgericht, teilweise bestätigt durch das Bundesgericht und teilweise noch nicht rechtskräftig, zu Bussen und Freiheitsstrafen von bis zu mehreren Jahren verurteilt. So weit, so gut.

Von einem Fettnäpfchen ins nächste

Doch jetzt kommen die bananenrepublikähnlichen Verhältnisse von Teilen der Bundesjustiz ins Spiel:

- Am 21. Februar 2022 bestätigte die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts weitgehend das Urteil gegen einen der Beschuldigten, das zuvor die Strafkammer gefällt hatte. Richter Thormann präsidierte den Spruchkörper des Berufungsgerichts, obwohl er bis Ende 2018 Chef Wirtschaftskriminalität der Bundesanwaltschaft und damit zumindest indirekt selbst mit dem Fall befasst gewesen war.

- Am 25. April 2022 stellte der Tscheche ein Revisionsgesuch. Er verlangte die Neubeurteilung des Falls, da neue Fakten aufgetaucht seien. Richter Thormann stellte den Spruchkörper zusammen, der über das Revisionsgesuch entscheiden sollte. Es war der gleiche Spruchkörper wie im Berufungsverfahren, mit Thormann als Präsident. Thormanns Entscheid war, wie auch schon der «Tages-Anzeiger» berichtete, ein eklatanter Verstoss gegen die Strafprozessordnung. Denn da steht: «Mitglieder des Berufungsgerichts können im gleichen Fall nicht als Revisionsrichterinnen und Revisionsrichter tätig sein.»

- Postwendend forderten die Anwälte des Tschechen, dass Thormann und Kollegen in den Ausstand treten. Was zwangsläufig auch passierte.

Maria-Antonella Bino, heute Richterin an der Berufungskammer, in einer Aufnahme aus dem Jahr 2012. Sie war damals Stellvertretende Bundesanwältin. Michael Buholzer / REUTERS

- Der nächste Akt: Am 30. Mai 2022 eröffnete Richterin Andrea Blum (SVP), Vize der Berufungskammer, den Parteien die neue Zusammensetzung des Revision-Spruchkörpers. Auch dieser hat es in sich, denn die Zweitgenannte auf der Dreierliste ist Maria-Antonella Bino (FDP), seit 2020 nebenamtliche Berufungsrichterin, ebenfalls Vertraute von FDP-Nationalrat Lüscher. Vor allem aber war die heutige Bankmanagerin bis 2013 Stellvertretende Bundesanwältin und Leiterin der Aussenstelle Lausanne, die den MUS-Fall betreute. Auch Bino hatte einst mit dem Verfahren zu tun, sie äusserte sich auch in Medien dazu.

Klar ist: Korrigiert das Gericht die Zusammensetzung nicht von selbst, dürfte es nicht lange dauern, bis der Tscheche auch Binos Ausstand verlangt. Er wird darauf pochen, dass ein unabhängiges, nicht vorbefasstes Gericht sein Revisionsgesuch prüft.

Eine Stellungnahme des Bundesstrafgerichts ist angekündigt, lag bis Redaktionsschluss dieses Artikels aber nicht vor.

Angeblich neue Beweise auftaucht, dass Regierung alles wusste

In der Sache geht es beim Revisionsbegehren um Folgendes: Es seien Beweise dafür aufgetaucht, dass die tschechische Regierung gar nicht betrogen wurde, dass es keine arglistige Täuschung gab, als sie 1999 dem Verkauf ihrer Aktienminderheit von 46,29 Prozent am MUS-Konzern zustimmte. Belege dafür seien Geheimdienstberichte und Regierungsdokumente, die mittlerweile öffentlich sind.

Laut diesen Geheimdienstberichten etwa war damals bekannt, dass die später beschuldigten MUS-Manager letztlich selbst hinter ausländischen Gesellschaften standen und damit die Käufer der Aktien waren. Eine Art Kronzeuge ist der heutige Staatspräsident und damalige Ministerpräsident Milos Zeman, der 2021 vor Gericht in Prag aussagte, man habe im Bewusstsein der Lage entschieden: Es habe damals nur ein Angebot gegeben, und der Verkaufspreis der Aktien sei höher gewesen als der Börsenkurs.

Die Regierung habe die Aktien loswerden wollen, weil sie als Minderheitsaktionärin ihre Interessen nicht habe durchsetzen können. Der Kohlekonzern sei zudem kein strategisch wichtiges Unternehmen gewesen.

Interessanterweise hatte 2013, beim erstinstanzlichen Urteil, schon einer der Richter in Bellinzona gleichlautende Bedenken geäussert: Peter Popp (CVP), als eigenwilliger Richter bekannt, hatte am Prozess verlangt, weitere Beweise zu erheben, um zu klären, was die zuständigen tschechischen Behörden genau wussten, als sie 1999 dem Verkauf zustimmten. Denn nur wenn sie arglistig getäuscht worden waren, lag der Tatbestand des Betrugs vor.

Wie auch immer, der Fall ist verzwickt. Aber Tatsache ist, dass Beschuldigte ein Recht auf ein unabhängiges Gericht haben. Hier gibt die Bundesjustiz in Bellenz einmal mehr kein gutes Bild ab. Wie gerade auch wieder im Betrugsprozess gegen die ehemaligen Fifa-Funktionäre Joseph Blatter und Michel Platini. Auch hier spielt Richter Thormann mit seiner Vergangenheit als Staatsanwalt eine zentrale Rolle, er hatte das Verfahren einst unter dubiosen Umständen selbst eröffnet; dieses ist jetzt entsprechend havariert und belastet.

Mehr dazu demnächst: Am Freitag soll das Bundesstrafgericht das Urteil im Fall Blatter-Platini eröffnen.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

